陳柏霖實境節目《極島森林》一播出 陸觀眾猛找盜版！台灣荒野之美吸Disney+買下全球版權

【撰文‧陳亭均】

久違的陳柏霖今年頻頻出現在台灣小螢幕，在實境節目《極島森林》和戲劇《正義的算法》都能見到他身影，但他不只是個演員，更一步步參與作品製作，成為影視產業背後的推手。

「我最近在看的書喔？」眨了眨那雙濃眉大眼，陳柏霖像說悄悄話那樣告訴我們：「是《原則》喔！」

我們竟從他口中聽到《原則》這本書！《原則》是全球避險基金龍頭「橋水資本」創辦人達里歐（Ray Dalio）的自傳，是「投資精英」的成功故事與省思。陳柏霖不只有抹月批風的才情，看來，對經營管理學問也有渴望。

他確實是演員，也是當紅的演藝明星，但陳柏霖渾身散發出來的氣質卻是複合的。他像頹廢藝術家、設計師，呈現出自我獨特的調子；但有時，他又會冷不防流露出企業家式的銳利洞察力。

陳柏霖穿的衣服混種了正裝優雅風格和街頭潮感，出自自家服飾品牌ANOWHEREMAN，他笑說：「我年紀不小，該穿正裝，但又不想那麼正。」他說，他已經去拜訪過新光紡織工廠，「他們的回收布料真的很強！扣子、縫線、拉鍊，都展現出永續的理念。」他已經決定，下一季要嘗試在品牌中融入永續概念。

陳柏霖跨界不設限 一群電影咖走進小螢幕

又談回《原則》，陳柏霖還是用那副頑皮神情說：「我覺得達里歐很厲害！我學到什麼？我跟你說，他們走到這個境界，說什麼都對！我讀這本書，就是要知道他們是怎麼變成『說什麼都對』的人。」

不只是演員，陳柏霖是那種跨界劈到極限的男人，除了潮牌、演員工作之外，他又要開一家Bistro餐廳，手上還有一家藝廊。

而且，他更是自己創辦的「無敵影業」執行長，無敵影業曾與韓國CJ集團聯手，推出電影《重返二十歲》，全球票房收入超過5千萬美元。「無敵」還曾與迪士尼合作，引入首部迪士尼電影《假如王子睡著了》進中國，儘管票房欠佳，但卻是迪士尼在中國重要的里程碑。

「人生也有三幕劇。」陳柏霖說，他不太想分享賠錢賺錢經驗，「希望這個逆襲故事，等我走到第三幕再講。」不過無論如何，他想一步步達成達里歐「說什麼都對」的境界。

最近，陳柏霖又進一步拓展了他跨界的「多重宇宙」。

以往多半在電影大銀幕上亮相的他，這次和一群電影人，包括電影剪接界殿堂級大師「廖桑」廖慶松合作，催生了台灣第一個被國際串流平台Disney+購入的實境節目《極島森林》。

在電視小螢幕上，陳柏霖和柴犬Afuri，及他的明星好友桂綸鎂、劉冠廷、謝欣穎、郭雪芙等強大「卡司」，一起走進台灣山林，節奏很慢，毫無壓力地帶著觀眾進入自然原始的環境之中。

第一季播出，首周很快就搶占了LINE TV排行榜亞軍，在中國，觀眾更拚命找盜版資源觀賞，在「小紅書」等社交平台大熱。

在第一季，陳柏霖只參與拍攝，他希望透過實境節目「回饋大自然的餽贈」。他雖為工作常在全世界東奔西走，參與中國實境節目《花兒與少年》時甚至遠赴非洲，但他「從來沒有去過台東。」這也是再次讓自己重新認識「台灣輪廓」的契機。

但不只如此，他和他的無敵影業早已認識到，「內容市場在近幾年面臨劇烈變化，無論是新的參與者、平台機制，或新的法規調整等等，觀眾的觀影習慣大幅改變，各種新的合作機會也應運而生。」他說，接下來無敵影業將把《極島森林》視為一個重要IP，也準備加入第二季製作團隊，合作內容共創。

極島森林示範台綜新路線 與世界頂尖內容同場較勁

「台灣有這種潛力，讓世界看見我們的作品。我們的技巧成熟，只是要找到說故事給世界聽的方式。」陳柏霖知道，國際串流平台進入台灣後，新的可能性出來了，但事情不是一片大好而已。

「當我們有機會被世界看到的同時，也是被考驗的時候，因為缺點也會無限被放大，要更嚴肅縝密想像怎麼做。我們和世界頂尖內容放在同樣的平台上，這就是考驗的開始。」國際、國內串流影音平台創造了產業新局，陳柏霖和一眾電影人也嗅到電影、電視隔閡裂解的機會。

《極島森林》的誕生與台灣典型綜藝節目不同，製作團隊「灰魚影像製作」成員幾乎全都不是綜藝節目製作類出身，他們身上更鮮明的血脈是「台灣電影新浪潮」。總監製廖慶松不說，製作人潘俊豪、後期監製李志清，過去也都跟著導演萬仁、侯孝賢一路打天下，名作《刺客聶隱娘》、《紅氣球》等，凸顯他們在電影圈一身好本領。

廖桑、陳柏霖要怎麼冶煉一齣真實而且同時具備「電影質感」的實境秀？又要如何在商業市場上殺出血路？「製作公司本身要很小心。」廖桑身經百戰，也常剪接中國影視作品，他知道，真正能成功，靠的還是「內容、角色這些硬道理，花拳繡腿再多也沒用。從設備到情節安排，真的好，就不怕別人不要你。」

製作品質是基本，比起中國一集動輒千萬元人民幣的節目，台灣綜藝當然很難望其項背，不過，中國綜藝節目之前最高昂時期的製作費，有七成都花在演員身上，而《極島森林》雖聚集電影大卡司，卻是把兩千萬元製作費的七成花在製作本身。

明星當然是看點，但台灣節目最終決勝點還是取決於「內容為王」的信念，當大牌藝人願意回台參與節目，製作水準若能同時提高，台灣內容就會有機會。

廖慶松輕笑：「他們有錢預算大，但我們一方面盡量跟著國際OTT平台的規格，Disney+、Netflix都有規定，從設備、攝影機到樣片都要符合一定規格。」《極島森林》每次拍攝，都會動員18台攝影機跟緊現場事件，最後更累積1100多小時的拍攝素材。

廖桑進一步又說，比起中國，「台灣創意、軟體並不比較差。我們能走的，就是用創意把作品做得『剛剛好』。」

有創意、有軟體、有人味 打國際盃 好內容是硬道理

廖桑說，台灣最動人的，「還是真實的人，市場阿桑好善良，劉冠廷和陳柏霖釣螃蟹，劉冠廷真的對那些要吃的螃蟹感到很抱歉。台灣不只有美麗風景，有更多美麗的人。」廖桑說，有人味的作品，才是台灣要衝上娛樂產業國際盃重要的資本。

《極島森林》從前製、後製都嘗試創造嚴謹流程，「實境節目是綜藝節目精緻化的敲門磚。」灰魚製片人潘俊豪說，「過去台灣綜藝節目不容易邀請到大牌藝人，但『類戲劇』、『類紀錄片』的作品對他們卻有吸引力。找到陳柏霖後，我們已經為他客製化打造內容。確定後，藝人等級高，內容扎實，就能勾起買方興趣。」

《極島森林》改變過去台灣綜藝節目邊拍邊規畫節目的型態，以「類戲劇」方式做好前製，無論精算製作預算、精準規畫攝影抓拍時間，以及事先準備好的內容「敘事本」，《極島森林》都準備得當，拍攝過程就能避免浪費，內容品質也不會打折扣。

果然，節目拍攝前，LINE TV就決定出資；節目企畫階段，LINE TV更快速將版權賣往國際平台Disney+，《極島森林》成為Disney+第一個在台灣購買的全球版權類綜藝節目，目前平台已提供中文、韓文、英文三種國際語言版本。

跨界合作、嚴謹以待 產業摸索成功方程式

LINE台灣董事總經理陳立人說，LINE TV從策略上就希望提供觀眾更多娛樂方式，「從過去的戲劇影集開始，觀眾已經準備好接受更多娛樂可能，戲劇銜接實境節目，是自然的過程。」《極島森林》卡司強、企畫好，「大家願意挑戰做出好的成績，會產生正向循環。」

台灣娛樂產業從2016年開始已經改變，影視串流平台帶動了整體內容製作成本提高，而好的作品除了需要製作費，製作方更需要一步步摸索更嚴謹、成功率高的產製方式，各界、跨界合作也顯得非常重要。

「單打獨鬥太難。」陳柏霖說，他會看到《極島森林》，「也是因為我們在不斷找項目，我加入已經是一種合作，之後更可以一起，這就是找戰友、找隊友的意義。」

明星跨界經營影業；電影人跨界投入綜藝實境秀；打造綜藝節目製作SOP，新的合作型態看似已有雛型，但未來是否能在產業上殺出血路而成功？對此，陳柏霖只笑笑說：「真的算得出來，就不會有電影賠錢了！但把故事講好、工作做好，就會知道宿命如何。」他再次強調「隊友」的重要性：「台灣有潛力讓世界看到我們，希望各界都要支持！」

小狗Afuri跟著他一起受訪，到處聞聞晃晃，牠看到陳柏霖，慢慢走到他跟前湊上頭，陳柏霖沒有怠慢，伸手溫柔地摸了摸他的「隊友」。

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