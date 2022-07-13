與安倍情同姐弟、前國策顧問金美齡痛心：安倍貴為首相 朋友一通電話能找到他

【撰文‧金美齡 整理‧林葉藍】

日本前首相、也是最力挺台灣價值的安倍晉三遭遇槍擊不幸逝世，過去極力為台灣在國際舞台發聲的安倍，他的猝逝，不僅國人傷痛，也堪稱是台灣的極大損失。

《今周刊》特邀與安倍交情數十載、情同姊弟的前國策顧問金美齡撰文，在傷痛中，她除了不斷感謝與肯定安倍對台灣的幫助，憶及過往互動時也提到，過去安倍每年都是她家庭派對上的主賓，如今安倍過世，她說，「我也不會再舉辦派對了……。」

我每年都會在東京新宿的家舉辦一到二次的派對，邀請日本的政商與文化界人士來我家吃飯，各方對象中，與我相識數十年的安倍晉三永遠都是主賓……；無論他是不是日本首相，也無論自民黨是不是執政黨，安倍晉三都是主賓。

他永遠是我家派對主賓 但我卻沒有勇氣再辦派對了

讓我印象深刻的一次是，2016年11月17日，安倍晉三飛到美國紐約，會見剛出爐的美國總統當選人川普，而出發的前一晚（11月15日），安倍首相與十幾名自民黨國會議員就是在我家的派對用餐。

那次與川普的會面內容，後來新聞都有報導，安倍晉三特別強調了「美日同盟、聯合抗中」的重要性，這段論述，成為日後定調美國與印太戰略的重要里程碑。由於日本首相的行程都必須事後對外公開，而那次訪美前夕的晚餐行程居然是在我家，當時一度引起日本輿論界的騷動。

只要再回想起過去安倍晉三在我家的點點滴滴……，唉！安倍過世了，我應該永遠不會、也沒有勇氣再舉辦這樣的派對了。

我與安倍家族的緣分，其實是始於他的外祖父岸信介。

1960年，首相岸信介推動「日美安保條約」，美日正式進入軍事同盟的時代，當時引起了左派青年與共產主義者的抗議，傳播媒體也是極力醜化岸信介，在那之後一、兩年，岸信介訪問台灣，我隨行成為岸信介的翻譯人員（當時我還沒被國民黨政府列入海外黑名單），這是我第一次近距離觀察這位充滿爭議的政治家，我很快就了解到，媒體不管是惡意還是無知，對於岸信介的報導很多都是不實地刻意醜化。

多年以後，我與岸信介的孫子安倍晉三竟然也成為莫逆之交，我常常想起這段奇妙的緣分，能夠與同是擔任日本首相的祖孫結下深緣。

我常常跟朋友強調，「不要說日本首相是我的朋友，其實是我的朋友當上了日本首相！」因為我的年紀比安倍晉三大了約20歲，基本上是不同世代的人，再加上我直到2009年才入籍歸化日本，但無論我的身分，安倍對我一直相當重情義，即使他已經貴為日本首相，我仍然可以一通電話與他隨時聯絡。

他人在沙烏地阿拉伯 卻心繫台灣選戰、來電祝賀

2020年1月，蔡英文當選總統連任次日，我從台灣觀察完選舉後回到東京，下飛機後第一通接到的電話，就是安倍晉三打來的祝賀，更讓我訝異的是，當時的安倍晉三其實不在日本，他在沙烏地阿拉伯進行外交訪問行程，由此可見安倍對台灣的關心之情。

安倍晉三與台灣的另一個情感橋樑是台灣的美食。每年冬天，我都會託台灣的友人從雲林、台南等地，寄送數百份台灣的烏魚子送給日本政商界朋友，其中最喜愛台灣烏魚子的，就是安倍晉三與日本前首相、現任副首相麻生太郎友台派政治家。有一回，首相官邸的雲林烏魚子吃完了，安倍的祕書趕快去日本的百貨公司採買，沒想到安倍吃了一口之後抱怨：「這味道完全不一樣！」

還有一次是2021年，為了對抗中國針對台灣鳳梨農民的打壓，大家在安倍晉三的臉書上看到一張與台灣鳳梨的合照，那些鳳梨其實也是我送去的；除此之外，2021年的6月初，當時的台灣疫情嚴峻又缺疫苗，為了一起幫忙爭取日本的疫苗轉送台灣，剛好朋友從台灣寄來的玉荷包荔枝到貨，我也帶去了安倍在代代木上原的住家一起享用。

在國際舞台上，安倍晉三是日本近年來最受到注目的政治家，他的談吐風度與帥氣外表，是日本其他政治家在國際場合裡很難相比的。更重要的是，這樣國際上重要的政治家，是唯一一位長期站在台灣立場、一直在為台灣講話的，過去日本的政治家都非常恐懼中國的壓力，根本沒人敢為台灣講話，安倍晉三實在非常有勇氣！

「台灣有事，就是日本有事。」這句話對台灣人來說，不僅價值千金萬金，而且扭轉了亞洲的局勢，安倍晉三的這句話絕對是在歷史上被永遠記載的。

他一句話扭轉亞洲局勢 成為永垂青史的傳說

安倍晉三被暗殺的當天，我在東京得到消息後只能焦慮地祈禱，在確認死訊之後，我噙著淚水告訴家人：「他的一生有如戲劇般，已經成為永垂青史的傳說。」

安倍出身於日本山口縣的政治家族，除了外祖父岸信介在1957年到1960年擔任首相，岸信介的弟弟佐藤榮作在1964年到1972年擔任首相；安倍晉三本人則是分別於2006年與2012年兩度擔任首相，並創下日本戰後首相任期最長的紀錄；而安倍晉三的父親安倍晉太郎，則是在1980年代擔任過通產大臣與外務大臣等職務，安倍晉三的弟弟岸信夫為現任的日本防衛大臣。

我回想起2012年9月，企圖東山再起的安倍晉三參選自民黨總裁，一般認為，當時的日本民主黨政權早已搖搖欲墜，只要能夠當選自民黨總裁的人，就勢必成為下屆日本首相，因此總裁選舉格外激烈。但一開始的選情對安倍晉三不利，各項民調都是位在第三名，連進入第二輪投票的資格都沒有。

不料在投票日當天，安倍晉三異軍突起打進了第二輪投票，並在下午的二輪投票中擊敗了原本媒體呼聲最高的石破茂，順利當選總裁，我身為那次安倍晉三後援會長，在當天就對著親友說「這場選舉將改變歷史」，果真應驗！

幾十年來，我近距離觀察了安倍晉三充滿戲劇性的人生，其實我心裡最大的遺憾是，原本計畫在安倍卸任首相後就正式訪問台灣，我也一直在心中策畫行程，但因為疫情嚴峻遲遲無法成行，如今，已經再也沒有機會了……。

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