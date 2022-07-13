把大陸那套搬來是錯的！鴻海為何在越南摒棄百萬廠區思維？「越南製造」兩岸競爭內幕

【撰文‧今周刊編輯團隊】

2018年開始的中美貿易戰，正在為「越南製造」譜寫一篇以科技業為要角的新樂章。回顧貿易戰開打之初，台灣電子業從中國四散到東南亞各國，那時的越南，僅被網通業者與兩家組裝廠青睞；然而，4年過去，台灣電子五哥，已有四哥插旗越南，中國蘋果供應商：立訊、比亞迪、歌爾、藍思、領益，也猶如餓狼般撲向越南。

鏡頭，拉到北越北江省光州工業區，一幕極具張力的場景在這裡出現：國人熟悉的紅色供應鏈代表業者、中國組裝廠立訊廠房坐落於此，而緊隔一條馬路與其對望的，正是從台灣土城發跡、現為全球第一大電子組裝廠的鴻海。一眼，看出了「越南製造」已成兩岸電子業的兵家必爭之地。

抵達光州工業區當日，我們看到第一個景象，是一片超過3公頃的施工現場，那是鴻海旗下的富康、訊芯粗估至少有4座廠正在大興土木，加上鴻海原本就在該工業區的兩座廠，立訊，其實是被一群猛虎圍繞。

「越南會是中國之後，我們在全球的第二大廠區，那種小打小鬧的紅色供應鏈，跟我們根本是不同量級的業者！」一名鴻海內部人士說。

不只是工廠數量、擴張速度，兩岸電子業逐鹿越南，雙方在管理的細膩度、在地製造的深度，也存在不小差異。

去年下半年，越南歷經嚴重疫情。當時，鴻海旗下的鴻騰精密也一度被勒令停工，「但後來，我們一個月不到就復工，那時候附近的同業，有人3個月還開不了工！」長駐該廠7年的鴻騰協理梁許國告訴我們：「能夠第一個復工，就是因為我們做得比競爭對手更多、也更快！」

2020年8月，立訊越南廠被爆出員工住宿環境未達大客戶蘋果電腦的標準，但，鴻海在當地的工廠卻極少大舉建宿舍，量少則質精，因此沒有類似煩惱，且能將土地利用極大化。「越南的員工和台灣很像，大部分是住家裡，我們的競爭對手，就是把中國那套搬過來，我告訴你，那是錯的！」梁許國指出。

鴻海在當地15年的深耕，讓它放下過往在中國建廠時，員工人數動輒數十萬、大搞「百萬大軍」的思惟，取而代之的，是以每座廠區人數不超過3萬的規模，在當地多處建廠。

貿易戰以來，「東南亞工人效率不好」的說法，一直被中國製造的擁護者拿來揶揄，但和碩越南總經理陳信政的長期觀察卻發現，越南工人的流動率，只有中國的三分之一。

在中國，為了應付每個月高達3成以上的工人離職率，組裝廠不得不將一條產線安排超過100個工人，讓每個工人只需負責一兩個工序，如此，萬一有人離職，就可在很短的時間內，重新訓練工人上工。

然而，在人民重視家庭、追求生活穩定的越南，就沒有高離職率的困擾，「我們在越南的流動率只有10％，這也讓這裡每一條產線的所需人數，能比在中國廠少一半。」陳信政說。

過去4年，台灣電子業不僅組裝廠，多家中游的零組件業者，包括電池廠新普，鍵盤供應鏈精元、達方、光寶、科嘉，三大軸承廠兆利、信錦、新日興，機殼廠巨騰，散熱廠超眾、奇鋐、業強，都陸續赴北越設廠，讓當地逐漸有中國筆電重鎮重慶的樣貌。

「今天的中國，是明日的越南」，這是一位長期派駐越南的台灣會計師，給我們的形容。你對越南的想像，還是那片灰暗工廠搭配無數作業員的苦勞場景嗎？巨變中的越南，就要顛覆你的刻板印象。

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