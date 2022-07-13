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台股又破萬四，他們不跑反貪婪？這檔ETF吸金130億！存股達人怪老子：我今天才又買5張

聯合新聞網／ 今周刊
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

【撰文‧林韋伶】

在周一（7/11）國安基金拍板確定短期內不進場護盤後，台股週二（7/12）應聲下跌，盤中電金族群齊跌、11點左右更下殺超過411點、摜破萬四關卡，最低來到13928.66點，再創波段新低。

科技股包括台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）、大立光（3008）都有逾2%跌幅，金融股像是國泰金（2882）、富邦金（2881）、兆豐金（2886）等更是走跌超過2.5%。

市場恐懼、小資族貪婪 逾131億元搶進0050

然而，在台股跌跌不休的趨勢下，還是有不少小資族謹守股神巴菲特「別人恐慌時我貪婪」的準則，選擇逆向操作，透過買進盤中零股的方式搶進，並選擇買入擁有一籃子股票的ETF來分散風險，像是台美股市指數ETF以及科技產業ETF都是熱門標的。

觀察今年以來盤中零股交易累計成交值前10名ETF，第一名不意外由台灣首檔ETF元大台灣50（0050）拿下，合計有超過131億元的資金搶進，金額遙遙領先排在第二位的富邦台50（006208）。

而位居第三與第四名的，則是台灣人相當熱愛的高股息ETF，元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878）分別吸金18.55億元與13.85億元。

此外，從表中也可以發現，儘管此波台股、美股受傷最深的就是科技族群，但小資族卻選擇愈跌愈買，從第5名以降至第10名的ETF，5檔中有4檔是科技產業ETF，全都吸金逾2.5億元。

0050還能買嗎？投資達人怪老子：今天才買5張

究竟已達到「技術性熊市」定義的台股與美股能否逢低買進？以台股來說，知名投資達人怪老子（蕭世斌）分享：「我今天才進場買5張0050。」

怪老子分析，自己無法預測台股還不會不再跌，「但從本益比的角度來看，目前大約是10.6倍，已經來到合理價，後續如果再跌就會吸引理性投資人進場，成為大盤的支撐」。

他也引用經濟與股市就像是老人與狗的比喻，「漲多、跌過頭都會回到正常價位，現在投資市場就像是百貨公司的周年慶」。

元大投信則建議，真正的長期低點通常不易掌握，且目前仍有美國聯準會升息、全球景氣出現疑慮等變數，若投資人大額單筆投資買在不對的時機，可能因承受不了短期波動的壓力而提早出場；相對地，定期定額及分批布局可分散投資成本，降低心理壓力，有助提高長期投資勝算。

尖牙股估值偏離長期偏差值 迎有史以來最便宜時刻

而在美股的部分，統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰分析，經過上半年股價修正後，美股主要指數估值已下滑至長期均值或均值之下。統一FANG+ ETF追蹤的FANG+指數在此波下修過程中，估值已偏離長期偏差值，甚至落至長期平均的兩個標準差之下，嚴重遭低估，「是該指數有編纂數據以來最便宜的時刻」。

袁永騰預期，聯準會鷹派升息、全球積極對抗通膨與擔憂經濟衰退等三大議題，仍會主導市場走向，下半年美股將持續在企業獲利預估修正、貨幣政策趨緊中顛簸前行。

袁永騰同樣建議，市場在動盪階段，跌深反彈的反覆整理是常態，「投資人不宜貿然躁進，宜透過逢低加碼、閒錢投資與定期定額或不定期不定額等策略，為下一輪的科技股成長週期作好準備」。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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