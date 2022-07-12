三星3奈米超車台積電被質疑：客戶到底是誰？外資曝護國神山領先差距「優勢全看這點」

【文．林韋伶】

三星6月底搶先宣布3奈米製程開始量產，讓許多投資人擔憂，台積電總裁魏哲家先前說「將一路領先到2025年」的霸氣宣言是否會被打破？

如今，有外媒引述南韓金融圈人士對三星的質疑：客戶是誰？顯然市場對三星的說法仍持保留態度。

根據先前外媒報導，三星3奈米製程的客戶可能為中國加密貨幣礦商，以近期加密貨幣價值崩跌的趨勢來看，客戶訂單也有可能說砍就砍，因此並不具指標意義。

三星3奈米先達陣？遭質疑：「客戶是誰？」

一家美系外資分析，近日在美國與逾30位投資大咖交流時，台積電與三星、英特爾的競爭關係，就是他們最想了解的問題之一。該外資解釋，傳聞三星提早在3奈米製程採用GAA技術，其實台積電在2奈米的GAA製程也正在加速，原因是良率較預期好，此外，台積電有可能在2奈米製程加上「背電軌」（backside power rail），類似於英特爾的20A製程。

而英特爾4奈米密度比7奈米製程加倍，但還是比台積電的3奈米製程少了3到4成，該外資甚至認為，後續如果英特爾無法如預期在2025年推出自己的2奈米製程，可能就要進一步把伺服器的CPU訂單下給台積電，屆時就會變成台積電的利多。

因此，該外資認為，在未來10年台積電領先的晶圓代工技術還是非常有稀缺性，這也是供大於求的二線晶圓代工廠無法比擬的。此外，台積電的大客戶如蘋果、英特爾、AMD在晶片設計上，都仰賴台積電的技術以不斷創新，以應付新興市場的高速運算、AIoT、電動車、5G發展需求，這是不可逆的趨勢。

該外資因而認為：「雖然不否認總經走疲可能對台積電產生衝擊，但台積電應該還是會表現得比同業好，從風險報酬的角度來看，現在是不錯的進場時機。」

半導體產業走下坡 台積電漲價幅度可能砍半

美國投資人同樣關注的另一項問題則是「產能利用率何時會開始走跌？」、「大客戶真的開始砍單了嗎？」對此，該外資指出，因為季節性因素影響，台積電2023年第一季產能利用率可能走降，尤其因為電腦與遊戲需求走降，影響高速運算需求走疲。

此外，第一季也是蘋果與安卓手機的傳統淡季，半導體庫存又在今年達到高點，庫存消化可能要持續到2023年。

至於在半導體產業看起來正走下坡的情況下，台積電真的有辦法在2023年漲價6%嗎？該外資分析，許多半導體客戶的毛利在2023年可能走降，預估台積電可能也必須妥協，在2023年只把化學品的漲價成本轉嫁出去，漲價約2~3%。

事實上，多數專業投資人都同意，台積電股價跌到如今的價位相當具吸引力，目前台積電股價本益比來到13倍，跟過往10年平均落在11倍到27倍之間，大約來到下緣位置。

台積電股價具吸引力 大咖專業投資人卻不急著出手

但，這些專業投資人卻不急著現在出手買進，因為總覺得後續還會有什麼利空傳出來，像是在未來2~3個月，市場可能開始下修2023年廠商的獲利預估。

不過，該外資認為，若用2018年半導體產業遭遇逆風的歷史經驗來看，台積電股票目前因為升息與資金外流的關係已被超賣，預估在400~450元之間就是底部。如果考慮到後續台積電股價的上行空間，儘管到年底前，不排除台積電股價還是會起起落落，但該外資認為可早一點進場彎腰撿鑽石。

至於本周四即將進行的法說會，多數投資人都認為不會有驚喜或驚嚇，對股價的影響有限，因為重點應該在2023年的展望。像是先前前外資半導體產業分析師陸行之也喊話，不應該浪費時間談論第二季，應聚焦解決投資人對客戶取消訂單、成長目標是否下修等疑慮。

周四法說會沒亮點？美系外資：Q3毛利率可望衝58%

但該美系外資的看法稍有不同，認為台積電對第三季財測與高速運算市場的展望若好，對短期股價來說將是催化劑，由於台積電第二季營收符合市場預期，第三季表現應該也不會太差，預估第三季營收有機會季增5%到10%，毛利率因為產能利用率高加上有利的匯率因素，可望衝上58%。

該外資也建議，在法說會上投資人應該聚焦以下問題，包括高速運算以及車用需求是否仍強？資料中心相關的晶圓需求高嗎？台積電如何看下半年消費性電子商品市場，尤其是智慧型手機的表現？

如果有額外的成本，到了2023年，台積電還有辦法轉嫁給客戶嗎？在良率提升的情況下，會不會考慮在2023年第二季推出N3e製程？如今半導體產業遭遇庫存修正，台積電對2023年資本支出達400億美元的預估還有信心達成嗎？有待週四法說會上釐清。

本文授權自今周刊，原文見此。

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