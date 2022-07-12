日圓還會繼續貶？安倍遇刺未必影響日本央行政策 但投資人得留意3件事

【文．林信男】

日本前首相安倍晉三於上周五遇刺身亡，由於安倍向來被視為日本銀行（央行）總裁黑田東彥貨幣寬鬆政策的強力支持者，如今安倍過世，日本央行的政策方向，有無可能「由鴿轉鷹」，進而影響日圓匯率變化？已成市場關切焦點。

對於上述疑問，黑田東彥今（11）日給出明確答案，他強調，日本經濟前景，面臨「很高的不確定性」，並重申採取貨幣寬鬆政策立場，且不排除在必要時「加強刺激力道」。

即便如此，中研院經濟所研究員簡錦漢認為，日本央行的貨幣政策，之後是否會有所改變，仍存在不確定性。他研判，安倍過世，可能會使黑田東彥缺乏「力推寬鬆（政策）的背後力量」。

一、經濟環境變化大 通膨壓力總會來

簡錦漢分析，撇開安倍遇刺事件不談，就日本當前經濟情勢而言，即使日本通膨率（5月核心消費者物價指數年增2.1%），遠低於美國，但已連續第2個月，高於日本央行設定的目標值（2.0%），並引發民怨，「未來，我覺得（日本通膨率）會持續上升。」

「通膨壓力會來的！」簡錦漢強調，日本和台灣一樣，都面臨輸入性通膨壓力，日圓續貶，進口商品就變貴，就算黑田東彥想採取寬鬆路線，「但世界經濟大環境在變化，寬鬆（路線）可能要調整一下，他勢必得做些事情。」

二、美國強升息 日圓續貶機率高

對於日本央行有無可能在短期內，調整貨幣政策走向？台灣金融研訓院董事長吳中書，持保留看法，「他們（日本）已經實施很久的貨幣寬鬆政策，在經濟表現較遲緩的時候，個人覺得，（貨幣）政策大幅改變的機會應該不大。」

至於日圓匯率後續走勢，吳中書直言，「目前續貶的機會很大」，安倍遇刺導致日本國內有些短期波動，但關鍵在於，「日本貨幣政策大幅跟進（美國）的可能性不高」，美國強力升息，而日本經濟體質不佳，「（日圓）要不貶也有點困難」。

他表示，在升息一事上，美國是最積極的，且之後還要縮表，在利差擴大的情況下，「對（升息幅度遠低於美國的國家）幣值來說，本來就不利。」

學者認為，就當前情勢而言，日圓續貶機率偏高。（圖：翻攝自Google Finance）

三、「迷信」貨幣寬鬆、財政刺激 經濟難有起色

國際貨幣基金（IMF）於4月發布的報告中，將2022年日本國內生產毛額（GDP）成長率，從前次預測的3.3%，下調至2.4%。吳中書指出，當全球經濟走緩，包括日本在內，這些倚賴美國市場的國家，「經濟表現不會很好，因為大家預期，未來出口會趨緩之類的，並導致資金外流，這通常不利匯率。」

根據吳中書觀察，日本經濟之所以難有起色，和該國「迷信」貨幣寬鬆、財政刺激政策有關，「他們沒針對經濟結構癥結去調整，而是繼續寬鬆，寬鬆到不行。」

吳中書強調，日本不婚、不生、高齡化問題嚴重，如果想為經濟注入活力，政府可思考，多扶植一些具領頭羊地位的新創產業，若不改變作風，繼續走貨幣寬鬆、貨幣貶值拚出口等老路，恐難有效拉抬經濟。

整體來看，短期內，受經濟前景不確定性仍高、央行未改變貨幣寬鬆政策基調等因素影響，日圓續貶機率偏高；然而，在輸入性通膨問題未解，且通膨率可能續升的情況下，日本央行的寬鬆之路，還能走多久？未來變化，值得持續關注。

本文授權自今周刊，原文見此。

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