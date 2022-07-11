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月薪破10萬「為何生活還是這麼痛苦」？現在的你已無鬆懈本錢...他點出2關鍵

聯合新聞網／ 今周刊
一名網友表示，以前學生時期聽到月入10萬的人，心裡都會油然升起一股憧憬，而出社會4年後也確實實現了這個目標，可是現實卻與他想像的相反，不僅沒感到生活好轉，還因房租、物價上漲等種種生活開銷，生活越來越痛苦。圖／ingimage
一名網友表示，以前學生時期聽到月入10萬的人，心裡都會油然升起一股憧憬，而出社會4年後也確實實現了這個目標，可是現實卻與他想像的相反，不僅沒感到生活好轉，還因房租、物價上漲等種種生活開銷，生活越來越痛苦。圖／ingimage

【文．林依榕】

月薪10萬是否生活就能過得優渥、舒適點？一名網友表示，以前學生時期聽到月入10萬的人，心裡都會油然升起一股憧憬，而出社會4年後也確實實現了這個目標，可是現實卻與他想像的相反，不僅沒感到生活好轉，還因房租、物價上漲等種種生活開銷，生活越來越痛苦，讓他不禁懷疑自問「為什麼月薪破10萬，但一點都沒感覺」？

這名網友在PTT論壇發文，表示當學生時常聽到新聞說「XXX做OOO月入十萬」，心中非常憧憬能早日成為月入10萬的一員；出社會4年後，總算達成目標了，本以為生活會變的不一樣，但痛苦指數一點都沒有下降的感覺。

「不知道是不是各種對生活開銷的擔憂原因，現在對什麼事情都興致缺缺」他指出現在的生活，租的房子越來越貴、生活品質提升不了，加上物價越噴越誇張，吃沒多好但隨便都一餐1、200元。

而且父母漸漸年邁，身體健康開始亮燈，也要負擔他們醫藥費，想要買房簡直「想都不敢想」。月薪破10萬的他困惑，為什麼收入比剛出社會時多了1倍，但生活則是越來越痛苦呢？

文章掀起不少人討論，認為物價飛漲、房價更是漲到誇張，尤其通膨因素讓生活壓力倍增，「真的有同感，底薪130k，含分紅勉強脫離甲級貧戶，但煩惱還是跟你一模一樣」、「台灣車房世界貴」。

有的人則認為，現在月入10萬已經沒有鬆懈的本錢，因為房價物價漲的比薪水快就是這樣了，「物價這幾年超誇張」。

本文授權自今周刊，原文見此

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