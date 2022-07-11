安倍最大政績讓日擺脫15年通縮困境 為何他遇刺身亡日圓急漲？

【文．林曄】

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡引發市場對央行的超寬鬆貨幣政策可能失去支持的疑慮，資金大舉避險資產，今年來走勢疲軟的日圓匯價隨即急升0.5%，市場專家認為，這個事件後續政治與財經效應仍待觀察，但短期內肯定會影響日圓的走勢。

安倍最負盛名的政績是他在2012年12月26日就任首相時，為使日本擺脫15年的通縮困境、重振萎靡經濟，提出了安倍經濟學三箭，推動了前所未見的貨幣寬鬆政策、擴大財政支出，以及成長策略（結構性改革）。

安倍8日上午在奈良遭槍擊事件，將日圓匯價推升至135.35兌1美元，稍後升幅收歛至135.65日圓 。

市場人士認為，安倍任命的日銀（央行）總裁黑田東彥仍在堅持超寬鬆貨幣政策，而這項政策目前與全球主要央行的緊縮政策背道而馳，成為日圓匯價今年受壓沉重、持續走貶的主因。日圓貶值的另一原因是日本是能源進口大國，而石油、天然氣又以美元計價，對美元的需求強勁。

日圓升勢恐延續 不利出口

策略師認為，如果這項消息促使人們重新考慮央行的政策，那麼日圓的升勢可能會延續，而股市可能會下跌，因為經濟不再獲得貨幣寬鬆政策支持，加上經濟重度倚賴出口，日圓升值不利於日本的出口商。日股大盤的日經225指數8日收漲0.1%，盤中一度勁升1.4%，顯見受到安倍事件的衝擊。

關於日圓的後市，鑑於安倍是日本貨幣寬鬆的精神支柱及象徵性人物，短期肯定會有影響，但對經濟與金融市場的長期影響則看法不一。Saison資產管理公司的投資組合經理人瀨下哲雄說，安倍的遇剌助長日銀改弦易轍的不安。但他認為，安倍現在不是首相，此事件應不會直接影響經濟與貨幣政策，「從長遠來看不一定會對市場產生重大影響」。

渣打銀行日本金融市場主管Fukuhiro Ezawa也說，由於安倍不是現任首相，因此反應可能是暫時的。OANDA亞太區高級市場分析師Jeffrey Halley則在報告中表示，「儘管這些事件發生了悲劇，但我認為只是暫時的（影響）力量」。

沒有安倍的日本央行 政策可能轉向

但松井證券高級市場分析師久保田智一郎認為，這事件可能會對中長期產生影響，市場將看到日圓大幅升值和股價下跌。安倍一直是黑田東彥的最有力支持者，央行的政策可能會改變，因為他們將失去支持。他並強調，畢竟，即使在岸田文雄接任首相後，執政的自民黨也一直在大力推動安倍經濟學的通貨再膨脹政策，如果這位指標性人物的政治活動減少或消失，就會影響眼下的政策。

SMBC 信託銀行高級市場分析師Masahiro Yamaguchi則表示：「安倍在日本以外的地方非常出名，外國投資人的看法是正面的。如果政府的政策，包括貨幣寬鬆的立場受到影響，這可能對市場不利，因為很明顯，他在很多方面都是幕後操控者。」「如果岸田文雄有可能執行他想要的政策，例如金融稅和庫藏股法規，將對市場不利」。

自民黨將吸納同情票 有利參議院選舉

在短期政治效應方面，由於日本將在周日舉行參議院選舉，安倍遭槍擊身亡，肯定會為自民黨吸納龐大的同情票。誠如大和證券首席市場經濟學家岩下麻里所說：「在周日的選舉中，執政的自民黨可能會得到同情的支持。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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