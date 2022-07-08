0-6歲國家一起養！8月起育兒津貼再加碼，怎麼領、哪些費用能降低，一表看清楚

【文．胡肇芳整理】

育兒津貼再加碼，行政院長蘇貞昌周四(7/7)主持院會表示，自8月起，政府所發放的育兒津貼第一胎從3500元提高到每月5000元、第二胎每月6000元、第3胎以上每月7000元，自己帶或阿公阿嬤帶都能領取。

另外，讀公共化、準公共化幼兒園的學費，也將降到3000元以下，私立幼兒園5-6歲（未滿）小朋友，8月起由家長自己申請辦理，就學補助作業方式及額度也比照津貼辦理，於次月底撥付至指定帳戶。

蘇貞昌說投入少子女化經費，從2016年的150億元，大幅成長到今年的800億元，明年預計投入超過千億，就可清楚看出「我們是史上最照顧育兒家庭的政府」。

(原文刊登於2022/5/23，更新時間為2022/7/7)

台灣少子女化現象日益嚴重，行政院在去(2021)年1月29日修正核定「我國少子女化對策計畫（2021年至2024年）」，對於6歲以下幼兒教育與照顧，以「平價教保續擴大」、「就學費用再降低」、「育兒津貼達加倍」為主軸，持續提升平價教保供給量、加碼幼托補助及育兒津貼，達到「增名額」、「減負擔」及「加津貼」的政策目標。

教育部表示，從2019年8月起，銜接衛福部0至未滿2歲育兒津貼，全國擴大發放對象為2至未滿5歲幼兒，提供未滿5歲的家庭育兒協助措施。對於未接受公共化及準公共教保服務，且符合幼兒父母或監護人綜合所得稅稅率未達20％等申領條件者，每月發給育兒津貼，減輕家長負擔。

此外，各月份津貼將由地方政府於受理申請的次月的月底前按月撥付，例如今年8月第1名子女之津貼發放額度為5000元，將由各核定機關於9月底前撥付津貼至申請人指定帳戶。

本文授權自今周刊，原文見此。

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