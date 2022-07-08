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台股重挫需護盤？謝金河1句話回應官員 股市「共犯結構」是台灣獨有…他示警3問題須正視

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照

【文．謝金河】

台股重挫後的省思

經過狂風暴雨的上半年跌勢，台股上半年下跌3933.11，跌幅18.2%，在亞洲排行第三慘，比台灣跌得多的有南韓、越南胡志明，而這個跌勢源頭來自半導體。台灣的產業結構非常倚重半導體，一旦半導體產業供需出現變化，台灣也會首當其衝。

這次費城半導體指數大跌35.2%，Nasdaq大跌29.52%，影響最大的是台灣。大家看看全球重量級半導體公司股價全面都腰斬，Nvidia重跌59%，市值少掉5100億美元，就可以知道這次半導體股的修正有多慘！台灣的TSMC 、UMC、ASX跌幅在5成左右，也差不多與國際半導體股同步。

在跌勢中，有幾位負責財經決策的官員詢問我的意見，問我要不要護盤？我說台積電、聯電、日月光都有Adr在美國上市，台灣也有外資開著轟炸機，不斷在台灣提款、割韮菜，政府進去護盤沒有什麼用，等到費半指數跌夠了，台積電不再下跌，台股不用護盤也跌不下去！

不過，我提醒決策官員，長期要正視幾個問題。

一是過度獎勵當沖，容易把股市導向賭場化，大家重交易，輕投資，尤其很多被視為小白的年輕人積極投入，在股市多頭的時候，大家以為股票錢很好賺，大家放下學業、工作，奮不顧身在股市衝浪，這回股市像崩山般重挫而下，很多小白一無所有，甚至滚出大債務，這才是真正的危機。

全世界大多數國家都鼓勵長期投資，例如持股若干年，可以得到租稅優惠。但台灣當沖降稅，長期投資反而要繳相對高的股利所得。於是長期以來，大家熱衷短線操作，大家不願長期持有，市場在乎賺差價，跌勢中就會出現恐慌殺戮的慘況。

二是市場上非常不公平的借券放空機制，一般小散戶沒有借券賣出的實力，但大戶、外資可以結合券商，上市企業老闆，大家借出股票轟炸市場，這種不對稱的共犯結構，是台灣獨有。這次貨櫃航運股跌最慘，正是代表作，一個是當沖亂了籌碼，一個是肆無忌憚的借券放空機制。這次放話的馬士基股價反而大漲，7日又大漲7.11%，德國的赫伯羅特大漲8.44%，台灣卻殺到沒人要，這是很奇特的景象。

三，這三年台股漲幅很大，很多公司市值翻了好幾番，現在股價跌下去了，如果公司真有投資價值，這個時候大股東可以出來執行庫藏股，展現公司的誠意，這比政府護盤更有效！

股價跌了，這是檢討市場機制的好機會！

本文授權自今周刊，原文見此

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