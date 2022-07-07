盧布創新高價，這2國買油、氣賺翻！謝金河：觀察俄烏戰爭看2指標，大貶、大跌皆不好的訊號

【文．謝金河】

俄羅斯的命運：盧布和油價

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國對俄羅斯採取強力的經濟制裁，俄羅斯盧布瞬間崩跌到1兌154.965，眼看著俄羅斯股匯雙殺，俄羅斯央行祭出新手段，一方面，限制資本外逃，強制出口商結匯，也限制居民在銀行換匯，最高竿的是俄羅斯央行要求友好國家必須使用盧布購票石油、天然氣及糧食，於是形成盧布只有買盤，沒有賣盤的景象，也讓盧布成為地表上最強勁的貨幣。

盧布在3月4日創新低，但在6月29日已經升值到50.565兌1美元的新高價，這個價位比2015年我去莫斯科在街頭上看到掛出的牌價還高，這是不可思議的匯價變化。

俄羅斯限定只能用盧布買油、氣，這使得可以向俄羅斯買油、氣的友好國家必須先將本國貨幣兌換成盧布，這形成向俄羅斯買入油、氣的國家成為盧布最大的支持者，買入的量愈大，盧布愈強勁。不過，盧布不能兌換美元、歐元、日圓等不友好國家的貨幣，盧布形成只升不跌的景象。

盧布愈強，也形同俄羅斯在賤價出售石油、天然氣；例如，3月可能要用150匯價兌換盧布，現在50元左右就可以，這等於油、氣價格降價6成在出售，這回大大方方向俄羅斯買油、氣的中國與印度賺翻了。

這個現象也讓俄羅斯央行覺得不對勁，必須採取應對措施，最近考慮用盧布來買入友好國家的貨幣，如人民幣，這個消息揭露，盧布一度出現110的匯價，最近回到63左右。這可以看出，一個國家的匯價太弱或太強都不好。未來觀察俄烏戰爭，盧布與油價會是很重要指標，如果盧布大貶，油價大跌，對俄羅斯都是不好的訊號。

我在2015年的俄羅斯考察，已經是7年前的往事了，我對俄羅斯長達333公里的地鐵印象深刻，這個地鐵挖得很深，是重要的戰略堡壘，裡面的藝術創作也很有底藴。在馬路上，俄羅斯的市場經濟不發達，很多店家只開了一個小門。還有，俄羅斯人比較冷漠，我沿著莫斯科河跑步，看到人就打招呼，但絕大多數人都沒有反應⋯⋯

本文授權自今周刊，原文見此。

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