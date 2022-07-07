快訊

民進黨布局雙北幕後／蔡英文勸進參選新北市長 潘孟安還沒給答案

想來星宇工作嗎？ 張國煒：面試「這樣回答」會被我刷掉

英系從「分歧」走向整合 陳時中出征首都快了

盧布創新高價，這2國買油、氣賺翻！謝金河：觀察俄烏戰爭看2指標，大貶、大跌皆不好的訊號

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【文．謝金河】

俄羅斯的命運：盧布和油價

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國對俄羅斯採取強力的經濟制裁，俄羅斯盧布瞬間崩跌到1兌154.965，眼看著俄羅斯股匯雙殺，俄羅斯央行祭出新手段，一方面，限制資本外逃，強制出口商結匯，也限制居民在銀行換匯，最高竿的是俄羅斯央行要求友好國家必須使用盧布購票石油、天然氣及糧食，於是形成盧布只有買盤，沒有賣盤的景象，也讓盧布成為地表上最強勁的貨幣。

盧布在3月4日創新低，但在6月29日已經升值到50.565兌1美元的新高價，這個價位比2015年我去莫斯科在街頭上看到掛出的牌價還高，這是不可思議的匯價變化。

俄羅斯限定只能用盧布買油、氣，這使得可以向俄羅斯買油、氣的友好國家必須先將本國貨幣兌換成盧布，這形成向俄羅斯買入油、氣的國家成為盧布最大的支持者，買入的量愈大，盧布愈強勁。不過，盧布不能兌換美元、歐元、日圓等不友好國家的貨幣，盧布形成只升不跌的景象。

盧布愈強，也形同俄羅斯在賤價出售石油、天然氣；例如，3月可能要用150匯價兌換盧布，現在50元左右就可以，這等於油、氣價格降價6成在出售，這回大大方方向俄羅斯買油、氣的中國與印度賺翻了。

這個現象也讓俄羅斯央行覺得不對勁，必須採取應對措施，最近考慮用盧布來買入友好國家的貨幣，如人民幣，這個消息揭露，盧布一度出現110的匯價，最近回到63左右。這可以看出，一個國家的匯價太弱或太強都不好。未來觀察俄烏戰爭，盧布與油價會是很重要指標，如果盧布大貶，油價大跌，對俄羅斯都是不好的訊號。

我在2015年的俄羅斯考察，已經是7年前的往事了，我對俄羅斯長達333公里的地鐵印象深刻，這個地鐵挖得很深，是重要的戰略堡壘，裡面的藝術創作也很有底藴。在馬路上，俄羅斯的市場經濟不發達，很多店家只開了一個小門。還有，俄羅斯人比較冷漠，我沿著莫斯科河跑步，看到人就打招呼，但絕大多數人都沒有反應⋯⋯

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

「股市崩盤是通膨降溫必要手段！」原油、天然氣、農產品跌勢猛…謝金河：轉機將在危機中出現

40歲後窮者越窮、富者越富！吃雞排也中槍...7種會讓人變窮壞習慣，你中了哪個？

台版「華爾街之狼」吸金2.2億　科技董座「賣股換鈔」捲走4200萬，重判10年卻逃亡了！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

盧布創新高價，這2國買油、氣賺翻！謝金河：觀察俄烏戰爭看2指標，大貶、大跌皆不好的訊號

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國對俄羅斯採取強力的經濟制裁，俄羅斯盧布瞬間崩跌到1兌154.965，眼看著俄羅斯股匯雙殺，俄羅斯央行祭出新手段．．．

售股好市多進帳312億現金 高雄最神秘大地主「大統吳家」揭密！百貨南霸天64年浮沉錄

大統吳家是高雄三大地主之一，旗下大統百貨更曾是南臺灣百貨第一把交椅，它如何一步步趁勢崛起？為何近年聲勢卻又從全盛時期逐漸下滑？6月30日晚上，全球量販巨頭好市多（Costco）宣布，將砸10.5億美元（約合新台幣312億元），從台灣合資夥伴大統集團手中買下其持有的45％股權！

好市多亞洲獲利前5名 台灣占3個！張嗣漢：大家都很好奇 為何可以做到這麼大數字

美國零售巨頭好市多在六月底買回台灣好市多45％股權，亞太區總裁張嗣漢鄭重承諾，台灣的門市一定會繼續開，最新的業務加油站也會持續展店，為3百萬會員謀求最大福利。

一顆藥拚16年 藥華藥翻生技股王！獲評「打敗羅氏大藥廠」創辦人揭內幕：忍辱負重啊

全球金融市場猛跌，對比去年6月底，台股至今下修幅度超過16％，但同期，台灣生技產業市值卻逆勢向上增加7％左右，即使疫情對類股的助漲效應逐漸淡去，但以今年6月底來看，產業市值仍達1.39兆元，改寫新高，其中「新藥類股」就占去超過6700億元半壁江山。

「股市崩盤是通膨降溫必要手段！」原油、天然氣、農產品跌勢猛…謝金河：轉機將在危機中出現

通膨正在降溫的路上！今天是美國獨立紀念日，市場恢復交易首日，市場強烈預期美國經濟衰退，道瓊工業指數開盤大跌逾700點，台積電ADR下殺4%以上，大家心情涼半截，想想7月可能仍是殺戮戰場！

長榮、台積電不只散戶慘套！它認賠近2500萬賣長榮、上月才砸3億大買「526元」台積電

長榮（2603）在6/29除息，除息參考價90.5元，當天只演出半場好戲就一路貼息至今，週一（7/4）股價最低來到79.2元波段新低，週二（7/5）則是上漲6.3%或5.2元，以87.7元作收，不只讓不少小股民都翻船、也順便收割「企業韭菜」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。