股災讓人想砍一砍出場了事！儒鴻、富邦媒、統一超...這12檔台股「鑽石股」可彎腰撿起來

【文．林韋伶】

台股6月以來狂瀉逾2500點，7月延續跌勢，台股周三(7/6)更跌破萬四關卡、下殺363.69點來到13985.51點收最低，讓許多投資人感到絕望，甚至想要全部砍一砍出場了事。

不過，一家日系外資出具最新中小型類股報告，點名看好包括儒鴻（1476）、豐泰（9910）、巨大（9921）、富邦媒（8454）、億豐（8464）、東陽（1319）、貿聯-KY（3665）、順德（2351）、智伸科（4551）、信邦（3023）、晶碩（6491）與統一超（2912）等12檔個股。

日系外資針對近期投資市場分析指出，6月底舉行投資論壇時發現，投資人對非電族群的興趣提高，其中詢問度最高的又屬汽車零組件、零售族群與防禦性類股。

該外資認為，在汽車零組件族群的部分，的確因為中國政府推出汽車產業的支持政策值得關注，因此下半年看好台灣汽車供應鏈廠商的表現，建議可逢低買進在中國汽車產業有曝險的企業，以及提供售後服務的企業，像是東陽與智伸科，預期這些台廠同時也能因熱絡的二手車市受惠。

此外，市場對電動車、高級輔助駕駛系統（ADAS）興趣仍濃厚，該外資也認為這些題材的確可為相關供應鏈廠帶來支撐，建議看好中長線電動車、高級輔助駕駛系統（ADAS）商機的投資人，可以多關注貿聯-KY與順德。

在零售業的部分，台灣下半年可望回歸正常生活，統一超等零售大品牌可望受惠，至於隱形眼鏡製造商晶碩，也有機會因為中國當地民眾生活恢復正常而受惠。

在運動服飾部分，由於品牌大廠Nike近期財測表現較預期疲軟，投資人擔憂高通膨將對該產業造成壓力，該外資分析，後續的確有可能看到市場下修對運動服飾產業獲利數字，從今年第四季到明年上半年財測可能下修，在基本面承壓下，短期內股票不容易有好表現。

該外資也認定，在上述負面因素已部分反應在股價上，建議投資人在下半年可以彎腰撿鑽石，特別看好儒鴻與豐泰。其他可以逢低進場的股票，還有富邦媒與億豐。

至於在2020年與2021年經歷2年好光景的台灣自行車產業，該外資認為市場需求將在2022年正常化，且下半年還有高通膨的問題將如芒刺在背，「所幸歐美電動車的成長故事尚未告終，產業動能還在，相對看好龍頭股巨大的表現。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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