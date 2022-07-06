售股好市多進帳312億現金 高雄最神秘大地主「大統吳家」揭密！百貨南霸天64年浮沉錄

【撰文‧陳葦庭、黃阡阡】

「大統究竟是何方神聖？」消息一出，讓曾盛名一時、成立64年來，卻都十分低調的「百貨南霸天」大統集團，再度成為鎂光燈焦點。

其實，大統集團的「實力」本就不容小覷，它是高雄知名的「土地公」，也曾是「百貨南霸天」。

2020年由興富發總裁鄭欽天以個人名義，斥資15億元接手當時已熄燈的華王大飯店，原址預計將在今年改建，推出樓高37層的千戶大案「港灣一號院」的土地，正是從吳家手中買下。

擁高雄黃金地段的神祕地主

「提到高雄大地主，除了陳家（陳啟川家族）以外，就是大統吳家了！」住商不動產鳳山文山加盟店店長鄭啟峰指出，華王大飯店外，包括大新百貨、大統百貨與大立百貨合計超過3千坪的土地，以及高雄市澄清湖風景區的麥當勞、青島東街的三角窗店面、鳳山區千坪面積的停車場等，都是大統吳家持有的土地。

高源不動產估價師事務所長陳碧源觀察，由於高雄市中心可開發土地稀少，近年土地價格水漲船高，位於前金區的大立百貨土地加建物價值約34.16億元，苓雅區的大統百貨和平店也上看48億元的估值，而過去有地王身價的大統百貨五福店，身價依舊有29.38億元，大統集團光是三筆指標不動產價值，就來到111億元規模。

只不過，由於吳家每筆土地幾乎都以自然人持有，無法確切統計，加上吳家過往行事作風都相當低調，市場也鮮少有吳家的不動產交易，因此大統集團到底有多少土地、累計價值多高，除了家族人士以外，外界難掌握全貌。

但從大統吳家持有的土地外傳超過10萬坪，其中，更有不少位於高雄黃金地段來看，吳家目前手握的土地價值無疑相當驚人。事實上，大統集團早期的發跡，可說和南台灣百貨的崛起同步。

白手起家的大統集團創辦人吳耀庭早年從事營造業務，也經營過衣料毛線生意，後來萌生做百貨商場的念頭，於是1958年選在高雄最繁華的鹽埕區，開設第一家「大新百貨」，那是台灣第一家引進手扶梯的百貨。

接著是地上九層、地下兩層、近萬坪營業面積的大統百貨開幕。在1980與1990年代初期，大統百貨不僅有台灣首創的透明電梯，頂樓的兒童樂園還有海盜船、小火車、咖啡杯，居南台灣百貨之冠，也曾是東南亞最大的百貨公司，風光一時。

版圖橫跨零售、飯店、畜牧

1984年，吳耀庭又在中華路與五福路交叉口開設第三家「大立百貨」，雖然初期與大統百貨同質性高，營運不如預期，但7年後引進日本伊勢丹百貨合作，轉型為大立伊勢丹百貨，再度以南台灣第一家日式百貨公司的姿態，站穩南台灣百貨領頭羊的地位。

後來，大統更與美國量販店Price Club搭上線，打算將其引進台灣，碰巧遇上Costco與Price Club整併。1996年，雙方合資成立「好市多股份有限公司」（Costco President Taiwan），大統持有45％股權，20多年來一直是集團旗下最賺錢的金雞母。

吳耀庭的事業版圖除了百貨零售外，還跨足畜牧、高爾夫球場及飯店業，1968年在高雄設立的華王大飯店，同樣以全台第一家採鋼骨結構興建的五星級觀光飯店吸睛。

儘管靠著雄厚的土地資產和先行者優勢在高雄打造百貨王國，但隨著新光三越、漢神、夢時代等連鎖百貨業者揮軍高雄，曾經的百貨南霸天也在激烈的競爭下，漸漸失去領頭羊的地位。

讓大統失守高雄百貨龍頭寶座的第一個原因，是商圈的移轉。1995年，大統發生火災，當時雖無人傷亡，但這把燒了3天3夜的火，卻讓大統建物廢棄閒置長達10年，高雄的百貨商圈也就此移轉。

鄭啟峰指出，1990年高雄市的主要商圈，就是以大統百貨為核心的新崛江，但在大統百貨經歷火災歇業後，面對港都多變的百貨業競爭，商圈也開始轉往漢神巨蛋與新光三越、遠百所在的三多商圈，等到大統百貨重新開業後，人潮早就不復以往。

第二個原因，則是萬坪以上購物中心陸續搶進高雄，導致傳統百貨客源流失。

2007年，全台最大的購物中心統一集團旗下夢時代插旗高雄。緊接著，2008年，漢神巨蛋開幕，短時間就穩坐高雄百貨業績王，而義联集團也在2010年開出全台首家Outlet「義大世界購物廣場」，一時之間，高雄成了購物中心的兵家必爭之地。

「大統的土地多集中在市中心，不太容易開發大規模購物中心。」不具名百貨業人士一語道破，大統近十年來無法在高雄重整旗鼓的先天條件。

事實上，近年的購物中心建築設計，主要都是以大面積、低樓層為主，像是三井、華泰等Outlet只規畫二、三樓，台北新光三越信義新天地僅六至八層樓，夢時代、漢神巨蛋也都不超過十層樓，原因在於，上下樓的動線會讓顧客覺得麻煩、難以聚客。

反觀大統旗下仍營業中的大立百貨A、B館，雖曾找來荷蘭著名建築事務所UN Studio改裝，但由於該建物樓面積在高雄只能算是中、小規模，自然較難與同業匹敵。「建築物就長這樣，要他們大改也不太可能。」這名業者感嘆。

最關鍵因素，還是與大統家族低調的保守作風有關，長期下來缺乏指標性品牌進駐。

「要進高雄市場，就算業績一、二名的漢神巨蛋、夢時代進不去，街邊店的選項也會比進駐大統、大立百貨還前面。」一名曾與大統洽談，最後沒有設櫃的餐飲業者直言，高雄店面租金便宜，在人流不足的情況下，大統就算願意讓利，對招商也沒有太大吸引力。就連原本主打精品的大立百貨，也因為遲遲未能與高雄精品一哥漢神本館抗衡，已在2019年轉型為生活購物商場。

啟動轉型 售股300億提供銀彈

事實上，大統的經營者並非沒有感受到招商困難的壓力。據了解，大統曾成立海外代理部門，專門赴歐美、日本談品牌授權，希望可以透過海外獨家品牌，創造差異化，可惜結果並不理想。

一名業者直言，代理海外品牌一直是國內百貨業者的聚客手段，尤其地理條件不佳的百貨，若是願意花天價授權金代理知名品牌，往往都能靠著該品牌的自帶流量優勢創造人流。然而，細數近年大統招商成績，除了位在大立百貨的蔦屋書店，曾一度登全台分店營收之冠，並無太亮眼表現，也難怪其他品牌會躊躇不前。

其實，市場對大統吳家並非沒有期待，尤其在好市多美國總部，買下該集團手中45％的股權之後，滿手現金的大統是否能再現風華？

「我們兩年前就啟動轉型，現階段是把本業做好，接下來也會有更多日系大店進駐。」儘管未說明出售好市多股權後的具體規畫，不過，大統集團百貨事業部副總經理張銘池坦言，隨著近年大型購物中心增加，集團確實感受到高雄百貨業競爭壓力，而大統第三代吳冠威、吳冠宇兄弟除了百貨事業，也積極規畫購物中心、社區批發商場，同時活化既有物業資產。

像是2019年停業至今的大統百貨和平店，就委託專業招商團隊開發中，預計引進主題餐廳、影城等業者，最快今年底就會確定方向，期盼打造更全面的休閒娛樂購物環境。

走過64年浮沉，曾盛極一時的百貨南霸天若能重新結合市場區隔與特色，並善用最新售股好市多而來的逾三百億元銀彈奧援，不是沒有機會趁勢開創新的利基經營模式，一步步擦亮家族老招牌。

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