長榮、台積電不只散戶慘套！它認賠近2500萬賣長榮、上月才砸3億大買「526元」台積電
【文．李易紓】
長榮（2603）在6/29除息，除息參考價90.5元，當天只演出半場好戲就一路貼息至今，週一（7/4）股價最低來到79.2元波段新低，週二（7/5）則是上漲6.3%或5.2元，以87.7元作收，不只讓不少小股民都翻船、也順便收割「企業韭菜」！
繼上週漢來美食（1268）公告賣出長榮1000張，損失3460萬元後，中環（2323）今日也公告在6/6至7/5期間，處分長榮持股3220張，每股價格99.02元，處分損失金額2495萬元。中環目前還持有長榮6653張，金額約7.86億元。
而中環不只操作長榮翻船，6/13才公告4/28至6/13以均價526.56元買進590張台積電，交易總額3億1067萬，以台積電今天收446元計算，若中環這筆台積電投資都沒賣，帳面虧損也相當驚人！
其實，不少上市櫃公司都會利用自有資金進出股市，中環最喜歡操作權值股。今年4/27曾公告於1/25至4/27短短3個月內，取得515張台積電，平均成交價為586.92元。
然而在5月底中環再度公告，於1/11到5/31處分544張台積電持股，交易價格在559.22元，交易總金額約3.04億元，處分損失約1272萬元。
本文授權自今周刊，原文見此。
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