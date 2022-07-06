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林口區晚間無預警停電 民眾開車到一半瞬間全黑：太嗨了吧

「股市崩盤是通膨降溫必要手段！」原油、天然氣、農產品跌勢猛…謝金河：轉機將在危機中出現

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【文．謝金河】

通膨正在降溫的路上！今天是美國獨立紀念日，市場恢復交易首日，市場強烈預期美國經濟衰退，道瓊工業指數開盤大跌逾700點，台積電ADR下殺4%以上，大家心情涼半截，想想7月可能仍是殺戮戰場！

不過轉機總在危機中浮現！這次美國使出渾身解數的暴力緊縮手段，最大的目的在對抗市場強烈的通膨預期。最近，克魯曼教授說：股市崩盤是通膨降溫的必要手段！今天的金融市場逐漸出現這個效應。最大變化是油價！

高盛預測油價會因為經濟衰退跌到一桶45美元，油價出現顯著回落，WTI跌破100美元，北海布蘭特原油幾乎跌一成。

除了油價下跌，天然氣也從9.32跌到5.469美元，更明顯的是農產品，小麥從1294跌到807美分，下跌37.8%，玉米，黃豆也下滑約三成。貴金屬跌得更重，鎳價曾出現一噸10萬美元的妖鎳行情，如今剩下21824美元，錫價掉了四成，銅，鋁跌三成，黃金，白銀也出現大跌⋯⋯

在經濟衰退預期心理下，美元指數跑到106.791，歐元，英鎊再創新低，現在看日圓的137，台幣的30元保衞戰。比較令人放心的是美國10年公債殖利率從3.479降至2.78，恐慌指數從38.89滑下27.54⋯⋯也許市場仍陷在驚恐中，但通膨正在降溫的路上！

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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