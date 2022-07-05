一張表揭台股會再跌？杜金龍：12682點關卡是重點！沒守住恐要跌到「這時」

【文．林韋伶】

台股近期跌跌不休，讓投資人心情跌落谷底，如果觀察台股與國際主要股市的跌幅可發現，台股相對抗跌。對於台股後續走勢，資深證券分析師杜金龍解析：「12682點的關卡能否守住是重點。」

在國際股市持續走跌的壓力下，台股今（7/4）日指數度下殺，以權王台積電（2330）來說，股價一開盤就跳空開在最低443元，讓許多投資人捏把冷汗。所幸，在融資已清除一波的情況下，後續大盤指數一度翻紅出現反彈，不過盤中仍震盪劇烈。

事實上，如果跟國際主要指數相比，台股表現還算有撐。統計至7月4日台股開盤前為止，以目前距指數最高點跌幅數據來看，費半指數回跌最深、跌幅有近4成，那斯達克指數與韓股也分別回檔達31.4%與30.5%。

相較之下，台股自18619.61的最高點回跌至今，走跌幅度逾23%表現仍相對抗跌。對於過往總是被評價為較淺碟的台股，此波走勢竟然勝過美股，杜金龍分析：「3年前因為有資金回台的熱錢，對台股成為很大的助益。」

不過，三年後的今天，在升息、國際股市走跌等利空因素影響持續干擾下，台股支撐似乎開始動搖，加上觀察近期人民幣貶值幅度較台幣輕微的現象，杜金龍推估：「不少原本回台的熱錢可能流到中國去了。」

也因此，杜金龍認為，後續只要國際股市走勢不回穩，台股跌幅仍有往主要市場靠攏的可能性，尤其若台灣升息幅度跟不上國際的步調，外資仍會持續把台積電當提款機。

另一個值得注意的現象是，自高點以來，台積電ADR跌勢有近5成，台積電在台股表現同樣相對抗跌，跌幅約35%。杜金龍認為與台股相對抗跌的因素一致，主要還是有熱錢追捧。

對於台股後續的展望，杜金龍分析近期在融資斷頭的影響下，台股有可能出現反彈，但反彈後投資人應該觀察是否能守穩13031到12682點的關卡，「如果沒有守穩，台股後續恐怕要再跌到總統選舉為止」。

其中，在指標股台積電的部分，前外資半導體產業分析陸行之今天在臉書上提出幾項擔憂，包括2023年到2024年的營收增長，是否會低於先前預估的長期增長趨勢目標、全球通膨與股市崩跌是否造成市場對半導體需求減緩…等？

對此，對台積電展望相對樂觀的資深分析師王兆立則要投資人不要太擔心：「只要國際股市穩下來，外資賣超就會減少，台積電基本面仍較其它台股表現優異，第三季旺季不旺也是大家已經知道的問題，台積電股價跌成這樣已經反應了大家的疑慮，要說後續會再大跌，機會較低」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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