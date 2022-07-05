台股跌到投資人臉都綠了…何時見底、金融股可接嗎？存股族得注意3件事

【文．林信男】

受通膨壓力、經濟前景不明等因素影響，近期金融市場波動加劇，台股「跌跌不休」，截至上周五收盤，周線已連4黑，今（4）日則收跌126.02點，至14217.06點，勉強守住14200點。

對於當前經濟情勢，中研院經濟所研究員簡錦漢分析，未來全球景氣變化，主要取決於3件事。首先，是聯準會（Fed）升息對美國經濟的影響；其次為中國疫情是否受控，以及北京當局的經濟刺激措施有無效果；最後，則是俄烏戰爭後續發展。

「美國的通膨率，還是居高不下，所以Fed會繼續升息，而最大的不確定性在於，打通膨會讓美國經濟硬著陸或軟著陸？」簡錦漢稱，假設是軟著陸，當然最好；如果硬著陸，恐對全球經濟造成影響。

簡錦漢舉例，美國5月個人消費支出（PCE），僅成長0.2%，低於市場預期，「種種觀察所得到的訊息，就是全球景氣滑落的速度很快。」

值得注意的是，庫存增加，也是造成景氣反轉的原因之一。簡錦漢以亞馬遜（Amazon）和沃爾瑪（Walmart）為例指出，這兩家企業近期獲利下滑，就是因為「押錯寶」，某些原本預期市場需求很大的商品，竟賣不出去，導致庫存大增，拖累獲利表現。

一、股市何時會見底？先觀察Fed貨幣政策

中華經濟研究院副院長王健全，也呼應簡錦漢的看法，並特別提到，「庫存對電子業來說，是很傷的，因為電子產品生命周期較短，這也讓整體景氣的不確定性，持續增加。」

在上述情況下，金融市場也難逃衝擊，股市劇烈波動，令投資人哀鴻遍野，就怕「見底不是底」，還會繼續跌。對此，王健全引述國際文獻表示，就過去經驗來看，「只要是一直升息，在升息循環終止前，股市只有反彈，但不會回升，尤其是這次，還要控制通膨。」

至於何時才能盼到股市見底？王健全依據文獻研判，「只要美國停止升息，甚至開始降息時，就是谷底到了。」

二、美經濟不致步入衰退 全球股市估Q3至Q4明顯反彈

「俄烏戰爭讓整個通膨上去，Fed不得不出重手，那麼快的升息，美國經濟勢必要放緩的，但不至於步入衰退。」台新金控首席經濟學家李鎮宇預期，美國的通膨率，有機會在今年第4季逐漸趨緩。

李鎮宇估計，假設俄烏戰爭在10月份出現曙光，全球股市可望在第3季底到第4季，出現較明顯的反彈；而10年期美債殖利率，則會在3%上下，呈現長期盤整態勢。

不過，他也示警，若10月之後，俄烏戰火繼續延燒，「可能就不太妙」。

三、股市下跌就不敢存股？忘了紀律小心全存在高點

Fed啟動升息循環，有利銀行獲利表現。李鎮宇強調，「我知道金融股最近也被殺得很慘，但我們覺得，這一波下來，反而是存股族很好的時候。因為，存股族最大的問題，就是股票跌的時候不敢存，股價高的時候拼命存，所以全都存在高點。」

李鎮宇建議，存股族應依照「紀律」存股，至於金融股的選擇，可留意以銀行業務為主，成本轉嫁能力較佳的金融業，「譬如，企業放款做比較大，或是個人貸款做比較大的這些銀行，我覺得都不錯。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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