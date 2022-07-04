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0050跌到1年半低點能買？30年股海老將教「賺價差進出點」：有錢就買獲利不難

聯合新聞網／ 今周刊
台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

【文．彭蕙珍】

今年台股從1萬8千點持續往下探。但，根據投信投顧公會統計截至5月底統計資料，台股ETF（國內指數股票型）規模來到6,562.71億元，今年以來，規模增加1637.88億元，成長33.25%。遠大於同期間境內基金規模衰退2.67%。

ETF超強吸金能力，顯示國人對台股信心不減。其中，0050今年以來淨申購金額更突破1千億元。

元大投信表示，6月17日至6月24日當周台股指數修正劇烈，逼近1萬五千點大關前，搶反彈機會投資人大增。截至6月24日為止，元大台灣50正2（00631L）近一周淨申購92.3億元，元大台灣50 （0050）淨申購76.4億元、元大高股息（0056）淨申購58.6億元。

台股ETF 2022年6月17日至6月24日，淨申購前三名：

資料來源：元大投信官網。
資料來源：元大投信官網。

0050成台灣最大ETF

今年前5個月，0050一路呈現淨申購。儘管6月台股下跌，至24日再累積301億元淨申購，推升今年淨申購金額達1,018億元，是2021年全年淨申購金額343億的逾3倍。

在股民的熱烈申購下，0050於6月24日規模來到2,345億元，穩居台股ETF規模最大。

元大投信指出，0050是以簡單的市值選股邏輯，定期篩選投資台股市值前50大龍頭企業。由於0050與台灣加權指數高度連動，不管是機構法人、一般投資人，只要想到投資台股，都會選擇0050。尤其在台股低檔想逢低布局者，首選都是0050。

0056今年最高人氣ETF

統計今年以來，台股ETF累積淨申購約2,859億元，除了0050吸金千億元，另一個亮點是台股高股息主題ETF，今年以來累計合計淨申購965.8億。

在其中，元大投信另一檔高人氣ETF 0056，今年累計淨申購金額達321.6億元。且近一周增加1.2萬人居冠，是唯一單周增加萬人的ETF，其受益人數更已經來到680,128人，持續改寫ETF最高的人氣紀錄。

用五線譜找買賣點

台股從1萬8千點持續下跌，0050更創下2020年12月以來新低。股海資歷超過30年的理財顧問吳家揚表示，他到現在帳面跌逾40%，還是堅持一張不賣，並持續加碼台積電、0050。他表示，好的股票，有錢就找機會加碼，如果股價跌破10年線，代表危機入市的訊號來了。

至於如何買賣，他提出「五線譜」法。最下方是第1條線，最上方當是5條線，依序由下而上1，2，3，4，5。第3條線是均線（平均值）。第1條線是平均值減2倍標準差，第2條線是平均值減1倍標準差，第4條線是平均值加1倍標準差，第5條線是平均值加2倍標準差。

資料來源：吳家揚。
資料來源：吳家揚。

5條線畫好後，原則上遇到第1條線就站在買方，遇到第5條線就站在賣方，簡單明瞭，當五線譜都是趨勢向上，建議就可以這樣做。雖然有時會買太早而被套牢，有時會賣太早而錯失一段漲幅，但長期而言，是獲利可期的。

他建議，不會看財報也不懂產業的人，買0050就好，既簡單又好照顧。

本文授權自今周刊，原文見此

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