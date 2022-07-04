Novavax安全性較高、不良反應少…李秉穎：該盡速開放18歲以下施打！12QA一次看

【文．李易紓整理】

台灣透過COVAX機制獲配的首批次蛋白疫苗Novavax，週四（6/30）抵台50.4萬劑，本批疫苗效期至今年9/30，依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）6/27會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，以及第1次第2次追加劑接種，每劑須接種0.5ml，首批疫苗在完成封緘檢驗程序後，最快7/8起提供接種。

ACIP召集人李秉穎建議，要加速審查Novavax開放給18歲以下的青少年，指揮中心回應，已通知Novavax公司提供資料給食藥署進行審查。

李秉穎：對比打mRNA疫苗出現嚴重頭痛、心肌炎等不良反應的機會比較少

根據聯合新聞網報導，李秉穎在接受廣播節目「新聞放鞭炮」訪問表示，18歲以上民眾都接種新冠疫苗，因此建議首批Novavax疫苗保留給青少年、並且應該開放青少年施打，主要是青少年打Novavax疫苗，對比打mRNA疫苗出現嚴重頭痛、心肌炎等不良反應的機會比較少。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說，Novavax疫苗在國際上已有印度、歐盟緊急核准12-17歲青少年施打，而加拿大也準備進行審查，也因為是新的適應症，不是舊的適應症延長，因此要重啟新案做食藥署EUA審查。

高端、Novavax傳統蛋白質次單位疫苗，安全性相較mRNA疫苗高

今周刊曾於1329期報導：家長憂mRNA疫苗造成心肌炎，希望能提供更多元疫苗選擇，像是蛋白質次單位疫苗包括高端、Novavax，主要是因為目前開放5到17歲族群施打的疫苗限莫德納及BNT，均屬mRNA疫苗，不少家長擔心，有產生心肌炎等副作用之風險且影響兒童發育。

mRNA屬於新疫苗，因此接種數年或更長時間後，對青少年健康的影響尚待觀察，台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成認為，Novavax及高端屬傳統蛋白質次單位疫苗，安全性相較mRNA疫苗高，認為食藥署應盡速審查開放，讓家長及兒童多一種選擇。

啟新診所官網整理，有關Novavax的12個QA：

Novavax疫苗是什麼？

諾瓦瓦克斯(Novavax)疫苗是美國Novavax藥廠研發的疫苗，是世衛WHO核准的第10款COVID-19疫苗，也是國內繼AZ、莫德納、BNT、高端疫苗，第5款獲准施打的疫苗。Novavax疫苗採蛋白質次單位技術，直接將人工合成的冠狀病毒棘狀蛋白，注入人體。這種良性入侵者會引起免疫系統製造抗體，攻擊並辨識真正的冠狀病棘狀蛋白。台灣高端疫苗也採相同技術研發，與Novavax同屬「蛋白質次單位疫苗」。

Novavax疫苗有哪些優勢？

Novavax疫苗是利用較傳統的重組蛋白技術生產，不含病毒複製所需的基因，因此成份單純，安全性高。也能與mRNA疫苗一樣快速設計，但不需超低溫冷鏈儲存，僅須常規冷藏，更易於運輸與儲存，相當適合偏鄉、離島或貧窮國家使用。

Novavax是安全性較高的疫苗嗎？

蛋白次單元技術應用歷史悠久， B型肝炎疫苗、帶狀皰疹疫苗、子宮頸癌疫苗等，均是採用此技術製造。醫界認為，相較於全新技術的mRNA疫苗，以蛋白次單元技術製成的Novavax疫苗，只要效果確定，可以說是最安全的疫苗。

Novavax疫苗有多少保護力？

根據在美國和墨西哥進行的3期臨床試驗顯示，Novavax疫苗對變異病毒株Alpha、Beta、Delta及Omicron病毒都具有防護力，預防輕症、中症或重症的防護率均高達90％。在12至17歲青少年的試驗中也顯示，打滿兩劑後，具有82％的保護力，且已獲得WHO認證。

Novavax對Omicron有效嗎？

根據初步數據顯示，Novavax疫苗針對Omicron變異株會產生免疫反應，可幫助對抗Omicron。

Novavax是副作用較小的疫苗嗎？

數據顯示，Novavax僅有約0.7%至0.8%產生發燒不良反應。相較於AZ疫苗有發生血栓副作用風險，及BNT、莫德納兩疫苗引發心肌炎副作用風險，Novavax疫苗較沒有此類高風險副作用。

Novavax疫苗有哪些副作用？

Novavax疫苗常見的副作用，包含注射部位疼痛壓痛（76.4%）、疲倦（40.3%）、頭痛（40.0%）、肌肉痠痛（40.3%）等。通常，不良反應屬短暫且溫和的，約2天內就可紓緩消除。打第2劑的反應比第1劑強烈，年輕人出現的不良反應比年長者明顯。

哪些人適合打Novavax？

Novavax疫苗適合所有成人，特別是有慢性病又沒有打疫苗，或不敢打第2劑、第3劑的年長者。對於對疫苗過敏者、有嚴重不良反應者，Novavax疫苗是一個好選擇。目前，國內規劃18歲以上皆可施打Novavax疫苗。

孕婦施打Novavax疫苗安全嗎？

由於Novavax疫苗的非活性特性，並不會對胎兒造成先天性感染，若經過醫師評估，接種疫苗的效益大於風險時，建議孕婦可以放心施打Novavax疫苗。

Novavax疫苗可以混打嗎？

指揮中心表示，Novavax疫苗將開放18歲以上民眾施打第一劑（基礎劑）、第二劑（基礎劑）及第三劑（追加劑）。無論前兩劑疫苗廠牌為何，都可以混打Novavax疫苗，因此可做為第1、2、3劑施打選擇。

Novavax的施打間隔要隔多久？

前兩劑（基礎劑）間隔28天，基礎加強劑與第二劑間隔28天，追加劑則與最後一劑基礎劑／基礎加強劑間隔12週（84天）。

Novavax疫苗接種前要注意什麼？

雖然Novavax疫苗安全性高、副作用少，但對疫苗成分過敏或接種疫苗曾出現任何嚴重不良反應者，施打前最好仍需先經過醫師評估。此外，若體溫超過38.5℃，應等退燒後再進行施打。

本文授權自今周刊，原文見此。

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