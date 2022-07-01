日圓創25年來新低...轉機or經濟沉淪？「抓住歷史轉折，財富會有大變化」他：多數人沒知覺

【文．謝金河】

日圓昨（6/30）天觸及137的25年最低紀錄，對多數民眾來說，日圓貶，台幣變大了！過去去日本，拿一萬台幣，大約換到兩萬多日圓，可以兌換45664元，幾乎多了一倍，很多人恨不得趕快揪團到日本去旅遊。

日圓跌不休，大多數經濟學家都看壞日本的未來。其實，日本從1990年迄今已經蹲在地上卅年了，這是失落的卅年。一個國家的幣值從360兌一美元升值到75.35，經濟沒有崩潰，依然挺住，用另一個角度來看，日本經濟確實很有韌性。這次日圓貶值，從經濟基本面來看，這是日本的崩壞，但從另一個角度來看，這也可能是日本置之死地重生的轉捩點。

這一次在東京的四方會談及印太經濟框架，日本都居最核心的位置，這是日美同盟聯合抗中的序曲。這期財訊雙週刊的社論，我寫「日圓大事記」特別提到1960年的往事。1960年美國總統艾森豪訪台，蔣介石發動50萬民眾夾道歡呼，這是首位訪台的美國總統，艾森豪的亞洲行，從菲律賓到台灣，本來6月18，19結束台灣行程後，艾森豪要訪日，但是日本共產黨發動武裝暴動，還鬧出人命，艾森豪取消日本行程，但日美簽下安保條約，日美同盟，揭開日本此後卅年的盛世時代。

1945年二戰結束，日本是戰敗國，1949年共產黨拿下全中國，1950到1953韓戰爆發，北韓政權成立，到1955年越戰，日本在戰後民生凋蔽中，共產黨崛起，囊括國會席位愈來愈多，美國才警覺這個現象持續下去，整個亞洲都會被共產極權專制政體統治，於是回頭加持日本。1964年東京奧運會後，日本的家電，汽車，半導體，工具機都領航全球，日本經濟規模急追美國，於是才有1985年的廣場恊議，日圓開始走向漫長的升值道路，到了1989年泡沫吹破，日本進入失落的時代。

此時，中國在鄧小平改革開放奠定好的基礎，美國全力加持中國，從1990年起的卅年，中國經濟的躍升是人類歷史罕見的奇景。這次俄羅斯入侵烏克蘭，讓全世界驚覺戰爭風險與日俱增，美中角力將是未來卅年大事。

人的一生中，只要抓到一次大波浪，資產財富就會出現巨大變化，像90年代初期，邱永漢先生告訴我們中國的大時代來臨⋯⋯這一次，又到歷史大轉折，日圓貶值，有人看到日本經濟沈淪，也有人看到日本大機會⋯⋯其實，每一次大變化的轉折，大多數人都不知不覺！

本文授權自今周刊，原文見此。

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