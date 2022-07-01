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台積電跌到476元「大棵韭菜」是它？這2家公司砸近1億抄底 帳上已虧快2成

聯合新聞網／ 今周刊
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

【文．李易紓整理】

全球升息和經濟衰退擔憂揮之不去，台股投資人信心不足，週四(6/30)指數殺破萬五關卡，收14825.73點當天最低點，創近1年半新低，整個6月指數暴跌1982點，而權值股台積電(2330)也跌破前低、續創波段新低476元。

不少投資人套在600元以上跌幅已經高達2成，如果是今年1月買在最高點688元附近，那帳面3成損失肯定更是睡不著覺了，而有企業就是套在最高點、成為「超級大韭菜」。

廢電子處理廠綠電(8440)週四公告，與子公司今年初至今砸下9674.1萬元，買進台積電 (2330) 166張，均價分別為588.14元及563.43元，以週四台積電收盤價476元來看，綠電正面臨套牢窘境。

綠電表示，自今年1/14至6/30合計買進台積電130張，交易金額7645.8萬元，每股交易平均價格588.14元，目前累積持有台積電65張，累積持有金額3701.7 萬元。

另外，綠電代重要子公司綠電資源開發公告，今年2/23迄今買進台積電36張，交易金額2028.3萬元，每股交易平均價格563.43元，現階段累積持有台積電34張，累積持有金額1941萬元。

而綠電也曾在5/27代綠電資源開發公告，今年1/15至5/27處分台積電35張，每股價格589.89元，交易總金額2064.6萬元，處分損失100.8萬元。

事實上，今年1月台積電股價一度創上市以來新高來到688元，然而在年後受到俄烏戰爭、疫情嚴峻，以及美國聯準會縮表、升息等影響，股價一路下探，最低點在5月12日，股價曾下探505元，後來雖曾一度反彈到560元，但週四又破底跌至476元，若以綠電交易均價來看，目前兩筆交易都是虧損狀態。

不只綠電重砸近億元買進台積電被套，中環今年4/27曾公告，於1/25至4/27，短短3個月內取得515張台積電，平均成交價為586.92元，但卻在5月底再度公告，於1/11至5/31處分544張台積電持股，交易價格在559.22元，交易總金額約3.04億元，處分損失約1272萬元。

認賠殺出後，中環又在6/13公告於4/28至6/13，以均價526.56元買進590張台積電，交易總額為3億1067萬，若目前持有張數都未進出，以台積電現在最低476元來計算，帳面等於也虧近3000萬元！

本文授權自今周刊，原文見此

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