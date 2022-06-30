台股上半年跌16％！股民買什麼賠什麼 達人建議：這3族群低波動又抗震

【文．黃偉柏】

近期台股大盤震盪劇烈，具「高配息、低波動」題材的商品，具備抗跌特性，產業布局分散於傳產、金融、電子類股，配置靈活，有利於成為近期「資金避風港」。

為對抗近４０年來最嚴重通膨，美國聯準會被迫加重升息力道。據路透6月17日至21日調查91位經濟學者，預估7月利率再調升3碼、9月時再升2碼。然而，聯準會主席鮑爾於6月22日參議院銀行委員會上，坦承大幅升息可能導致美國經濟衰退，「要成功軟著陸的目標不變，但非常具有挑戰性」。

高通膨、升息與地緣戰事等不確定因子，引發投資人對經濟陷入衰退的恐慌。上半年全球股市歷經劇烈震盪，台股也面臨急跌修正，截至今年6月24日，加權指數下跌約16％，國內許多市值成長類型個股紛紛有明顯回檔，多數ETF價格也有回落。

不過，具高股息、低波動等題材的ETF，則是表現相對抗跌。其中，據台灣指數公司6月22日統計，如低波動股利精選三十指數近一年報酬率達9.42％，特選高股息低波動指數也有約3.8％的表現，使追蹤這類指數的相關商品在市場中異軍突起。

投組配置 下半年轉戰電子股

何謂低波動？是與哪項指標比較？對此，國泰投信ETF研究團隊表示，一般所指的低波動是在一個市場中，某個單一個股或一組股票集合的歷史股價，其波動「標準差」小於大盤水準，或在一個產業連動性低於大盤的投資組合。

盤點國內具低波動特性的ETF商品中，其指數成分股的篩選，多半會考量企業的每年盈餘、股東權益報酬率、現金流等是否穩定，加上個股流動性等條件，再納入股價波動標準差最低的產業，組成一個「基本面良好、配息穩定、股價波動低」的投資組合。當大盤遭遇利空打擊、大跌，這類投資組合即可發揮相對抗跌的特性；但相對地，當大盤反彈大漲時，此投資組合的漲幅可能就相對落後。

目前市場上普遍認為，像是電信、金融、食品股屬於低波動產業。然而，元大台灣高息低波ETF研究團隊認為，雖然這些產業相較大盤低波動，卻會有屬於自身的產業風險。以金融族群為例，在景氣不衰退的前提下，升息對一些以放貸為本業的銀行可望因利差擴大，而有利於業績提升。然而，一旦景氣開始衰退，放款、債券的違約率升高，將連帶影響金控公司的盈利表現，恐帶來大幅下跌的風險。

另外，若投資組合過於集中在電信股，會導致「既低波動也低績效」的現象，即所謂的牛皮股。因此，投資人在挑選低波動ETF時，必須注意「該檔ETF持股，是否明顯集中於特定產業？」

然而，攤開一些高息低波ETF的成分股調整名單，可發現金融類股減碼，亦同步納入波動度大的電腦周邊設備或IC設計等電子類股。在升息循環短期不變下，為何持股會有如此調整？

對此，元大團隊表示，ETF每年指數調整時間固定，如元大高息低波ETF於6月、12月第7個營業日審核。在替換成分股時，會同時考量公司基本面與價值面；當景氣轉惡時，會加碼低基期產業，並降低高基期產業的持股比重，以降低整體投資組合的波動風險。

言下之意，許多金融股的本益比已高於大盤水準，價格偏貴，未來恐怕有回檔風險。另外，電子股經市值修正後，已至少回檔20％至30％，基期較過往更低，股息殖利率達5％至8％，投資價值已然浮現。但元大團隊補充，因電子股波動較高，考量基金組合須兼顧「低波動」與適度報酬率，持股比率不宜高，「僅占約2至3個百分比。」

平準金防稀釋 成配息新趨勢

被視為資金避風港之一的高息低波ETF商品，除了具抗跌特性外，高股息亦是吸引投資人目光的另一項誘因。然而，近期出現部分持有高股息ETF的投資人看了收益分配書後疑惑，為何「收益平準金」比率項目提高，基金公司不是應該發股息嗎？

收益平準金：一檔基金的總資產分成本金與配息部位。當基金規模出現變動時，業者依照每筆新加入資金，占「未分配股息」的比率，提撥同比率資金到「平準金」帳戶，以避免每單位配息時，因單位數增加而被稀釋。

對此，國泰團隊認為，「收益平準金」機制的出現，是為了降低基金因參與除息期間股東人數大增，使規模大幅膨脹，造成的每單位配發的股息金額過度變動。「不過，實際上會依照基金投資特性，以及過往整體規模的變動情況，並視ETF市場每階段發展情況，來認定是否配發。」

至於基金公司配發收益平準金，就代表無股息可配？元大團隊說明，一檔ETF的配息可分為基本配（現金股利）與增配（已實現資本利得扣除資本損失、借券收入與已賣出股票股利），所有項目皆可按照比率配息。而基金公司配發收益平準金，可解決股息被稀釋的問題，有助於穩定高股息型ETF配息的現金流。但團隊也指出，收益平準金並非萬能，「像是對一些低配息型ETF，就無助於提升實質配息金額。」

據了解，收益平準金機制已在現今投信界引發討論，未來可能成為新型高股息ETF機制設計上的趨勢，至於舊的高股息ETF商品，可能會透過合約修訂的方式來增列。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

0056買在36元，套牢了怎麼辦？0056、00878...高股息ETF「肯定賺錢」2大關鍵，少一個都不行

撿便宜高股息ETF！00878的聲量比0056還要高？艾蜜莉：我暫不考慮國泰永續高股息的原因

存金融股還是高股息ETF？買入「這檔」可以全都要！第一季報酬率9％打敗台股指數

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】