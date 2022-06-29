台股何時止跌？上億身家股市老手：跌破年線 空頭約1年 2訊號止跌 7大類股成避風港

【撰文／林心怡】

台股跌跌不休，究竟何時能夠止跌回穩？對此問題，籌碼贏家麥克連指出，台股要止跌，首先美國CPI（消費者物價指數）必須受到控制。6月公布的美國5月CPI年增率8.6％，創1981年12月以來最高，粉碎外界對通膨觸頂的期待，但相對的，若7月13日公布的6月CPI年增率受到控制，連帶觸動市場對聯準會升息態度「由鷹轉鴿」的預期，那麼8月至第4季有機會出現「像樣的反彈」。

以籌碼面來看，麥克連分析，從過去經驗來看，當台股跌破年線下彎，空頭架構可能要走3季至1年，過程中有兩個重點必須觀察。

首先是融資減幅。跌破年線後，從融資最高點計算，減幅至少要達30％以上，以今年1月5日融資高點約達2千8百多億元計算，融資餘額至少要回到1990億元以下，可視為籌碼面的落底訊號。

接下來，若新台幣兌美元匯率不再貶破30元大關卡，將有利於外資回頭進場布局，對此，可觀察權值股台積電、聯發科是否止跌回升，若止跌，就是相對明確的落底反彈訊號。

操盤贏家陳榮華則認為可從「台積電落底推估法」作研判。他指出，台積電是台股第一大的權重股，當台積電落底時，可望是台股止跌見底的低點區域。

進一步分析，晶圓代工的多頭循環是從2016年開始，當時的台積電本益比約在12倍左右，假設今年每股純益為32至33元之間，以本益比12倍來估算，股價大約落在384元至400元附近。

繼續試算，以台積電485元為例，假設台積電股價將修正至384元至400元，以目前台積電股價每跌1元影響台股8.4點來推估，那麼底部有可能在14454點至14589點之間。「如果大盤跌到此區，但台積電未修正到目標區，或許，還要提防大盤有更深的下跌空間。」

若按照台積電落底法來推估，14454點上下是短線反彈點的可能性頗高，至少搶短買進應不會有太大壓力。但由於美國7月升息及9月的縮表殺傷力頗高，如大盤跌破1萬4千點，則13571點就是下個支撐關卡，如果真的到這個點位，應是不錯的買點。但就基本原則來說，現階段「反彈就是擇優換股或減碼，而不是抄底。」

車用線型佳、生技獲資金流入

至於在選股方面，麥克連建議內需觀光、汽車與網通等類股相對較強勢，畢竟在全球經濟陰霾下，政府政策應會持續推動經濟，包括智能車、電動車相關零組件，網通設備、內需公共工程相關概念股，可望成為資金避風港，例如網通族群相對股性活潑的神準、宇智，獲利穩定成長的智邦、智易、中磊，另如車用零組件的智伸科、東陽、胡連，都是近期市場青睞、技術線型轉強的標的。

麥克連指出，至於盤勢不好時，總成為資金避風港的生技族群，包括美時、保瑞、合一、泰福－KY等拿到藥證、有確切獲利能見度的標的，也值得留意，建議投資人可在股價回到前波低點，依個股狀況以屆臨月線或季線支撐時低接，並來回操作。但他提醒，假設股市情況轉好，第四季開始有較大的反彈行情，那麼9、10月資金可望從生技、解封航運股做轉換，投資人須特別留意。

陳榮華則認為，今年以來台灣鴿式升息對應到美國鷹式升息，美台間利差擴大，加大資金外流壓力，新台幣貶值有利於外銷族群的表現；其次台灣升息幅度不如預期，也將考驗金融業管理者的經營效率，消金為主的金融業較有表現機會，體質佳的金融股為布局優選，但須留意債券殖利率飆升對壽險金控的衝擊。此外，通膨升溫下，資產、營建等族群的市場認同度提高，其次為高殖利率族群，具有可打敗無風險利率特性。

在操作策略方面，陳榮華建議，以提高現金部位為主，耐心等待大盤落底訊號出現，如遇跌深，高殖利率股可開始適量短買短賣，如百元以下的台塑或鴻海等。至於金融股，可考慮在股票除息後且股價貼息的情況下再撿便宜，他提醒，多頭走勢看成長股，空頭看防禦、重視價值股布局，今年棄息或是貼息的機率較高，宜等除息後再考慮金融股操作；其中，他看好中信金、兆豐金。

陳榮華分析，整體來說，美國6月升息3碼後，預計7月還會再升3碼，全球進入升息競賽循環中，加上9月聯準會加速縮表動作，目前操作應該是逢高減碼，由於操作難度較高，建議多看少做為宜，不做攤平及預測底部動作，減少高檔套牢部位，才有資金布局、進而提高投資勝率。

Q3破彈格局 電子紙、散熱廠有撐

產業隊長張捷的現階段操作策略，則以「輕裝上陣、汰弱換強、選股擇優、耐心等待」為基本原則。他指出，在基本面上，除非出現俄烏戰爭和談、美國十年期公債殖利率回到3％附近、美國取消對中國的關稅，升息腳步趨緩等底部訊號，否則第三季定調為「破彈格局」，也就是，大盤會在跌破支撐與反彈之間輪迴。

他提醒，近期連續殺融資、籌碼鬆動架構下，要嚴控持股水位不超過5成，方能減輕壓力，搶反彈時心態上也比較容易輕鬆轉換。在選股上，以獲利明確、訂單能見度到明年、且法人青睞的產業族群尤佳，在操作上則要嚴守短線區間操作，並且設定明確停損點。

目前持股5成的張捷，口袋名單包括俄烏戰爭受惠股高力、散熱模組雙鴻、電子紙的元太、第三代半導體漢磊、生技股美時，以及高現金殖利率的營建股宏盛等。張捷分析，全球前五大的熱交換器廠商高力，在台灣資本市場屬於特殊的隱形冠軍，今年三大產品線不論是液冷散熱、燃料電池交換盒、熱交換器等，都有明確的產業成長趨勢，加上法人買超，技術線型轉強，股價若有拉回，可以伺機逢低布局。

至於電子紙龍頭大廠元太，彩色大尺寸電子閱讀器（eReader）以及能手寫的電子表單（eNote）市場穩定成長，券商評估公司手中的訂單能見度已至明年，預估今年毛利率上看48.05％，EPS達7.34元，明年營收上看433億元，毛利率達50.45％，EPS可成長至10.68元，股價逢低可嘗試區間操作。

國內第二大散熱模組廠雙鴻，則有接獲Apple Macbook及iMac、Google資料中心伺服器散熱訂單利多，今年可望受惠伺服器轉換平台後的強勁成長動能；此外，車用產品市場也開始發酵，除了「電動車電池散熱模組」打入比亞迪電動車供應鏈，車用散熱模組也獲國際認證，間接打入美系電動車龍頭供應鏈，後市持續看俏。

營建股宏盛，隨著與長虹合建的台北市建國北路「帝璽」總銷60億元、可分潤40.5億元，以及新北市汐止「智一案」總銷27億元，今年陸續完工交屋，今年營運可望優於去年。法人預估，二、三季EPS分別為0.6元與3.5元，加計第一季的0.84元，今年EPS有機會上看4.5至5元，且以每股淨值29.5元來看，股價淨值比仍不高，再以配息1.2元、股價25.55元來看，現金殖利率有4.7％。

真正落底待明年Q1 區間操作反彈波

K線捕手楊忠憲同樣持續看空第三季走勢，他指出，從技術面來看，加權指數長天期弧形頂已經瀕臨成形，月KD值又滑落五十以下，且在28大類股中，符合「續跌、起跌、瀕臨做頭」的類股，大約20個，可見空方壓力之大。

楊忠憲分析，即使去年5月中旬的前波低點15159點附近能有短線反彈，但之後還是有很高機率會跌破，下跌過程中，14350點會有支撐，但有效跌幅滿足應該在1萬3千點。若過度恐慌，則長天期上升趨勢線支撐在1萬1千點附近，但不會連續下跌，中間或有中期反彈，所以第三季修正、第四季反彈，真正落底應該在明年第一季。

楊忠憲指出，他目前持股僅2成，目前建議的操作有四大方向，首先是以降低持股、耐心等待進場時機為主。第二是以反向ETF略作空方布局，他目前即持有富邦NASDAQ反一（00671R），「當指數下跌，一樣可以有獲利。」第三，若是積極型投資者，建議考慮可以直接放空指數或個股。第四種，則是利用指數下跌中的反彈波段，嘗試對個股波段操作。

在選股方面，楊忠憲認為，在第三季空方的修正架構下，大型股不容易表現，仍以低基期的中小型股為優先，盡量以低位階、有底部型態、法人優先回補的類股為主，目前短線符合作多的口袋名單包括有正新、鑽全、美食－KY、利機，可伺機低接區間操作。

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