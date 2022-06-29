台灣石斑魚遭禁！漁民心聲：中國只敢禁農產品 難道敢禁台積電晶片？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

6月10日晚間，中國海關總署動植物檢疫司發布通知指出，由於從台灣進口的石斑活魚中多次檢出禁用藥物「孔雀石綠」（台灣稱孔雀綠）及「結晶紫」，還檢出土黴素超標，為防範風險、保護消費者安全，要求中國各海關自6月13日起，暫停受理台灣石斑魚報關。

事發之後，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌在內的政府高層，同聲譴責中國在未提出科學證據下，發動突襲式的全面禁止措施，不符合國際貿易慣例，更傷害台灣農漁民與出口貿易商。

「台灣漁民對品質都很要求，亂用藥是會汙染整個魚塭的，不可能啦。」永安區漁會理事長何擇良話說得直接。

「中國一直是說停就停，你看去年228擋鳳梨、中秋節擋鳳梨釋迦和蓮霧，現在擋石斑魚，都是挑準備出貨的時候。但中國也只能對農產品這樣啦，這就是大家說的『以農逼政』，難道可以叫台積電不賣晶片過去嗎？」中國發布禁令後，林松欉的魚塭也接受了漁業署採檢，但他認為，決定石斑魚能不能賣進中國的關鍵是政治因素，而非科學檢驗。

這次石斑魚遭禁，農委會公布的因應對策，除了配合石斑養殖特性推出的「延養獎勵」以外，都是短期號召企業認購應急，長期以冷鏈加工設備擴大內需市場，並加緊開發外銷通路，和處理水果的邏輯非常類似，能否將漁民損失降到最低，仍有待觀察。

其實，許多漁民看準危機遲早發生，轉型的腳步走得遠比政府還快。高雄永安石斑魚產銷第八班班長蘇國禎，熬過了2016年霸王寒流的慘痛損失以後，就頭也不回地投入轉型。「蘇班長」的女兒蘇郁暄回憶，當年主動找上擁有先進技術的生鮮業者合作開發冷凍包，「第一年只賣了幾百斤，還被別人笑說『以為這樣就能改變市場』？」

儘管活體放血、切片、冷凍等加工手續要價不菲，複雜度也遠高於將活魚直接交給貿易商，商品利潤很難拉高，但蘇郁暄認為，就是要透過特殊的銷售方式，才能接觸不同客群，因此開發出魚肉片、魚塊、輪切、冷凍全魚等各種商品，銷售管道除了電商平台，也不時會到大型企業舉行免費試吃活動，開發團購訂單。

「以前，蘇班長的魚有9成是賣到中國，但他也知道中國市場是『喊沒有就沒有』，所以很支持我們做轉型。現在的結構是8成賣國內、2成走外銷，幾乎沒在賣中國，這次中國禁石斑，對我們沒有什麼影響。」蘇郁暄說。

何擇良表示，就漁民的立場，當然期待市場愈多愈好，希望中國能取消禁令，但即使未來再也不能把石斑魚賣到中國，「是會比較嚴重，但也還不至於把我們打倒。」

不再將中國視為「唯一」，已經悄悄成為國內農業生產者的默契。自2013年起，中國連續9年都是台灣農產品的最大出口國；但今年1~5月，中國排名已落居第三，且排名前兩名的美國與日本，與去年同期相比，出口額都呈現正成長。

中國祭出禁令的短期震盪難免，但從鳳梨到已走在轉型路上的石斑魚，台灣農業的前景並不如想像黯淡。

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