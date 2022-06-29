為何59歲阿湯哥能輾壓恐龍？全台票房才一周就「敗部復活」 2張圖差好大、影迷好吃驚

【文．劉煥彥】

阿湯哥主演的好萊塢大片《捍衛戰士：獨行俠》在台灣上映滿一個月，全台票房已超越4億元，持續向5億元邁進，甚至有機會問鼎2022年國內票房冠軍。

若有好萊塢大片接連在台灣上映，率先上檔的電影很容易被後面一檔瓜分部分票房及觀眾，且在票房排行榜持續讓位。

萬萬沒想到，5月25日在台上映的《捍衛戰士：獨行俠》，雖受到下一檔大片《侏儸紀世界：統霸天下》兩周後上映的影響，單日全台票房一度被超車，但竟然才過了一周就「敗部復活」，反而超越恐龍片。

更令人驚訝的是，此後阿湯哥不僅穩坐每天的全台票房冠軍，而且與恐龍片的每日票房差距竟然逐漸拉開。

這不僅在國內影壇少見，也足以顯示阿湯哥的螢幕魅力之強，更粉碎了大家對非特效掛帥電影的認知。

恐龍竟然不到一周就腳軟了

根據臉書粉專「台北票房觀測站」公布的數字，《捍衛戰士：獨行俠》於5月25日在台上映後，就一直是國內票房冠軍，直到6月8日《侏儸紀世界：統霸天下》上映才被超越，但這完全符合市場預期。

大家沒有料到的是，恐龍竟然不到一周就腳軟了；或者應該說，阿湯哥不僅未一直屈居全台單日票房第二位，更在恐龍上映的第七天就奪回票房冠軍。

截至本月23日（上周四），阿湯哥大片全台票房累計達4億4215萬元，恐龍片則是2億3621萬元，兩部都是億元級大片。

兩片票房「死亡交叉→黃金交叉」

但從以下示意圖可以看出，兩部大片本月的兩次票房交叉（紅圈處）。對《捍衛戰士：獨行俠》來說，原本應該只有第一次的「死亡交叉」，也就是《侏儸紀世界：統霸天下》8日上映後，全台每日票房冠軍換人做。

但沒想到，阿湯哥大片到了15日出現「黃金交叉」，重回全台單日票房冠軍，至少到23日依然如此。

圖／捍衛戰士獨行俠電影官網、派拉蒙電影官網

《統霸天下》上映不到一周 戲院忙著重推阿湯哥IMAX版

眼見恐龍片無法持久，戲院業者動作也很快，將票價更高的IMAX版或4DX版，重新放映《捍衛戰士：獨行俠》。

以威秀影城為例，原本阿湯哥的IMAX版及4DX版，是從5月25日排至6月7日，到8日就全部換成恐龍片。

但威秀影城13日就在臉書粉專宣布，15日起開始在部份4DX場次放映《捍衛戰士：獨行俠》，20日起部分IMAX場次也加入。

阿湯哥已上映滿一個月 IMAX訂位依然火紅

不只如此，從戲院IMAX場次的選位狀況，也可以看出國人對於阿湯哥魅力的捧場程度。

記者於24日晚間查看北部某一家戲院IMAX場次的26日訂位狀況，當天下午場的《侏儸紀世界：統霸天下》大約5~6成滿。

圖／捍衛戰士獨行俠電影官網、派拉蒙電影官網

但同一天上午場的阿湯哥大片，訂位已經超過九成。

《捍衛戰士：獨行俠》在台上映至今已經滿一個月，IMAX場次竟然盛況不減，難怪戲院業者都笑呵呵。

圖／捍衛戰士獨行俠電影官網、派拉蒙電影官網

阿湯哥大片啟示：別低估5~7年級生的消費實力

為何阿湯哥新片的票房如此強勁？答案或許在5、6、7年級生的捧場程度，遠超乎大家預期。

5月底美國媒體報導，根據發行片商派拉蒙電影公司統計，從《捍衛戰士：獨行俠》美國上映首個周末的觀眾背景來看，35歲以上佔比達55%，遠高於3月上映《蝙蝠俠》的31%，也高於阿湯哥2018年大片《不可能的任務：全面瓦解》的37%。

原本電影公司及業界人士都預期，本片主力客群會是40多歲及50多歲的觀眾，因為36年前他們對電影第一集的印象深刻，但沒想到市場反應這麼強。

其次，派拉蒙統計也發現，18~24歲觀眾佔本片首周觀眾的21%，這意味阿湯哥的市場魅力已經下探至更年輕的世代，因為當1986年電影第一集上映時，這些更年輕的世代尚未出生。

2021年全台電影票房的冠亞軍都超過4億元，分別是洋片《蜘蛛人：無家日》及國片《當男人戀愛時》。

以目前的票房強勢程度來看，除非在接下來的暑期檔，有其他大片可以匹敵，不然《捍衛戰士：獨行俠》極有機會成為今年國內票房冠軍，而且締造更高的票房紀錄。

本文授權自今周刊，原文見此。

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