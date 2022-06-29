省電像「量體重」得天天看！電價漲、成本驟增…陳來助：「方法學」可讓企業節能5%以上

【文．黃健誠】

歷經多次電價凍漲，電價審議委員會在6/27拍板，針對高壓及特高壓的用電大戶調漲15%電價，雖然考量民生物價穩定性，目前在1000度用電量以下的住宅、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業，及高中以下學校不調整。

不過，未來台灣仍可能走向高電價時代，對中小企業乃至大企業都將造成用電成本提高，因此「如何節能」成為企業經營上，不能不面對的問題。

台灣受到國際情勢影響，未來便宜電價恐怕再不復見，甚至還有漲價空間，也因此讓企業經營成本驟增、持續受到挑戰。

台灣數位企業總會理事長、勤友光電董事長陳來助表示，電價高漲是全世界各國都碰到的問題，價格飆漲是現在式，更深一層的能源轉型是未來式。

舊能源時代已過 「方法學」節能將成顯學

陳來助說「舊能源時代」過去了，這是大家都應該有的體認，因此電價調漲對於企業經營是有正向意義存在，這將推進大家對節能的作為，節能是立即可以做，且有龐大商機的項目。

所謂的「節能減碳」過去常淪為嘴巴上喊喊的口號，陳來助指出，過去企業談到節能這件事，了不起減少5%、10%，但是電價再加上綠能等能源結構轉型，從長期來看，未來不會只讓成本漲5%、10%，因此企業應該要開始考慮創新。

陳來助在友達總經理任內時，大力推動ISO50001能源管理系統驗證，這也讓友達位於中科園區的8.5代廠房，成為全球第一家取得驗證的製造廠房，陳來助提到，讓友達取得ISO50001驗證的意義在於，企業可以應用方法學進行「減法」。

陳來助提到，大部份中小企業如果沒有使用方法學，難以得知生產、製造過程中的最大能耗在哪，也難以了解現在能源結構是對的或是錯的，且在綠能增加後，離峰、尖峰的用電量及價格不一，這將是企業未來無法迴避，且必須深入了解的事情。

對於中小企業而言，過去往往只會一年看一次用電成本，但是如ISO50001驗證，就是讓企業知道自身大能耗在哪裡，再加上引入AI、IoT等系統，就能了解如何盤點能源且進行有效管理。

天天關心能耗 企業至少可節能3%

陳來助舉例，檢視電費這件事，猶如一個人天天關心自己的體重，每天量體重可以知道自己的基礎線在哪，體重也不會沒理由突然增多，也讓自己可以控制行為。

而企業一年檢視一次電費，在節能上不會有所進步，如果一個月看一次可能可以進步1%，但如果每天看一次可以進步3%，再導入AI、IoT可能進步到5%，未來在電力成本不低的情況下，就要將電力變成企業日常管理的一部份，因此透過方法學的方式，讓企業習慣去管理，就有機會得到節能5%的效果。

台灣從去年開始，節能議題開始有更多人關注，除了法規要求在財報裡揭露溫室氣體排放以外，不少品牌也對供應鏈有所要求，要供應商也要做節能減碳，雖然小企業目前還無法感受，但大企業要做的就是對於能源，以數位化加上細緻管理的方式。

在這種情況下，也將需要導入AI、IoT等系統輔助，陳來助強調，以前靠著紙本帳單檢視電費，就像是驗屍報告一樣，用完電才出帳，企業主用完才知道用了多少電，因此看了也沒什麼感覺，但是如果用IoT管理，較具即時性，也可以隨時檢視基礎線在哪，能耗何時正常或異常。

強化節能需龐大成本？陳來助：最快一年可回本

企業要強化節能是否需要投入龐大成本？陳來助說，過去電價便宜的時候，可能需要5到6年才能回收成本，但像今年用電大戶電價調高15%，預期投入節能相關的IoT建設，大概1到1年半就可以回收成本，再加上減碳這個項目，甚至可能不到1年就可以回收，因此對於企業而言有著很大的誘因。

陳來助也提到，對於許多公司來說，可能還搞不清楚如何投入節能減碳，因此他也推動「數位碳盤查三合一」。

所謂的三合一指的是，企業通過能源盤查ISO50001，再做溫室氣體盤查ISO14064，最後做碳足跡盤查ISO14067，這是利用方法學，有效幫助企業做到系統性節能，而這三個驗證項目中，不僅有短期目的、中期的策略，也有長期願景在其中。

陳來助在擔任勤友光電副董事長期間，除了將既有核心技術與新應用極大化，推動「設備+」模式及價值創新，擴大營運範圍外，也加入數位工具提升行政效率、人員運用率及專案管控進度，有效控制成本及費用，這讓2020年後雖經疫情重大衝擊，但營收不降反升，2021年營收及產品獲利皆創歷史新高。

而接任董事長以後，陳來助也提到，面對全球碳中和的挑戰，團隊領先業界完成ISO 14064 碳盤查，將為國際大廠提供減碳方案，也因應全球節能減碳新應用需求，面對全球產業迎面而來的碳中和與零碳挑戰與機會，勤友將會在過去優勢上持續研發創新，提供邁向零碳時代的解決方案，與客戶共同成長維持優勢再創新局。

本文授權自今周刊，原文見此。

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