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人類瘋了！破壞生態釀出「3大敵人」 劉泰英嘆：若不覺醒50年後恐難生存

聯合新聞網／ 今周刊
台綜院創辦人劉泰英。記者林信男攝影
台綜院創辦人劉泰英。記者林信男攝影

【文．林信男】

面對氣候變遷造成的威脅，淨零碳排已成為近年來，各界高度關注的議題；對此，台綜院創辦人劉泰英直言，「人類大概瘋了！」地球是我們賴以生存的地方，人類卻不斷破壞自然生態，如果再不覺醒，「大概50年後，人類就很難在這個地球上生存了。」

劉泰英本月出席「國韜環保教育基金會成立大會暨碳中和國際論壇」，並於致詞時強調，氣候變遷、淨零碳排，都是非常嚴肅的問題。他脫稿演出說道，「我常常想，我們人類大概瘋了！繼續迫害我們賴以生存的地球。」

「我為什麼說人類『瘋了』？因為人類不但沒有共同去因應（氣候變遷問題），還把資源用於戰爭、各國之間的軍備競賽。」劉泰英稱，如果全球願意把軍備相關經費，用於環境保護，就有機會解決氣候變遷造成的問題，但戰爭和軍備競賽等戲碼，仍持續上演。

地球環境、新冠肺炎、貧窮飢荒　正在威脅人類生存

劉泰英認為，以上情況已導致人類面臨「3大敵人」威脅。

頭號大敵，就是當前的地球環境。劉泰英示警，氣候變遷使全球各地天災頻傳，如果再不覺醒，「人類大概50年後，就很難在這個地球上生存了。當然，50年後，我已經Bye Bye走了，但我會想到，我的子孫將來怎麼存活下去。」

劉泰英口中的2號敵人，是肆虐全球的新冠肺炎疫情；3號敵人，則是貧窮與飢荒。他強調，北韓和非洲，都有成千上萬的人餓死，「北韓卻還在試射飛彈，這（指貧窮與飢荒）和氣候變遷、戰爭，都有關係。」

身為佛教徒的劉泰英，以文殊、觀世音、地藏王、普賢等4大菩薩，分別代表大智慧、大慈悲、大願和大行為例指出，期許台灣的政治人物，能具備前述4項條件，「有大智慧，還要有大慈悲，如果有智慧，卻沒有慈悲心，就變成魔王，現在我們的政治魔王太多了。」

除了慈悲和智慧之外，劉泰英也呼籲，政治人物應發大願且有所行動，「從京都議定書到巴黎協定，多久了？做了什麼？講完就算了，我們的政治人物，大部分也是這樣，講完就算了！但要大行，真正去做啊！」

語畢，劉泰英笑稱，他把原本準備的講稿「省下來了」，致詞內容，都是希望和現場聽眾分享的感想。

以2005年為基準觀察，長期來看，台灣的經濟成長和溫室氣體排放，已出現脫鉤現象。（圖：國發會提供）
以2005年為基準觀察，長期來看，台灣的經濟成長和溫室氣體排放，已出現脫鉤現象。（圖：國發會提供）

科研發展、法治基礎　是台灣淨零轉型成功關鍵

國發會主委龔明鑫當天也出席論壇，並以「國家淨零碳排的發展趨勢」為題，發表專題演說。他表示，全球有超過130個國家，響應2050年達成淨零碳排目標，「淨零轉型也是台灣的目標，我們用了一年多的時間，參考他國經驗，擬出台灣『2050淨零排放路徑及策略總說明』，已於今年3月30日公布。」

若以2005年為基礎，台灣每年的溫室氣體排放量，大約為2.5至2.6億噸左右，但國內生產毛額（GDP）年增率，仍持續增加，「可以說，GDP的成長和溫室氣體排放，有點脫鉤了。」龔明鑫說。

但龔明鑫不諱言，從上述情形來看，尚不足以達成2050年淨零碳排目標，所以台灣必須更努力，讓溫室氣體排放量往下走，且GDP持續增加。

「接下來，有兩件事情，是最重要的，一是科研發展，另一是法治基礎建立，唯有把這兩件事做好，淨零轉型才會成功。」龔明鑫解釋，想靠既有科學技術，達成2050年淨零碳排，是不可能的，「所以科研發展，是重中之重，對台灣來講，很多技術現在就要急起直追，例如，氫能發展可能很快就要有相關戰略。」

法治基礎方面，龔明鑫以碳定價為例指出，「碳定價需要法源基礎，在《氣候變遷因應法》已送入立法院的情況下，只要立法院給我們法源基礎，就可針對碳費制定，進行設計。」

龔明鑫也強調，「如果從現在開始，進行推廣、宣導，淨零生活就可望和垃圾分類一樣，逐漸成為台灣民眾日常生活的一部分。」

本文授權自今周刊，原文見此

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