台積電享低電價、省200多億都等同補助外資！劉泰英：電價必反映成本

【文．黃健誠】

台電今年1至4月虧損469億元，累計虧損擴大為853億元，且在近期受到國際情勢、燃料成本提高等因素影響下，未來是否虧損持續擴大仍待後勢觀察，不過，目前台電與經濟部正在研議調漲電價，周一(6/27)下午舉行電價費率審議會，預期用電大戶上漲恐怕成為定局。

不過，產業界對此反應不一，如前工商協進會理事長、台玻董事長林伯豐就認為如果要漲就應全面調漲，反則懲罰用電較多的企業，會逼製造業出走。

但是，環球晶董事長徐秀蘭卻認為，台灣電價比起擁有天然資源的國家還低，政府照顧民生，可以不漲民生用電，但產業用電應該適當調整。

電價太便宜被外國人賺走 劉泰英：應適度反應成本

對於電價是否調漲的議題，台灣綜合研究院創辦人劉泰英，在接受財信傳媒集團董事長謝金河節目《老謝看世界》訪談時提到，台灣電價幾乎長期為全世界前幾便宜的國家，但是，他主張電價一定要反映成本，像台積電享有低廉的電價，使成本降低200多億元，這也代表台積電利潤多了200多億元，可是台積電的外資持股卻有8成以上都是外國人，因此台灣便宜的電價，形同補助外國投資者。

其次，電價過度便宜，將使資源過度扭曲，對經濟發展不利，劉泰英說，常有人提出質疑問說，如果電價調漲，窮人怎麼辦，但這是社會問題，應該用社會政策解決，而非靠著油電價的凍漲來處理問題。

劉泰英也提到，像是廢核四的負擔並沒有加在政府身上，而是全加在台電，但沒有核四以後，讓台電每年發電成本增加幾百億元，累計加起來可能已破上兆元，帳掛在台電上，也讓台電吃不消，因此電價適度反應是應該要做的事。

美國升息、美元升值對台灣有什麼影響？劉泰英：衝擊相對小

對於台灣近期同樣與世界各國面臨通膨壓力驟升的問題，劉泰英則分析，在疫情、俄烏戰事、氣候變遷的非經濟因素影響下，對未來經濟預測會比較困難，不過，若是在這些情況不變的條件下，通膨情況應可適度控制，但也會讓經濟受到影響，甚至有衰退疑慮。

劉泰英表示，美國現在利息水準相當低，但這種情況要長期維持很困難，因為低稅率使得資金外流，造成通貨緊縮後，又開始有升息壓力，執政者過去考量經濟成本與就業等雙重壓力，常都維持低利政策，但現在有非經濟因素影響，提高利率讓資金回到美國，是接下來會遇到的問題。

對於台灣而言，劉泰英認為，台灣有大量貿易順差，再加上台灣貶值是指對美元而言貶值，但對其他貨幣仍處升值，因此面臨美元指數走高造成的衝擊，台灣相對而言是比其他國家小的。

不過，美國升息造成全世界的多個國家，與美國的利差拉大，資金將有一部份會大量回到美國，劉泰英說，非經濟因素影響，可能會使得全世界金融市場產生巨大變動，因此該擔憂會不會因此產生全球金融危機。

台灣錢淹腳目？應加大投資公共建設力度

台灣民間儲蓄率很高，所以在資金上不會有問題，不過，台灣累積超額儲蓄差不多40兆，這些錢找不到出路，也讓大量金融機構無法承受，因此把錢拿去債券甚至是高風險股票，讓外部資金的部位過重，所以如果遇到匯率變動，也可能讓台灣受影響。

提到台灣錢滿為患的超額儲蓄，劉泰英則認為，政府應把錢用在公共投資，一來可以增加國力、生產能量，二來投資變成資產，而不是消耗掉，這對台灣長期的經濟發展有利。

不過提到提高公共投資，總會引起別人反對，擔心又出現一堆蚊子館，劉泰英則說，當年蔣經國推動十大建設時，也擔心沒有錢可負擔，但經濟是動態的，投資公共建設並不是把錢花掉，而是增加能力，當有經濟發展後就有能力償還，後來在十大建設過了10年，台灣外債減少，現在甚至已無外債。

劉泰英也說，台灣目前需要大量投資的地方很多，如交通、觀光便是一例，像國人喜歡海外旅行，但國內有很多地方投資增加的話，可以同時吸收國內、國外的人來觀光，這種投資可以大量引進。

劉泰英說，增加生產力的投資有很多種，有錢不投資才是奇怪的地方，若擔心蓋出蚊子館，政府也應該成立由產官學界組成的中央級投資審議委員會。

本文授權自今周刊，原文見此。

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