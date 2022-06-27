馬士基1句話 貨櫃三雄股價慘跌全球排前3！謝金河：花旗開槍「目標價砍得有點低」

【文．謝金河】

馬士基示警，台灣躺最平！

這個禮拜，貨櫃航運業龍頭馬士基執行長Soren Skou預告貨櫃運輸景氣8月反轉！這一席話衝擊全球的貨櫃航運股，台灣三家貨櫃航運股都重挫。

Soren Skou説：經歷了兩年的大多頭行情，未來幾個月可能出現需求萎縮，供給增加的長鞭效應，最快可能8月出現反轉⋯⋯在通膨升溫，聯準會帶頭加息，全球經濟出現衰退疑慮大增之際，馬士基執行長出來示警，立即對市場帶來巨大衝擊效應。先前拜登要求通過海運改革法，都沒有出現殺傷力，這回馬士基示警，對於台灣帶來的衝擊超乎想像。

同樣Soren Skou一句話，示警的馬士基股價一週上漲570丹麥幣，單週上漲3.45%，德國的赫伯羅特（HLAG）小漲0.23%，亞洲的商船三井跌2.1%，川崎汽船跌8.05%，日本郵船跌1.93%，南韓現代商船下跌10.74%，中國的中遠太平洋下跌8.77%，東方海外跌5.65%，這顯示歐洲航商老神在在，亞洲航商受到影響比較大。但是首當其衝的是台灣三大貨櫃航商。

上週長榮跌20.8元，跌幅17.41%，陽明跌21.2元，跌幅17.74%，萬海跌14.5元，跌幅11.07%，這三家貨櫃航運股跌幅排在世界前三名，顯然可見，馬士基執行長示警，台灣的投資人跑得最快。

在馬士基預告8月景氣反轉後，花旗接著開槍，花旗把長榮海運目標價從160元砍到70元，陽明也從186砍到116元。我看了花旗報告，未來三年的eps分別是今年54.43元，明年38.7元，後年14.05元，把這三年的EPS加起來也有107.18元。這個70元的目標價實在有點低！

如果把今年全球貨櫃航運股的股價比較一下，今年全球跌最慘的是萬海航運，下跌37.87%，第二名是中遠太平洋，下跌30.26%，長榮跌29.25%第三，馬士基跌29.02%，排名第四，再往後是陽明跌14.15%，現代商船跌11.72%⋯⋯表現最好的是東方海外，配了很大的息，還有7.96%的漲幅。日本三大航商也表現不錯，今年都上漲，其中商船三井上漲8.33%，川崎汽船上漲2.6%，日本郵船平盤⋯⋯

台灣的貨櫃三雄在馬士基示警後，不約而同全趴下，可以看出台灣投資人的反應十分強勁！我在今周刊說，未來世界會像極端變化的氣候，景氣的波動，轉折，變化，都會比過去更難拿捏！

本文授權自今周刊，原文見此。

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