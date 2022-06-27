爸有新歡就拋棄兄弟倆 晚年生病才求撫養「不然就告你們」！他嘆：我們到底錯在哪？

【文．翁申霖 整理】

「天下無不是的父母」這句話真是對的？很顯然地，面對某些家庭的特殊案例，這句話或許無法成立。

一名網友透露，自己的爸爸在離婚後搶走監護權，卻在有了新歡後從此拋棄他們兄弟倆，直到老了生病被趕回家回頭要求他與弟弟負起撫養義務，甚至還威脅提告，讓他大嘆「我們到底錯在哪裡？」

這名網友在「爆料公社」App上吐露，「父母離婚後，爸爸搶走了撫養權，媽媽也因此回去越南，從此斷了音訊」，原以為至少還有父親可以依靠，誰也沒料到這其實才是墜落深淵的開端，「爸爸又交了新女友，新女友也有2名女兒，他與弟弟的生活變得相當痛苦。」

該男子表示，弟弟與對方的女兒為隔壁班同學，當時就讀小學四年級的弟弟看到爸爸參加學校運動會，卻完全沒看自己兒子一眼，「就算弟弟不斷喊『爸爸』，爸爸就是不回應，甚至還被新女友的女兒嗆『這是我爸』！」害得弟弟罹患憂鬱症，甚至自殘好幾次⋯⋯

他坦言，為了讓弟弟能順利唸到大學畢業，找份好工作，自己在國三時就開始四處打工，高中也僅勉強念完夜間部，將所有的心力都投在弟弟身上。如今兄弟倆皆已長大，生活和工作也都穩定下來，父親卻因為年紀大了、生病無法工作，慘被新女友趕走，跑來他與弟弟的租屋處大鬧，要求他們盡到撫養的義務。

父親更威脅「不養就提告」，原PO透露，當姑姑、爺爺得知此情況時，也要求兄弟倆要負責養爸爸，只因為「我們身上流著我爸的血」，讓他相當心寒。

他失望地說，新女友的2名女兒怪他與弟弟不撫養，就連姑姑、爺爺都認為是2人的錯，「我們到底錯在哪裡？反正要告給他告，我接招就是了。自己作孽自己擔，我們就法院見。」

文章一曝光立即引發熱議，不少人為他抱屈「扶養義務可能要舉證說明有點難，但阿姨那邊也真的絕情，用完即丟的工具人」、「千萬要堅持住啊！別被道德綁架」。

上述案例在社會上屢見不鮮，連藝人張韶涵也曾遭遇類似的狀況，知名律師呂秋遠就曾針對類似事件表示，如果爸媽在孩子小的時候就不告而別，沒有盡到做父母的責任，或是對孩子有嚴重家暴、性侵，其實是沒有資格要求孩子扶養的。

也因此，孩子可以在成年以後，主動向法院提出減輕或免除扶養義務，或是在爸媽主張孩子要養他的時候，向法院提出減輕或免除扶養義務的訴求，「其實這都是可行的，也沒有遺棄罪的問題。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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