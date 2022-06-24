別奢望一張股票賺7倍！股市再空也不傷本 他5步驟教選標的：月滾10萬進口袋

【文．彭蕙珍】

理財達人郭俊宏退伍後就進入科技業，並開始投資。他幸運搭上科技業員工認股潮，認購自家公司，賺了7倍，也曾經做科技基金投資大賠70%。經歷過股市多空洗禮後，他開始保守投資，「我不再奢望一張股票可以賺7倍，投資只要一年獲利10%就好。」

「我很懷念獲利7倍的時候，但很快就被打回現實，幸好，我學到了很好的觀念。」過著簡樸生活的他更體認到一件事：「明明我每月花費頂多3、5萬元，為何想靠投資賺幾千萬元？」

於是，調整投資方式。現在，投資3檔月月配息基金，過著穩穩月領10萬元的半退休生活。

「現金流是我轉念的關鍵。」6年級的他，在股市曾經大賺也大賠後，開始學習保守。「我一直很想知道如何做好我的投資。」後來，他轉到金融保險業服務，並站在第一線當業務，年收入約200萬元。5年前每月配息達7萬元，他覺得夠用了。於是，淡出職場，轉為顧問及教學。

每月扣1.2萬 買3檔基金

25歲起，郭俊宏每個月會扣1.2萬元買基金，連續扣了20多年。他會定期檢視績效，並轉換投資標的。而且，只買2～3檔基金，分別扣3000、5000元，並透過加碼，提高獲利。

一開始，他扣的是熟悉的科技型基金，包括全球科技、店頭基金，如群益馬拉松等。

他分享：「投資時，我們都在追求絕對報酬，但你永遠不會知道股市何時跌。」

為讓自己每月都有穩穩的收入，其後，郭俊宏調整核心持股：以配息基金為主，因為希望每月都有收入，就買「月月配息」基金。

目前，他的現金流收入配置技巧是「以息養股」。投資標的分為兩類：核心資產、衛星資產。核心資產以「配息基金」為主，產生現金流後，投入「衛星資產」，多元投資ETF及個股。

在核心配息基金持股部分，分為以下兩部分：

1. 7成資金，投資2檔基金，包括：安聯收益成長基金、聯博多重收益基金，年配息為7%至9%。

2. 3成資金投資「聯博美國成長入息基金」，這是純美股的月月配息基金，年配息約10%。

他表示，放入1200萬元，每月約能領到10萬元。他還會運用加碼，提高獲利。他強調，若基金下跌，就會加碼。至於跌到何時可以加碼？他以統計學上的兩個標準差分析，大約跌20%~30%。

他強調：「基金淨值下跌，我的配息金額沒有變，但是，買到的單位數是高的。」

5步驟 教你如何選高配息基金

自2003年來，郭俊宏從月領3萬、5萬、7萬，慢慢達成10萬元目標。

至於要怎麼選高配息基金？他提出以下5個步驟：

1. 到鉅亨網查詢配息基金資訊，並挑選7%以上配息率的基金、晨星評級3顆星以上，以及3年績效排名前3名。

2. 選擇高股息、新興市場債、公司債或強勢貨幣。強勢貨幣計價的基金，不用擔心投資不同國家匯率的風險，目前是美元。

3. 點選基金淨值，回溯成立至今總報酬變化，並看夏普值。通常夏普值大於0，就是有超額報酬的基金，在挑選好的前3名基金中，挑選夏普值最高者。

4. 檢視市場變化，動態調整配息基金組合。

5. 選擇2+1檔不同類型月配息基金，分散風險。

衛星持股 多元投資ETF及個股

每月從基金領到的配息，除了部分做為生活所用，郭俊宏會將一部分再去投資其他基金及股票，這是他的「衛星持股」。

「衛星持股」採波投操作，會設定停利及停損。今年，他加碼全球醫療相關的基金。他分析，每年4~8月全球有醫療會議，每年此時醫療類股漲多於跌。

今年下半年進入升息循環尾聲，他看好新興市場債。另外，電動車及碳中和的熱門主題，也都是全球趨勢及尚有補庫存的行情。

身在投資領域，當他看到很多個股在多頭時活蹦亂跳，「我也會心癢癢的。」此時，以配來的利息，波段操作個股，如去年很夯的航運股等，都有參與。

「配息的資金，讓我可以去投資我原本不敢投資的東西。」他也曾買過加密貨幣，雖然賠錢，「不過，我因此更了解加密貨幣。」

郭俊宏也表示，不管股市多頭或空頭，都會同時配置股及債。在不同景氣循環階段，再動態調整股債比例，目前股債比大約是5比5。2022年下半年，債券部位可能會因景氣下滑，提高比例。

若年紀漸大，他也會考慮用特別股基金，大約年配息6%，但淨值波動小等特色，作為退休時期的現金流收入。

「我對現在的投資游刃有餘。」找到自己的最佳投資方式後，郭俊宏說：「我不要把100%時間都投入在工作上。」而在財富自由後，他可以盡情體驗人生，並做自己喜歡的事。

本文授權自今周刊，原文見此。

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