「台電大虧全民幫台積電繳電費」電價該漲嗎？4企業大老「解答」曝內心世界

【文．謝金河】

經濟部電價調整方案下週將拍板，可能朝著調高用電大戶的電價，民生電價可能小漲或不漲。這個消息出來，企業界人士紛紛表示意見，假如這是一張試題，從每一個答題的企業主，可以窺見他們的內心世界。

第一個表態的是剛剛卸下工商恊進會理事長的台玻董事長林伯豐，他警告若只漲工業用電，最大用電大戶台積電一定會出走。林伯豐一向站在政府對立面，面對電價上漲，他第一個表示反對。

第二個是辭掉工業總會理事長的王文淵，在南亞科新廠動土典禮儀式上，記者問王文淵說漲電價，台塑會不會出走？這個時候，王文淵發揮大智若愚的臨場反應說：台灣是一個島耶，我要去哪裡？一直走就掉入海裡！意思是他們不會走，對於漲電價，他樂觀其成。

三是台泥董事長張安平，他一向是智多星，這次漲電價，他舉雙手贊成，而且，他讓數字說話，台泥國際把全球主要國家的工業用電價與民生電價完整比較，他說台灣的電價已是全世界數一數二最低的國家，像德國工業用電每度從10.6調高到14.2元，義大利從7.6調高到9.8元，台灣只有2.56元，歐洲的電價是台灣的四倍，但大家都接受。張安平認為適度調高電價才能提升能源效率，他算是最理性，也是最用功的企業主。

第四個是太陽光電恊會理事長，也是環球晶董事長的徐秀蘭，她也主張產業用電必須做適當調整，她也支持電價上漲。假如這是一張試題，已答題的人，除了林伯豐，都支持電價上漲。

前天，我特別問台電公司董事長曾文生，他告訴我，現在每一度電，成本是電價的一倍，當石油，天然氣，燃煤價格大幅上漲，台電及中油只能把虧損往自己肚子吞，台電今年前5月已經虧損超過500億，電價不漲，受益最多的是像台積電的大戶，形同全民幫忙買單，這個現象該是思考如何完善電價費率的時機。過去，油價，電價上漲是非常敏感的政治問題，但非常時期，就必須有負責任的政黨及政治人物出來承擔！

本文授權自今周刊，原文見此。

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