數位支付、太空衛星ETF將發行 能趁熱搶第一波申購嗎？一文看懂：新產業ETF投資重點

【文．呂玨陞】

一連兩檔即將發行的ETF都是該產業在台灣的第一檔ETF，這樣的主題式ETF適合什麼投資人？又應該進行何種操作策略？

囊括多檔標的的ETF近來成為投資顯學，除了權值型和高股息ETF之外，近年也推出了多檔主題式ETF。綜觀市場，目前掛牌的主題式ETF超過30檔。進一步分類，其中除了鎖定ESG潮流的相關商品，亦有專注投資各區域市場的ETF；再者，則是聚焦於特定產業族群的ETF。

所謂產業型的主題式ETF，如5G、電動車、人工智慧、半導體等，業者已陸續推出了多檔商品。值得注意的是，今年6月底募集的兩檔主題式ETF，國泰全球數位支付服務ETF（00909）、第一金太空衛星ETF（00910），是該產業在台灣的第一檔ETF。

比起5G、電動車、半導體等多數股民早已耳熟能詳、認同度極高的長遠趨勢題材，新登板亮相的太空、數位支付ETF，其鎖定題材的話題性似乎冷門一些，對於這種新興產業型ETF，投資人需要注意些什麼呢？

數位支付一定會來

各國太空軍備競賽不得不然

先從數位支付看起，國泰ETF團隊解釋長期趨勢，認為以歷史經驗來看，當支付模式進入新時代，「支付工具」往往是主要受惠者之一，如過去進入信用支付時代後，信用卡組織VISA、MASTER的市值如今已贏過大部分銀行。

團隊指出，再加上隨著科技應用愈來愈多，例如現在最熱門的元宇宙，要如何將數位跟實體經濟結合在一起，數位支付就是重要橋梁，「數位支付的問題並非『會不會』到來，而是『什麼時候』會來。」國泰ETF團隊表示。

這檔ETF就是看中數位支付產業鏈的潛力，聚焦支撐數位支付的三大面向，數位支付、數位資產基礎建設以及數位資產軟體，在最常見的行動支付、第三方支付之外，並涵蓋了Web3.0網路生態圈、區塊鏈技術，晶片製造、NFC感應交易等關鍵軟硬體產業。

「但數位支付的發展可能不會那麼順遂。」國泰ETF團隊補充，目前會影響產業走勢的關鍵，就是消費者習慣數位支付的速度、數位支付的信用以及最重要的數位支付法規。國泰表示，銀行是特許行業，牽扯到金流的行業必須透過完整的定義、健全的遊戲規則，才可以放心地執行。由於目前部分法規需要改善，當法規制定趕不上市場需求，就會成為數位支付發展的絆腳石。

至於太空衛星，除了是台灣第一檔，也是全球唯一一檔有投資台灣、韓國公司的太空產業ETF。第一金投信計量投資部資深經理牟宗堯分析，在今年的俄烏戰爭影響之下，區域間不平衡性增加，國家保護主義升高，各國的太空軍備競賽將是因應國際情勢不得不的作為。

牟宗堯指出，以前太空預算最高就出現在美蘇冷戰時期，而現在就是美中競爭。中國一直大力推行太空產業，美國去年也將太空納入新基建，似乎有太空軍備競賽意味。

從地緣政治到國家政策，如今也有不少創投（VC）資金挹注民間太空產業。事實上，摩根士丹利曾發布報告，看好長期願景太空產業，認為其年年成長，有可能成為下一個兆元產業。

這檔基金的特色，就是採用Equal weight（相等權重）採納投資組合，在這個方法之下，按市值加權占比可能不到1％的小公司，也有機會投到3％左右資金。也就是說，因應目前太空產業含有很多小公司的專利技術，投資到潛力股的機會高，不乏抓到獨角獸的機會。

牟宗堯不諱言，太空是一個高風險、高成本產業，只要失敗就會面臨很大虧損，例如最近運載火箭公司Astra Space發射衛星失敗，股價隨之大跌4成。不過他也解釋，反之，發射成功，股價可能會大漲。在ETF分散風險之下，單一公司的波動會被消弭，只要整體產業沒有出現系統性風險，還是有不小的成長潛力。

產業ETF波動度大

波段操作優先

對於這些新興產業型的ETF，﹁跟著姐夫來理財」主持人、理財專家羅際夫認為，集中在單一產業的ETF景氣循環影響比較明顯，波動度較大，「景氣一反轉，就很有可能被套，也很難進行避險。」因此他建議投資人不妨以波段操作為優先，長期投資則可以多觀察一段時間再考慮。另外，也可以在景氣下滑時進行定期定額投資，「但是，有獲利還是得出場。否則一旦過了高點，解套可能要等好長一段時間。」

除此之外，市場有一個「跌破ETF發行價就買」的迷思，羅際夫特別提醒投資人，跌破發行價就代表市場不好，例如去年發行的基因免疫生技ETF（00897）就一路下跌回不去，沒有人保證一定能回到發行價。

新產業在初期不免會有一些企業統一技術、技術更迭的時期，透過ETF選擇一籃子公司分散標的，確實有機會抓到現在還未茁壯但有成長潛力的公司。也就是說，這樣的新興產業主題式ETF，就是適合對該領域有興趣的投資人。

例如00909就適合了解區塊鏈、對數位支付敏感度較高、可以承受比較高風險的投資人；00910比較適合對太空產業認可、比較積極的投資人。

但還是要注意，「新發行的ETF要給它一段觀察時間。」羅際夫認為，尤其現在行情波動大，更不需要搶第一波申購，暫時按兵不動主要是為了判斷市場熱度，可以先觀察半個月到一個月，留意每天ETF的成交量，若成交量一下子縮得太小，可能就會有流動性問題。

本文授權自今周刊，原文見此。

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