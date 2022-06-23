台積電、聯發科也得「搞政治」！去年在華府砸8千萬做政治遊說 但三星、英特爾支出更嚇人

【文．劉煥彥】

對於台灣的世界級半導體廠商來說，如今的戰場早已不限於外國同業的廝殺，近年來在政治戰場的投入也愈來愈多，特別是在美國首都華盛頓。

在美中對抗的背景下，對於矽谷大廠及耕耘美國市場的外商來說，「不讓美國不高興」愈來愈重要，因此在政治遊說的支出急速升高，因為若沒有做好與美國政府及國會的溝通，在商業上的潛在損失可能更高。

如今台積電及聯發科不僅都聘請了專業的美國政治公關人士，負責自家公司與華府各界的溝通，近幾年在華府的政治遊說支出也逐年增加，儘管這與南韓三星集團、英特爾或高通等強敵相比，仍是小巫見大巫。

台積Q1政治遊說砸2000萬台幣 去年逾6000萬

美國科技新聞網站Protocol報導，根據華府智庫Center for Responsive Politics（CPR）彙整美國國會每季公開的政治遊說統計資料，在川普政府之前從未在美國投入政治遊說支出的台積電，隨著2020年5月宣布將耗資120億美元（近3600億台幣）在亞利桑納州建廠，該年也首度開始有美國政治遊說的支出，總額是200萬美元（近6000萬元台幣）。

到了2021年，台積電在美國的政治遊說支出增至220萬美元（近6600萬台幣），聘用的說客也從前一年的兩位，大增至19位。

到了今年第一季，台積電的美國政治遊說支出是67萬美元（2000萬台幣），不僅高於去年同期的50.1萬美元，也超過前年同期的47.8萬美元。

圖／劉煥彥攝影、Protocol官網、CPR官網、推特

聯發科花近2000萬台幣 勁敵高通砸2億多台幣

不只是台積電，台積電的重要設備供應商同樣在華府投入政治遊說，只是金額不若台積電可觀。

例如，半導體設備供應商科磊（KLA），去年約投入70萬美元；全球EUV設備龍頭荷蘭艾司摩爾（ASML），去年在美國政治遊說投入82萬美元。

連從事IC設計、不涉製造的聯發科（2454），2021年都在華府投入了65萬美元（約1950萬元台幣）。

聯發科駐華府的政府關係副總裁威爾森（Patrick Wilson）以電郵回覆Protocol訪問說，「就像我們同業一樣，隨著我們擴大了每個其他部分的事業，我們的溝通範圍也擴大了」。

三星在華府年砸1億台幣 英特爾達1億2300萬元

根據Protocol報導，全球半導體業2021年在美國政治遊說的總支出金額超過4640萬美元（近14億台幣），其中三星集團以372萬美元（約1億1000萬台幣），排名第四位（台積電排第六位），而且是CPR從1998年開始有統計以來，三星集團的史上第二高金額；

同為台積電在晶圓代工勁敵的英特爾，2021年在美國的政治遊說支出為411萬美元（約1億2300萬台幣），排名第三位。

半導體業在華府政治遊說開支的頭兩名，不僅都是台積電大客戶，也都是IC設計公司，其中第二名是445萬美元的超微（AMD）；第一名是耗資達908萬美元（約2億7200多萬台幣）的高通（Qualcomm）。

圖／劉煥彥攝影、Protocol官網、CPR官網、推特

台積電在華府的政府關係代表 一天工作是什麼模樣？

為何從台積電到聯發科，都需要找政治公關老手駐節華府？

除了爭取美國國會審議中、補貼金額高達520億美元（約1兆5600億台幣）的晶片法案（CHIPS Act）青睞之外，各家科技業者在華府的政治遊說專人（通常職稱是政府關係或政策的副總裁），平常在做什麼？

答案或許可以從台積電的資深副總裁克利夫蘭（Peter Cleveland）找到。

時間回到2020年1月，當時台積電傳出延聘任職英特爾逾十年、負責政府事務的副總裁克利夫蘭，擔任台積電全球政府事務副總裁，負責在華府的政治遊說工作。

圖／劉煥彥攝影、Protocol官網、CPR官網、推特

去年2月他接受台北市美國商會刊物越洋專訪時，被問及平常工作天都在做什麼，他給了以下回答。

「就拿今天來說，我正接受台灣一家重要商業團體的訪問。再過幾小時，我會與亞利桑納州第八選區的聯邦眾議員Debby Lesko通電話，討論台積電在那裡的投資案。」

「緊接著，我會連同其他公司的代表，與全球半導體設備供應商的組織SEMI（國際半導體產業協會），討論一些出口管制的主題。再來是一場與大鳳凰城地區經濟委員會的會議，後面則是與我直屬上司方淑華（台積電法務長）的電話會議，要報告一些近期事項。」

「所以，我通常一天排滿了跟議員會談、與同業代表合作、與業界團體開會，並且與台積電的高層主管做內部溝通。」

以晶圓代工為主業的台積電，北美洲營收佔比在今年第一季仍高達64%，不難想像台積需要找到有經驗的華府資深說客，負責與美國行政部門、國會、工商團體及智庫的政治溝通。

本文授權自今周刊，原文見此。

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