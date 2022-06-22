台電今年恐大虧1500億元 若不想淪為下個台鐵 為何台電必須調漲用電大戶電價？

【撰文‧蔡慶其】

編按：《今周刊》1330期「用電太便宜 電網韌性、產業轉型恐跛腳」一文，引發回響，讀者陸續投書；其中，本文作者透過細部精算，從台電虧損預估、台灣供電品質與電價的國際比較，乃至於國內用電結構等，逐一盤點「台灣必須調漲電價」的具體理由，值得一讀。

為了達成2050年淨零碳排目標，台電調漲電價，特別是調漲用電大戶的電價，已是勢在必行。

台電的虧損與日俱增，從台電官方網站可以看出，台電2022年1至4月底，已經產生469億元的赤字，相較於去年同期獲利147億元，兩者差距616億元。其中，電費收入比去年同期僅增加43億元，但因全球煤炭、天然氣價格大漲，致使台電燃料支出增加高達549億元，是虧損大增的主因。

國際燃料飆漲 台電虧損加劇

進一步從細項分析，燃煤平均輸出一度電的發電成本，由2021年自編決算的1.57元，上漲至2022年2.72元，漲幅73％；燃氣成本由1.92元，上漲至2.58元，漲幅34％。

但，這還不是台電最慘的時候。台電天然氣採購都是來自中油，而中油天然氣5月牌價是每立方公尺約15.96元（未稅），與台電1到5月購買的加權平均單價12.69元（未稅），依然有一定的差價。以今年度台電將使用的天然氣量，乘以其差額，若情況未改善，台電還要額外增加262億元的天然氣成本。

以此推算，台電今年累積虧損總額可能高達1500億元以上，這還不計算中油幫台電負擔一部分的天然氣漲幅，以目前台電扣除核四投入成本後的淨值不到800億元，根本無法承受如此大的虧損。在此之下，若電價再不漲，台電難保不會成為另一個台鐵！

依據世界銀行電力取得報告調查資料，以平均每戶停電次數（SAIFI；全年停電次數／總用戶數）及平均每戶停電時間（SAIDI；全年停電時間／總用戶數），作為各國供電可靠度的評量指標，台灣2019年分別為0.21與0.27，這與歐盟電力品質前五大的德國（0.30與0.25），相差無幾。

換言之，台灣供電品質堪稱可與歐盟「績優生」德國，並駕齊驅，但德國在這波能源危機之前，平均電價已是台灣的4倍。德國的電價，在2020年就達每度31.47歐分（約新台幣11.5元），比前1年漲3.4％，電價已位居歐洲之冠。

台灣電價所得比遠低主要國

如果以電費占家戶所得比率來分析，德國家庭用電占家戶所得約4.89％；至於台灣，根據台電數據顯示，去年非夏月電價每戶平均用電312度、電費為599元，而夏月（6至9月）每戶平均用電433度、電費1058元，以平均加權計算，每月電費為752元，全年平均每戶電費支出總計為9024元。

以行政院主計總處公布2020年台灣平均每戶可支配所得平均108萬元計算，全年電費占可支配所得僅0.83％，不僅遠低於德國的4.89％，甚至低於高度仰賴水力發電的挪威（0.93％）、加拿大（1％）、美國（1.24％）、瑞士（1.39％）等。

再進一步計算，即使台灣電價上漲10％，每戶家庭一個月約僅減少75元的開支，相當於少吃一個排骨便當，影響程度遠不及房貸的調整。房貸占台灣家戶所得比約34％，利率漲1碼，1千萬元、20年期的房貸，每個月就要多繳約1千1百元。

除了不需過度誇大電價上漲，對於民生的影響之外，長期電價偏低導致台電不斷虧損，也造成台灣電力結構無法改善，並影響國家能源政策、綠電普及與2050淨零碳排的達成。

近幾年，受到極端氣候影響，台灣電網韌性不足，急需重建，加上大量再生能源的加入，併網後，使得電網起伏大增，必須靠儲能設施與加強智慧電網來因應，這些建設都需要龐大資金。然而，台電顯然缺乏經費去有效改善脆弱的電網系統，更難以增加再生能源的儲能設備、發展智慧電網。

再以全球再生能源模範的德國為例，德國電價主要分三部分：除了電力採購費用（占比24％）外，另有電網費用（25％），還要支付再生能源附加費（20.2％）、其他稅費（包括增值稅16％、特許經營費5.2％、電力稅6.4％等），也就是說，德國電費有近一半，是用在發展智慧電網與再生能源。

用電大戶低電價由全民補貼

台灣究竟是誰在用電？若從台灣用電的結構來看，2020年用電比率最高的是工業用電，占總用電量55.6％，住宅與服務業用電分別為18.5％與17.1％，遠低於工業用電。

從台電的資料分析，2020年台灣工業用電1度為2.4元，不僅低於日本4.78元，還比工業大國中國的2.72元及競爭對手韓國的2.79元更低，成為亞洲工業電費最低的國家。近兩年，日、韓為反映燃料成本上漲，都陸續調高電價，其中日本調高24％、韓國5.6％，台灣卻仍無動於衷。

再從排碳類別來看，2020年排碳比重，工業占了48.74％、運輸14.17％、住宅11.54％、服務業10.35％、農業1.15％，由此可見，工業才是碳排大宗。

若以德國政府的「環境外部成本估算方法」計算，台灣前十大排碳企業，所造成社會與環境的外部成本，約在6千5百億元左右，且這些企業大多為出口產業，電費不調漲，等於是靠全體老百姓在補貼。

台灣「用電大戶」大多為鋼鐵、石化、半導體業，它們也是「排碳大戶」。因此，台灣要解決電價問題，應該從調漲排碳量高的用電大戶電價做起。過低的工業用電及碳稅，加上對用電大戶強制用綠電的時程壓力太少，都是造成用電大戶對減排不夠積極的原因。

事實上，近來不少產業界重量級人士，也已跳出來呼籲政府應讓電價合理調漲，除了台塑集團的台塑、南亞、台化，近日在股東會上公開喊話之外，包括和碩董事長童子賢、台達電創辦人鄭崇華等，均有類似表態，顯見產業界對於目前「全民補貼工業用電」的作法，亦不樂見。

此外，台灣電價應採取浮動費率，如同油價一般。因為台灣燃煤以進口為主，煤炭與天然氣價格會隨著全球市場波動，台電應該隨時反映成本，以減少台電虧損。事實上，在2017年公布的「公用售電業電價費率計算公式」中，雖有「每次調幅不超過3％」的原則，但也強調，當「供電成本持續大幅上漲或下跌時」，得視電價穩定基金運用情形，「就調幅進行適度調整」。

碳捕捉成本高缺少減排誘因

另方面，應考慮制定合理的碳定價機制，企業若不使用綠電，也要課徵合理的綠能捐。美國總統拜登在減碳政策的其中一環，就是積極擴大獎勵企業碳捕捉（CCS），對工業應用（每噸85美元）、油氣田儲存（每噸60美元）、空氣捕捉（每噸130至180美元），都給予高額的抵稅權，大大加深企業投資碳捕捉設備的誘因。

反觀台灣，碳費僅為每噸1百至3百元，讓排碳大戶幾乎無感，加上碳捕捉成本遠高於目前台灣的碳費價格，大部分企業不太可能選擇碳捕捉，來減少碳排。要求用電大戶大量用綠電或課徵綠能捐，才是符合台灣產業現況的政策。

如今，全球經濟受到極端氣候、疫情封控影響甚巨，且全世界地緣政治風險升高，加上通膨問題看不到終點，台灣不能再過度依賴燃煤進口，必須要能源自足，而再生能源發展迫在眉睫，也不能再以低電價補貼工業大戶，盡速調漲工業用電，才能為台灣經濟、產業轉型提供一個新出路。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1331期)

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