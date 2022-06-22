上班沒打卡、公司責任制 老闆扣薪水的理由百百種 別焦慮你的「日常」足以讓老闆把錢吐回來

【文 林依榕 整理】

你有沒有這種困惑，為什麼上班一定要打卡？準時上班然後把工作都處理完，為什麼一定要這麼制式化規定？又或者，如果上班或加班忘了打卡，公司依此扣我薪水是可以的嗎？

「沒人發現台灣上班要打卡，下班卻是責任制！」一名網友PTT論壇上氣憤地表示，在台灣工作雇主要你上班打卡、遲到就扣薪水，但到了下班時間，他卻說你的工作是責任制，然後要你打完卡再繼續做，他指出這樣的現象如果發生在歐美早就引發勞工抗爭了。

「而在台灣竟然變成一種普遍的潛規則，大家對這樣的現象完全不會反抗！真的就乖乖的留下來繼續做，根本就整個廢到笑啊」他困惑為什麼這個陋習這麼多年都沒有人質疑過？

有的人認為長期以來企業有這種文化，一部分也是政府默許，有良心的老闆真的不多，有的則表示不滿這種情況的，早就自請離職另覓他處；不過有的人則表示，也是有員工在當「薪水小偷」，上班打了卡不做事，唯一做的事情就是「等下班」，並非每個老闆都這麼不講道理。

▲圖片來源：勞動部

責任制不是理由 老闆的法定義務就是要記錄你上下班時間

對於上述打卡的種種因素，勞動部解釋，出勤紀錄是雇主核發勞工薪資、延長工作時間薪資的重要依據，雇主有記載勞工出勤紀錄的法定義務，不能以員工自主管理或責任制為由推託。

依據勞動基準法第30條第5項規定，雇主除了應置備勞工出勤紀錄，也必須將記錄保存5年，為了詳實記載，可要求勞工配合打（刷）卡，但應事先於勞動契約中約定好相關事項。

忘了打卡...老闆說沒上班紀錄拒發薪水給我

上班忘記打卡怕被扣薪水，讓你很焦慮嗎？其實如果忘記打卡，但員工確實有依約定出勤提供勞務且可以提出證明，像是工作聯繫紀錄、郵件或者工作成果。

如果雇主還是以勞工忘記打（刷）卡為由，扣發勞工的薪資，就會涉及違反勞動基準法第22條第2項工資應全額直接給付的規定。

出勤紀錄一定要紙本才算數嗎？

依勞動基準法施行細則第21條規定，勞工的出勤紀錄只要使用有明確記載出勤時間工具（如簽到簿、出勤卡、刷卡機、門禁卡、生物特徵辨識系統、電腦出勤紀錄系統），都是合法且算數的。

不過如果因為勞動檢查或是勞工額外需要申請時，雇主仍應以書面方式提出。

當發生勞資爭議時 出勤紀錄可保障員工權益

陳業鑫律師曾在《懂一點法律，勞資不對立，管理不犯錯》一書中提到，當勞資雙方對於計算工作之起訖時間發生爭議，勞工出勤紀錄就有其重要性。

2020年1月1日施行的勞動事件法第38條規定：「出勤紀錄內記載之勞工出勤時間，推定勞工於該時間內經雇主同意而執行職務。」即「工時推定」條款。此條款對雇主營運衝擊極大，基於下列六點原因，可說是勞動事件法全文中，衝擊企業勞資關係最大的條文：

1.因為每位勞工在每個工作日都必須作成出勤紀錄。

2.出勤紀錄置備責任在雇主。

3.雇主有義務保存五年。

4.出勤紀錄應逐日記載至分鐘。

5.工時是工資計算之重要依據，尤其是加班費。

6.不只勞動事件訴訟須提出出勤紀錄，勞檢亦必檢查。

若勞資雙方發生爭議，進入訴訟程序時，加班有無及時數如何認定，依勞動事件法第35條規定，出勤紀錄為重要證據方法，且為雇主置備及提出義務。再依勞動事件法第38條工時推定效力，若出勤紀錄顯示工時高於正常工時，則雇主否認指派勞工加班，由雇主舉證，若雇主無法舉證就會敗訴。

▲圖片來源：勞動部

例如雇主與勞工約定上午9點上班，下午6點下班，中午午休1個小時，但勞工每天上午7點打卡到班，晚上8點才刷下班卡，若勞工主張每個工作日均加班4個小時，因為出勤紀錄上記載出勤時間確實長達12小時，扣除雇主已給付月薪的正常工時8小時，依勞動事件法第38條規定推定，勞工早到遲退的4個小時都是「經雇主同意而執行職務」，若雇主無法舉反證證明勞工並沒有加班，就會被法院判決命如數給付勞工請求的加班費。

依最高行政法院最高行政法院在某醫院案（107判211）及某國際商銀案（108判173）判決中表示，雇主如認為員工事實上未加班而出勤紀錄卻顯示有延長工時的狀況，如上開早到遲退勞工的情形，最遲在次月結算前一月份薪資及加班費前，就要會同員工及時更正異常出勤時間。

例如勞工在8月分的出勤紀錄上顯示，超過正常工時逗留在公司時間有40小時，則最遲在9月5日結算8月份薪資及加班費前，就要會同該勞工更正異常出勤紀錄上的時間，讓員工自行註記並無加班提供勞務之事實，而是處理私務或單純逗留。

若雇主放任員工隨意出勤，而紀錄上顯示超過正常工時，又未給付加班費，除了被勞檢查獲時將為主管機關依勞動基準法第24、79條第1款規定罰2-100萬元罰鍰外，勞工提起訴訟請求給付加班費時，依勞動事件法第38條規定，若雇主未能舉反證推翻的話，以上述員工為例，法院最多將會判決雇主給付該名勞工回溯5年的加班費，將是一筆驚人的金額。

因此，勞工的出勤紀錄除了是雇主們發薪的依據，同時也是勞工們保障自己權益的重要證據，避免超時工作、過勞還拿不到應有的薪資；而如果真的忘了打卡，只要有可以提出的證明或紀錄，雇主也不可以苛扣員工的薪水。

本文授權自今周刊，原文見此。

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