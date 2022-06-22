租金補貼7/1開始申請 最高能領11200元！加碼對象、申請資格及如何申請一次看

【文 黃健誠】

日前行政院宣布推出擴大300億億元租金補專案，從舊版住宅補貼方案總經費每年57億元，提高至300億元，預估租金補貼戶數將從目前12萬戶，大規模提升補貼戶數至50萬戶。

新的租金補貼政策也特別針對經濟弱勢及社會弱勢等民眾加碼補貼，補助金額為1.4倍、1.2倍，因此經濟弱勢族群最高可補貼11200元，社會弱勢族群最高則可補貼6000元。對於剛進入社會的單身青年、新婚夫妻、育兒也有特別加碼，從7月1日至8月31日開放申請，有需要的民眾可特別留意。

誰能申請租屋補貼？這四類人還特別加碼

政府推出的租金補貼，從今年開始，總經費由現行57億提高至300億元，補貼戶數也從12萬戶大規模增加到50萬戶，且申請資格放寬至所得為各地最低生活費3倍以下民眾，也針對4種對象進行加碼補助。

單身青年

針對20至35歲以下的單身青年，只要所得符合各地生活費倍以下，租金補貼加碼1.2倍，像是未具弱勢身份的小民，在台北市獨自租屋生活，其月均所得達56,046元以下者，原本可以領取3,000元補貼金額，再加上1.2倍的加碼，共可領取3,600元。

新婚家庭

若為新婚家庭，在租屋補貼申請日前2年內結婚，租屋補助則提高至1.3倍，如以新北市市區為例，一對結婚兩年內的夫妻，原本可領取4,000元補助，在加碼至1.3倍後，則可領取5200元。

育有未成年子女家庭

育有未成年子女（含胎兒）的家庭，則依育兒人數提高補貼金額，生越多所領取的補助也越多，從一名未成年子女可領取1.4倍加碼補助，每位小孩增加0.2倍，例如家有兩名未成年子女的家庭，在新北市市區租屋，原本領取4,000元補助，現在則可領取1.6倍，相當於6,400元。

經濟弱勢、社會弱勢

另外，針對低收入戶及中低收入戶也加碼租屋補助至1.4倍，其他如65歲以上長者、身心障礙者、原住民、災民、遊民、特殊境遇家庭、受家暴或性侵受害者及其子女、感染人類免疫缺乏病毒者或罹患後天免疫缺乏症候群者、因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人、於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家(未滿25歲)者，上述對象皆加碼1.2倍。

申請資格為何？

不過，租金補貼也並非人人都能申請，除了需符合各縣市每人每月平均所得的標準外，也需符合家庭成員均無自有房屋、未接受政府其他住宅相關協助等條件，但若是家庭成員正接受政府其他租金補貼，該家庭成員切結取得租金補貼資格之日起，自願放棄原租金補貼；申請人承租住宅法第19條第1項第5款或第6款社會住宅，經切結接受租金補貼之日起，自願放棄接受社會住宅租金補助；家庭成員同時為政府其他住宅相關協助方案申請人外之其他家庭成員，等上述情形之一者，不在此限。

補助金額多少？

另外，在租金補貼金額的計算上，依地區及條件不同劃分三級，領取不同補貼金額。第一級為符合家庭成員二人以上，且成員中具有低收入戶身分者；或是家庭成員三人以上，且成員中具有中低收入戶身分者。

第二級則為非屬第一級及第三級條件者；第三級為家庭成員一人且未滿40有經濟或社會弱勢身份者，如未婚的單身青年也在此一分類中，加碼金額則為原補貼金額上限，再額外乘上加碼倍數。

▲租金補貼額度一覽表。（圖／取自內政部不動產資訊平台）

如何申請？

在新制上路後，申請租金補貼的程序更加簡化，由內政部營建署直接接受民眾申請，既有補貼戶由營建署直接帶入資料審查，無需另外申請，新申請戶只要提供租賃契約與帳戶資料，透過線上申請系統即可完成，符合資格者皆可獲得補貼，預定中央10月統一撥款。

想要申請租金補貼的民眾，也可透過租金資格檢視和試算表進行試算，線上申請期間自111年7月1日上午9時至8月31日下午5時，屆時不便上網申請的民眾，除民政及社政系統外，也可多加利用鄰近的仲介店頭尋求協助。

另外，永慶房屋租賃服務中心協理周國平表示，永慶集團旗下各門店將協助提供補貼資訊給民眾；從7/1開始，符合申請資格的租屋族，攜帶健保卡、租約，與存摺封面影本等文件，就可找永慶集團各門市，請經紀人協助線上申辦。

周國平也提到，房客無需經過房東同意，即可提出租金補貼申請，且申請通過後，房東經由地方政府認定後將自動成為公益出租人，免額外申請。房東成為公益出租人後，即可享有綜合所得稅每屋每月1.5萬免稅，以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率等稅金優惠等3大稅賦優惠。

本文授權自今周刊，原文見此。

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