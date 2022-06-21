台股再探底機率高！「億元教授」4指標判斷空頭 何時進場才是賺錢好時機？

【文．林信男】

面對居高不下的通膨率，各國央行紛紛啟動升息循環，導致金融市場震盪加劇，在此情況下，投資人該如何因應當前情勢，才能持盈保泰？

財信傳媒董事長謝金河，日前在《數字台灣》節目中，和僑光科技大學財務金融系助理教授、人稱「億元教授」的鄭廳宜，以及「產業隊長」張捷等人，共同探討高通膨壓力下，台股的投資策略。

近半年來，台股「跌跌不休」，投資人應如何調整心態？鄭廳宜引述傳奇基金經理人彼得‧林區（Peter Lynch）的「雞尾酒會」理論，稱股市分為4個階段，第1階段，如果彼得‧林區去參加雞尾酒會，和賓客寒暄，對方說當前股市非常危險，接著就轉身去和其他人聊天，代表股市在底部。

第2階段，股市漲了15%，但多數人沒什麼感覺，彼得‧林區參加雞尾酒會，賓客也是和他寒暄一下，就去和其他人聊天；第3階段，股市漲了30%，彼得‧林區成了雞尾酒會的明星，大家都想請教他對股市的看法；第4階段，彼得‧林區參加雞尾酒會，大家只想對他分享投資心法，不聽他講，「就是準備要崩盤了」。

Fed出手關上資金水龍頭 空頭趨勢已成形

鄭廳宜形容，「當今時代，就是場豪華大型雞尾酒會」，近年常看到許多投資達人出書，或在媒體上分享投資致勝之道，但「他們為什麼賺到錢？他們根本不知道。可以賺到錢是因為時勢造英雄，不是英雄造時勢。」獲利的原因，主要是受惠於2008年金融海嘯後，聯準會（Fed）大幅降息、實施量化寬鬆（QE）等因素。

但，隨著Fed啟動升息循環，資金逐漸被收回，猶如大水缸中原本滿滿的水，越來越少，「各位就要非常小心，因為整個市場資金已經不見了。」鄭廳宜說。

鄭廳宜表示，他會根據4個指標，判斷股市趨勢，「如果美國聯邦基金利率往上、美國10年期公債殖利率往上、新台幣貶值、美元指數往上，這個一定是空頭。」換言之，當前狀況就是如此。

6月20日上午台積電股價走勢。（圖：翻攝自Google Finance）

Fed升息速戰速決 長期而言對股市是好事

「現在美國10年期公債殖利率來到3%，它本身是個無風險的金融商品，以台積電（2330）為例，它再怎麼好，還是有風險，更何況目前台積電殖利率只有2%，如果10年期美債殖利率來到3%，台積電不排除跌破500塊。」鄭廳宜說（編按：6月20日早盤，台積電股價再度失守500元關卡，一度跌至495元）。

鄭廳宜研判，為了抑制通膨，Fed會加快升息腳步，先讓經濟往下走，之後再來救，「6月升3碼是好事，因為速戰速決，長期而言，對股市是好事。」

他也強調，「台股繼續往下探底的機率非常高」，有可能會跌到1萬2000點，建議投資人保守點，等待2023下半年，屆時美國或許會因經濟情勢不佳，採取降息措施，「那時就是大家又要賺錢的好時機。」

3句口訣談選股 張捷建議嚴控持股水位

張捷則用3句口訣，和投資人分享他對選股的看法。首先，「覆巢之下無完卵」，以美股為例，反彈一個月的成績，3天就跌破，整體情勢若很差，投資人應嚴控持股水位，「從大牌桌換到小賭桌」，在通膨、疫情、俄烏戰事結束前，一定要先保住本金。

其次，「產業興衰有更迭」，例如PC、NB、手機，甚至面板、驅動IC，以及出現一點雜音的航運，投資人可能得考慮先避開。

再者，「個股強弱有區分」，譬如去年受到驅動IC排擠，拿不到產能，如今已拿到產能的車用晶片、網通，從谷底復甦的航太、生技，以及政策支持的綠能、風電、國機國造等，都是江山代有才人出。

投資沒有不勞而獲的！老謝再次呼籲小心詐騙

謝金河在節目中強調，投資沒有不勞而獲的，投資股票的基礎，是對產業、基本面、金融資訊的解讀，「我早上一定做一件事，把全球金融市場，從匯市、股市到所有原物料，以及市值較大的公司每天的收盤價，我都筆記，用自己的手寫下來。」

謝金河說，上述基本功「很無聊乏味」，但經過30、40年後，功力就會增強，「所以我要提醒大家，千萬不要以為，投資就是明牌聽一下，電話拿起來打，說要買哪一支，沒有那麼簡單的事。」他並呼籲，冒名詐騙的情況十分猖獗，投資人一定要小心。

張捷也引述彼得‧林區的觀點，呼應謝金河的說法，「彼得‧林區說過，不做研究的投資，就跟玩牌不看牌一樣，必輸無疑。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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