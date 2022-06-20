我幾歲能領老年年金？跟出生年次有關…想提前領可以嗎？請領年齡表一看就懂

【文．張家麒】

涂先生47年次，至102年參加勞保的年資已經有23年，想要在60歲退休，退休金連同勞保老年給付一起領。

不過，他的投保薪資多年來都是最高一級45800元，能考慮領勞保老年年金；涂先生到60歲退休時就可領勞保老年年金嗎？若以45800的月投保薪資來算，每月可以領多少年金？

47年次要到61歲才能領老年年金

如果涂先生想按月領勞保年金的話，依勞保條例規定，老年年金請領年齡在106年之前是60歲，107年就會提高為61歲，109年提高為62歲，111年提高為63歲，113年提高為64歲，115年以後為65歲。

當47年次涂先生年滿60歲退休時，也就是民國107年時，勞保老年年金的請領年齡已經提高為61歲，因此涂先生必須再過1年，也就是108年他61歲時才能請領到全額的老年年金。

如果涂先生想要提前請領也可以，最多得提前5年申領，但每提前1年，老年年金金額就會減給4％，且提前請領後，減給比例不會變更。

涂先生61歲可月領1萬9053元年金

老年年金是依下列兩式由勞保局擇優發給：

（1）平均月投保薪資×年資×0.775%+3,000元。

（2）平均月投保薪資×年資×1.55%。

假設他過去加保期間最高60個月的月投保薪資平均為45800元的話，到107年申請時勞保年資已有28年，第2式計算較優，他每月就可領到19877元（45800元×28年×1.55％＝19877元）的勞保老年年金；如果他要在60歲退休當年就領的話，因提前1年金額會減給4％，所以可以領到19081元【19877元×（1－4％）＝19081元】。

本文授權自今周刊，原文見此。

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