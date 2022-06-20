發泡錠「維生素C＋鋅」增免疫力？ 藥師示警：2類人喝恐會反效果

【文．翁申霖】

因應國內疫情持續延燒，民眾為了增強自身免疫力，開始採用食療的方式，市面上的保健食品賣得嚇嚇叫，尤其以發泡錠更為熱銷，對於難以吞藥丸的小孩、老人來說無非是一大福音；不過，有藥師提醒，儘管維生素發泡錠方便攝取，但有2類人最好「慎用」！

疫情期間，不少民眾選擇選擇發泡錠劑型補充維生素C與鋅，只要丟進水裡，沒幾秒就能輕鬆飲用，喝起來酸酸甜甜的也不會有藥物般苦味；然而，「微笑藥師Phar.Smile」在粉專上表示，發泡錠之所以一遇到水或酸性物質就會發泡崩解的原因，是因為其中主要的賦形劑，就是俗稱小蘇打的「碳酸氫鈉」，含有鈉的成分。

正因如此他提醒，「腎功能缺損」或「心血管疾病患者」最好慎用發泡錠。一般來說，市售發泡錠或發泡飲產品中，每一錠的鈉含量約280毫克，約占成人每日鈉建議量的1/8，「微笑藥師Phar.Smile」指出，光是一般人服用過多就容易水腫，對於腎臟病與高血壓患者，或是習慣吃重口味的人來說，更需要謹慎使用。

「微笑藥師Phar.Smile」也提醒民眾飲用發泡錠有3個原則，一、謹慎使用發泡錠，二、選擇鈉量較低的劑型，三、注意日常鈉攝取。

值得注意的是，因發泡錠具有崩解、溶解及大量發泡的特性，要喝之前先確認錠劑完全溶解，不要吞服沒有溶解的殘餘錠劑。

本文授權自今周刊，原文見此。

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