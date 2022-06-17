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領光薪轉戶影響貸款？小心當年「喬治瑪莉卡」陷阱 銀行「3條件」看信貸資格

聯合新聞網／ 今周刊
達志
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【林依榕 整理】

每位員工到職時，多會配合公司方便發放薪水將薪資存入薪轉帳戶中，如果每個月都將薪資提領一空，改轉存自己習慣使用他行帳戶，會不會影響日後信用貸款額度呢？

薪資證明只能用存摺？2文件可被銀行認列收入

一名網友在PTT論壇上發文詢問，自己每月薪資都會在固定時間轉入薪轉帳戶，且入帳資訊都會清楚加註公司名稱，由於他習慣將薪轉帳戶的錢全數領出後轉入家人戶頭，用於繳帳單或生活費等等開銷，「如果確定有一筆頭期款，但是薪轉帳戶每月都領空，會影響貸款額度嗎？」

雖然該名網友未指出貸款項目，但多數網友認為影響不大，原因在於許多人習慣用的銀行帳戶大多非薪轉帳戶，加上「年度扣繳憑單」或「年度所得清單」都可以被銀行認列收入，「薪資證明不一定要用存摺啊」、「只看扣繳憑單吧，很多人薪轉帳戶都不是自己平時用的」、「幾乎沒差，我薪轉戶沒多少錢，銀行信貸還是用薪資去算；反過來說，你戶頭放多少不見得會讓你多貸」。

▲扣繳憑單示意圖。（圖片來源：財政部）
▲扣繳憑單示意圖。（圖片來源：財政部）

不是誰都行　信貸申請3門檻

每家銀行對於貸款的要求不盡相同，但「薪轉帳戶」卻也是可證明自己財務正常的根據之一；以永豐銀行為例，想申請信用貸款除了年紀需大於20歲、排除還款能力不佳的借貸人，還有3個申請門檻：

1.穩定薪資收入

工作6個月以上且擁有薪資收入的人，就能以勞健保或薪轉紀錄作為證明文件，向銀行提出申貸，不過仍建議任職滿1年後再申請，否則容易被銀行方認定收入不穩定。

2.基本年收入門檻

為確保貸款人的還款能力，多數銀行會要求貸款人在申請時提出近6個月收入證明以換算年收入，年收入一般門檻為30萬元。

3.擁有良好信用紀錄

信用分數直接影響貸款的核准成功率，也會關係到貸款的額度與年利率。平時可以透過信用卡消費，並準時繳款、固定與銀行往來，就能累積良好信用。

救急不救窮　當年「喬治瑪莉卡」害了多少人

雖然貸款有分「信貸」跟「小額貸款」，但兩者已經沒有明確的差別，只在額度上有所差異。

小額信貸可以分成兩種，一種是到銀行親自申辦的「循環信貸」，通常額度較大、利率較低；另一種則是可以運用信用卡支借現金，額度等同信用額度上限，利率等同信用卡循環利息，另外再加收手續費，因此若非急用，用信用卡做小額信貸其實不太划算。

不過想要小額信貸得小心，1999年台灣第一張現金卡問世，由萬泰銀行發行的「George&Mary喬治瑪莉現金卡」，強調當日借還不計利息、申辦快速、借貸容易，在當時颳起一陣熱潮吸引許多人借款，沒想到借了20多萬最後滾成100多萬，超過80萬人淪為卡奴，陷入「以卡養卡」甚至還不出錢走上絕路的慘劇。

▲圖片來源：翻攝自喬治&瑪莉廣告
▲圖片來源：翻攝自喬治&瑪莉廣告

「卡債風暴」至今仍是不少人心中的痛，因此申辦貸款時，民眾得衡量自身財務狀況，使用不當會有淪為卡奴的風險，甚至信用破產。

銀行沒告訴你的信貸「隱形成本」

《今周刊》曾報導關於信貸「看不見的成本」，指出民眾使用小額信貸的情況相當普遍，無論是消費或是迫不得已的應急，號稱「隨到隨借、低利率」的信用貸款成了部分人理財的管道之一。

但在物價看漲、利率看升的環境下，信貸就如同無形的殺手，將會一步步的侵蝕你的財富。

▲貸款時一定要睜大眼睛看清楚條件，切記銀行絕不會做賠本生意。（圖片來源：達志）
▲貸款時一定要睜大眼睛看清楚條件，切記銀行絕不會做賠本生意。（圖片來源：達志）

一、打著「最低利率」廣告

銀行其實就是合法的「地下錢莊」，商人絕不做虧本生意，所以當你聽到「最低利率」請提高警覺。

所謂的最低利率，常常只是前幾個月，除非能在限定的低利時間內還款，否則還是從平均利率來考慮最恰當。

二、標榜「零利率」的帳戶管理費

實際上，銀行只是換個名目用「帳戶管理費」跟你算帳。一般而言，還款期數越長、帳戶管理費越多，每家銀行的％數不同，通常是以期數劃分並以貸款金額中的一定比例來計算。

三、避開收費方式太複雜的產品

除了帳戶管理費、階梯式利率之外，有的銀行對申辦小額信貸者，還會收取一筆「開辦費」。此外有的銀行還加收信用保險費，在申辦前要先問清楚，到底這筆借款除利息外，還有哪些附加支出，別為了貪低利率而蝕了本錢。

四、撥款速度越快利率也愈高

一個簡單的原則，銀行不是慈善事業，不要期待銀行真的會「好心」到不計算時間成本。

五、透過貸款經紀公司貸款

申貸前還是記住一句話「保證沒問題就是大問題」，一般常見問題包括「保證可以借到錢」、「保證利率最低」，等貸款人申辦完才發現，自己居然和地下錢莊打交道了。

或者申貸前，貸款經紀公司會要求預收手續費，有的貸款經紀公司和銀行關係好，的確申請的速度比較快，但貸款人必須預付手續費，但通常手續費相當高，有的高達貸款金額1成以上。

有需要貸款的人，千萬要小心上述的「隱形成本」，不要到了最後貸款不成反而還捲入糾紛中。

本文授權自今周刊，原文見此

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