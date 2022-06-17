Joeman才因台積電賠掉一輛小牛 又掉進坑「300萬挖礦暴跌75%」 挖越多虧越多成了「韭man」

【林依榕整理】

訂閱人數超過200萬的知名YouTuber、網紅「Joeman」日前透露以640元買進台積電(2330)股票卻慘遭套牢，快賠掉1輛千萬藍寶堅尼跑車，讓他成了「韭man」。他(6/15)在YouTube上傳影片表示，砸了300萬加入虛擬貨幣以太幣的挖礦行列，不料受到以太幣價格大跌75%影響，Joeman再度慘虧，感嘆「挖越多虧越多」。

(原文刊登時間為2021/12/2，更新時間為2022/6/16)

Joeman透露，去年投入300萬買顯卡和礦機，花半年就挖到價值200萬的以太幣，他將部分換成比特幣，沒想到才半年就豬羊變色，以太幣從最高點4800美元，一路崩跌到現在1100美元，跌幅超過75%，讓他自嘲，「我就是最韭(韭菜)的那一種」。

Joeman先前曾分享自己的退休計劃，話語中無意間透露出，31歲時就已存到5000萬的退休目標金額，日前還賣掉僅開1年、價值約800萬的藍寶堅尼，讓許多人稱羨。

不過，他在Podcast「百靈果News」分享自己投資台積電（2330）的慘痛經歷，Joeman說自己買台積電好幾次，但都在很糟的時點賣掉，自嘲「根本就是大韭菜！」

Joeman說自己曾在台積電100多元時就買了20、30張，但賺了40幾塊就賣掉；248元時又買了20張，隔天衝到250元，但那時疫情剛開始，就果斷出清，「我就做波段就好了」，沒想到台積電直接往上衝，還甚至漲停！

而在台積電600元之上，Joeman更是選擇「All in」，「我想說台積電是很誠實的公司，它說會成長就是會成長」，而且長線股價應該會看到800-1000元，沒想到現在股價只有510幾元，「帳上應該沒了好幾百萬了，幾乎賠掉1台小牛了…」。

在台積電600元之上套牢者眾，不僅是Joeman，還有一票散戶，不過去年最高觸及679元，今年最高價則在688元，顯示大波段高價仍一波高過一波，股價適度整理後，依舊不悲觀。

Joeman理財有道 5千萬退休金31歲已達標

▲（圖片來源：截自 節目《新聞挖挖哇》）

訂閱人數超過200萬的知名YouTuber Joeman，曾分享自己的退休計劃，話語中無意間透露出，31歲時就已存到5000萬的退休目標金額，日前還賣掉僅開1年、價值約800萬的藍寶堅尼，讓許多人稱羨。

名嘴分析，Joeman能夠如此成功、提早財富自由，除了肯吃苦也與他自身的社會經歷、人生態度有關，依目前Joeman的Youtube頻道經營推算下來，月收入至少有200～250萬！

許多人30多歲時，可能背負著房貸、被生活及經濟壓力壓得喘不過氣時，想不到知名Youtuber Joeman原本預計35歲要賺到5000萬元退休，沒想到提早4年就達標。節目《新聞挖挖哇》主持人鄭弘儀分析，第一是Joeman是業務經理出身、業務能力佳，第二是敢於辭掉業務高薪工作「膽子夠大」，並且「創新」、「肯吃苦」而且可以「見人說人話，見鬼說鬼話」。

媒體人狄志為表示，根據人力銀行調查，現在高達48%年輕人想投入Youtuber的行列，工作既不用看老闆臉色也不用跟爸媽拿錢，而父母對孩子期望只要有養活自己的能力就好，因此這些年輕人「孝親」的壓力比較小。

「不是每個網紅都會賺錢，你有沒有想過，像是理科太太、阿滴他們為什麼會紅？他們每個都是高學歷、頭腦很好，能夠賺錢不是沒有原因。」

狄志為指出，交大電子工程科系畢業的Joeman，當兵、出社會後短短2～3年間，一路從業務員爬升到產品經理，以本業成就來說相當不錯。而在某次教導業務們如何銷售產品時，讓Joeman靈機一動，「都是在舞台上表演，不如在網路上講給更多人聽」，27歲的他就此踏入Youtuber行列，並立下35歲要賺到5000萬元退休金的目標。

▲（圖片來源：截自 節目《新聞挖挖哇》）

先前Joeman就曾談及自己的退休計畫，打算設定目標金額投入股市，能養活自己就退休，沒料到31歲就提前存到了，「想說退休太無聊，所以後來沒退」。

當其他人追問，如果是一般人會建議該賺到多少錢退休？Joeman說明，以自己之前5000萬來算，抓個4%～5%大概是1年200至250萬，這個數目代表還有餘裕可以照顧家人，言下之意，似乎也代表著他31歲就存到5000萬元。

「他真的很有頭腦、有內涵又會講」狄志為表示，當網紅短短4年內就能賺到5000萬，以目前Joeman擁有218萬訂閱人數和置入廣告等等來看，流量換算下來月收入至少有200～250萬。

為什麼能這麼早就財富自由？Joeman曾大方分享說，自己也是從月領28K的基層做起，但對於事業及人生，他秉持不抱怨、不忌妒、不找藉口、肯吃苦等信念打拚。

▲（圖片來源：截自 節目《新聞挖挖哇》）

職場達人邱文仁認為，花大把時間在抱怨、忌妒確實不會為你的人生帶來產值，但Joeman能夠成功的關鍵因素，在於能夠善用本身業務能力，也有精準的眼光能跟上趨勢，並不斷的投資、培養自己的能力。另一方面，他也投入股市運用複利的力量，讓資金不斷錢滾錢的變多變大。

狄志為補充，Joeman最厲害的就是「見人說人話，見鬼說鬼話」，當總統蔡英文、鴻海創辦人郭台銘當節目來賓時，他能夠掌控全場、應答如流。

Joeman在節目《新聞挖挖哇》播出後現身留言，「竟然出現在我從小看到大的節目！感謝大家的討論，我的確在31歲存到不少錢，但後來也燒蠻多錢在節目上的，我的確是吃到很多時代紅利，感謝大家給我的舞台，我會繼續努力！」

本文授權自今周刊，原文見此。

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