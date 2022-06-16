聯準會升息3碼！台灣央行跟進才能馴服通膨野獸 為何學者認為升2到3碼比較好？

【文 林信男】

美國聯準會（Fed）於台灣時間今（16）日凌晨宣布升息3碼，將聯邦資金利率目標區間，調升至1.5%到1.75%，創1994年以來，最大升息幅度，宣示力抗通膨的決心。

受上述消息激勵，昨日美股三大指數，全數收漲，標普500指數結束連續5個交易日的跌勢，至截稿前，台股加權指數，亦維持漲勢。

而Fed宣布升息3碼，也讓外界更加關注，台灣央行今天下午理監事會後的利率決議。

中央大學經濟系教授邱俊榮表示，美國5月消費者物價指數（CPI）年增幅竄升至8.6%，創40年新高，讓Fed決定採取大幅升息措施，抑制通膨，且事前也讓市場充分預期政策方向，因此，升息3碼並非「突襲」，「當市場認為，物價在某種程度上可被控制，股市就上演慶祝行情。」

現階段，各國央行對於貨幣政策走向，多採取積極溝通，明確讓市場了解的做法。邱俊榮指出，「不只6月，現在大家也可預期，Fed下個月，應該也會升息3碼。」

中華經濟研究院副院長王健全形容，通膨就像頭野獸，牠在睡覺時，千萬不要吵牠，但，一旦牠醒來，一定要盡快把牠牽制住，「所以這時必須快速、大幅升息，才能打擊通膨預期，要不然，通膨就會像脫韁野馬。」

停滯性通膨危機將至？若不升息恐更慘

對於升息是否會影響經濟成長，甚至導致停滯性通膨？王健全分析，通膨恐衝擊終端需求和經濟成長，所以央行祭出升息措施後，必須密切觀察經濟情勢，且戰且走，目前全球經濟成長預測，雖較先前預測值（約4%），略有調降，但仍維持正成長，因此「並不構成停滯性通膨危機」。

邱俊榮則直言，「不這樣做（升息），經濟會更慘！」溫和上升的物價，有助刺激經濟，但現在是「漲太多」，包括美國、日本等主要經濟體，消費意願都大受影響，如果不把通膨壓制住，經濟衝擊恐更嚴重，「所以（Fed主席）鮑爾才出手，且連續出重手，還宣示（通膨率）沒壓到2%以下不停手。」

至於台灣央行今天可能宣布的升息幅度，王健全說，「一般估計，會升半碼到1碼，央行的考量，是通膨、各國升息狀況，以及經濟復甦等情形。」

由主計總處資料可得知，台灣5月CPI年增率為3.39%，創近10年新高。王健全稱，相對於美國8%以上的CPI年增率，台灣還低了一大截，「所以，估計台灣央行會升息，但升息的速度、強度，應該會遠低於美國。」

王健全同時強調，如果台灣央行這次不升息，恐使通膨「控制不下來」，並導致資金流向美國、新台幣貶值，加重進口物價壓力，更難抵擋輸入性通膨的影響。

學者估台灣央行升息1碼機率高 但未必能抑制新台幣貶勢

邱俊榮表示，「理想上，（台灣央行）升息2到3碼，是比較合適的。」他解釋，5月美國升息2碼，可是當月台灣央行沒開理監事會，「這一個多月以來，新台幣已經重貶，我們今天如果只升1碼，那這次升完，下次（台灣央行）開會就是9月，但5到7月，Fed可能共計升息8碼，我們有辦法抑制新台幣貶勢嗎？」

「新台幣已從27塊貶到29塊，貶了近7%，大概代表我們的進口成本增加近7%，那我們面對的輸入性通膨，物價上漲壓力會有多大？如果台灣央行今天只升息1碼，就不難想像未來幾個月的狀況。」邱俊榮說。

不過，邱俊榮研判，以台灣央行相對鴿派、寬鬆的形象而言，今天決議升息1碼的機率較高，「就看央行把控制物價這件事，看得多重要。」

邱俊榮也說，Fed現在採取大幅升息，是亡羊補牢，承認過去「通膨是暫時性」的說法是個錯誤，台灣央行則是「美國動，我們動；美國不動，我們不動。美國現在亡羊補牢，如果台灣只升1碼，是不是代表，我們其實不太想亡羊補牢？」

本文授權自今周刊，原文見此。

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