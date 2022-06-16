6月除權息旺季將開跑 今年該上車嗎？存股達人周文偉曝持股清單：13檔金雞母出列

【文 唐祖貽】

台股今年的除權息行情即將展開，但在大環境不佳的情況下，是否該參加除權息呢？專家建議選擇不受景氣影響的產業與公司，加上穩定的獲利與配息，就能提供長期穩定報酬。

每年台股從6月下旬起，就進入年度重頭戲：除權息。高股息、高現金殖利率的個股，又成為股票市場矚目的焦點。

尤其今年台股表現不佳，投資人一方面期待靠著除權息「加減賺」，一方面又擔心若法人大戶認為今年景氣不好，乾脆趁著除息前股價高點「棄權息」，或是除息後不再投入市場，導致個股難以填息。因此，今年究竟該不該參加除權息？相信成了許多投資人心中的糾結。

股齡超過20年的存股達人華倫（周文偉），很了解這樣矛盾的心情，「我剛入股市時，也會考慮很久。」不過，自從他學習價值投資、長線持有績優股之後，再也沒有這種糾結的感覺了。

看看華倫目前手中的持股清單，「其實和幾年前差異不大。」他將持股分成兩大類，一類是完全不會受景氣波動影響、每年配息穩定且填息者，例如保全、電信、環保類股。即使大盤表現今年以來跌得慘兮兮，但這三個類股卻依然穩步往上，且股利很令他滿意。

遠傳在合併亞太電信後，市占率與獲利都可望提升，今年以來股價表現強勢。（攝影／吳東岳）

電信三雄避險、存股皆宜

環保股有門檻、獲利佳

以電信三雄為例，過往台股走空頭時，就是不少法人大戶的避險首選，加上今年國內電信市場因併購案有了變化，競爭者從5家降回以往的3家，「一樣大的餅，吃的人變少了。」對電信三雄都有利，尤其遠傳（4904）因預期未來合併亞太電信後，營運成長幅度可望最大，今年以來股價漲幅已達25％，勝過另兩檔電信股與大多數個股。

至於環保股，多數人對它並不熟悉，華倫卻大力推薦，這些公司業務單純、卻具有一定的門檻與寡占的特質，因此每年獲利都穩定甚至成長。

華倫表示，例如崑鼎（6803），以往主要從事焚化爐操作，近年來隨母集團中鼎（9933）朝水資源處理與太陽能售電發展，近5年EPS（每股純益）與配息都是一年比一年多，「今年已經配到將近12元。」現金殖利率維持在5％左右，而且年年填息。另一檔屬於潤泰集團、以工業、醫療廢棄物掩埋並回收為主的日友（8341），這兩年因新冠疫情，在醫療資源回收業務也有不錯的成長。

另一類近年受景氣影響較大、也是華倫的重點持股，就是食品股。疫情、通膨、戰爭等因素交互影響，全球農糧價格頻頻創高，不過華倫持有的相關個股，多是掌握中上游的原料進口進行再加工與銷售，具備較強的價格轉嫁能力，例如大統益（1232），主要業務是進口黃豆、加工製成沙拉油等產品，近兩年各季的EPS都保持穩定成長，配息也令人滿意。

食品股受中國封控衝擊

長線買點浮現、可續關注

至於同樣也是華倫長期持有的統一（1216）、南僑（1702）、鮮活果汁｜KY（1256）等，除了受上述因素影響外，由於中國占營收比重較高，所以還受到中國封控疫情、影響消費的衝擊。

不過，華倫樂觀認為，這些公司亦屬農糧價格上漲的受惠者，只因其他因素獲利遞延，某種程度上算是「好公司遇到倒楣事」，目前股價下跌，正好提供長線投資人進場的機會。

存股多年來，華倫表示，投資人常見迷思是，誤以為買進高殖利率的公司就是存股，不少殖利率高的公司其實只是某一年獲利優、配息高所致，千萬別被這種表象所迷惑。

華倫以兩年前紅極一時的口罩概念股恆大（1325）為例，2020年疫情剛爆發時，口罩需求遠大於供給、價格曾大漲一波，恆大獲利也跟著大爆發，全年EPS超過23元，公司也大方配息12元，去年7月除息前的現金殖利率達15.5％，是台股去年的殖利率冠軍。

不過，製作口罩門檻畢竟不高，當供需恢復平衡後，價格也回到常態，恆大去年獲利與配息也就一落千丈，股價更是跌回疫情爆發前。去年因高殖利率而搶進的投資人，不但沒賺到股息，連本金都賠掉一大半。

華倫也提醒，長期投資的重點，是觀察公司所屬產業是否具有一定的門檻，或在該產業內具有龍頭地位，且至少近5年營運要穩定成長，只有符合這些條件，才是好的存股標的，「即使股價貴、成交量小，都不應錯過。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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