誠品信義將熄燈？統一傳回收開博客來實體店 「台南幫」房東們鐵了心不續約背後盤算

【文 / 陳葦庭】

屹立在台北市信義區17個年頭的誠品信義店租約將至，明年底可能面臨租約到期熄燈命運。

究竟以統一為首的台南幫房東們，為什麼不願意再將統一國際大樓商場續租給誠品？

「謹請統一等上市公司願意正視並維護廣大股東權益，願意再次考慮全球最大繁體中文書店存在之社會效益，給予誠品生活一個公平考試的機會……。」6月8日傍晚，誠品生活緊急發出千字聲明，向誠品信義店的大房東統一集團喊話，盼同意續租誠品信義店。

讓一向低調的誠品董事長吳旻潔如此大動作的原因，在於統一當天召開臨時董事會，會後公告以新台幣58.96億元價格，向環泥建設及坤慶國際取得統一國際大樓商場22.98％的持分。該動作被外界解讀為，由統一、統一超、太子建設、南紡組成的「台南幫」房東們，決定齊聲向誠品續約說「不」。

盤算一》希望提升投報率

「其實誠品在2、3年前就知道續約情況不樂觀……。」知情人士透露，統一對誠品信義店的租金早有微詞。首要原因，就是統一認為該商場從2006年開幕以來，年營業額都未達到合約規範的50億元抽成標準，導致房東每年只能收取4.5億元固定租金，年度投資報酬率僅1.5％，不及金管會規範壽險業者投資不動產的最低收益率2.345％門檻，也遠低於信義計畫區商場租金行情。

不具名商仲業者直言，一年4.5億元的租金，放在17年前的信義區當然是非常優渥，但如今市場成熟、一屋難求，像是鄰近的微風百貨，外傳其在信義區三館共承租3.2萬坪空間，每月租金就逼近2億元。而誠品承租的統一國際大樓商場面積約為1.4萬坪，就算以誠品新提出的1年4.8億元租金來看，平均每月4千萬元的租金，也很難稱其是「優於市場行情」的條件。

近年信義區商辦租金走揚，與百貨商場產生競合，則可能是讓房東們不願與誠品續約的第二個推力。

盤算二》轉商辦更有利可圖

根據最新實價登錄紀錄，今年4月，信義區地標南山廣場的8樓以每月119萬元出租，換算每坪租金高達4515元，創下今年信義計畫區辦公室最高價，而商仲業者預估，未來4千元可能僅是信義區頂級商辦的「地板價」。

「頂級A辦4千元起跳，統一國際大樓舊一點，每坪也可以租到2、3千元，相形之下，誠品每坪約2500（元）的月租金對房東來說，當然沒有符合期望。」商仲業者指出，一般來說，商場的租金行情應該要高於商辦，但近期辦公室租金漲幅大，導致兩者間的價差變小，加上辦公室管理成本低，景氣不佳時較不會被房客要求降租共體時艱，因此近年不少業者都選擇將商場、餐廳改為商辦，此次環泥、坤慶兩家公司同意拿商場持分換辦公室，就是最好證明。

收回自行營運，擴大百貨規模，或許也是統一不願續租誠品的第三個關鍵考量。

盤算三》收回擴大百貨規模

消息人士透露，統一集團美麗事業董座高秀玲對百貨業興趣濃厚，近年也陸續執掌統一時代百貨與高雄夢時代購物中心的運營。在考量房客誠品租金貢獻度不高下，統一自然有收回自己做的念頭，未來該地點很可能以統一時代百貨二館名義另起爐灶，發展出類似新光三越、SOGO的百貨聚落。

「兩個館無論是聚客力或是規模，都一定會比一個館有優勢，櫃位也可以相互協調支援。」一名百貨業者分析，統一時代百貨在疫情之前，每年營收都超過50億元，就算是疫情期間，年營收也有40多億元，在信義區百貨當中，雖然稱不上資優生，但也算是穩紮穩打，若是真的開出二館，可望帶動業績成長；另以2020年10月統一提出保證30億元營業額抽成8％的提案來看，這個選項無論是對統一集團或是其股東而言相對有利。

事實上，統一實體百貨不只具備自營能力，旗下網路書店「博客來」圖書營收更創5年新高，因此業界人士也不排除，統一在收回統一國際大樓商場後，可能會用博客來品牌發展OMO（Online merge Offline），整合線上與實體通路。「畢竟就算實體通路不成功，他們還是可以比照momo等電商，退回線上通路，可說是進可攻、退可守的策略。」一名資深零售業者評價。

但，統一要大舉進攻百貨業並非沒有挑戰，資深百貨業者不諱言，相對於新光三越、SOGO和遠百等傳統百貨業者，統一時代百貨無論是在特色或指名度上相對沒那麼高，未來如果要自己經營，無論是在招商或是吸引客群方面，恐怕都得重新擬定計畫，才能在競爭激烈的信義區走出一片自己的天地。

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