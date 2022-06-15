沒掌握殷琪 弟弟派丟長榮鋼！最強姊夫鄭深池：被做掉了！ 下一站決戰長榮航

【文 / 黃阡阡】

長榮集團兄弟兵戎相見，上市公司經營權首戰，就在長榮鋼鐵改選登場。

這回弟弟派因配票失誤落敗，但哥哥派也不能掉以輕心，兩陣營若相互掣肘，恐永無寧日。

6月10日一早，「最強姊夫」長榮國際董事長鄭深池自信滿滿出席長榮鋼鐵股東會，緊盯全場議程，但不到中午12點，司儀才剛宣布開票結果，鄭深池就起身大呼：「被做掉了！」憤而提前離場。其實，他心知肚明弟弟派這回配票失誤，丟了這場輸不得的經營權首戰。

自從4月初長榮控股公司長榮國際變天後，由鄭深池奪下董事長，集團內就形成「哥哥派」與「弟弟派」的對立局面，兩陣營互別苗頭，要憑股權實力爭搶旗下各公司主導權。而被視為雙方交戰首役的長榮鋼鐵改選尤為重要，除攸關弟弟派能否再次翻轉局面外，長榮鋼是長榮航空的第四大股東，持股約3.87％，等於也牽動下一役長榮航改選的勝率。

這回長榮鋼改選四席一般董事、三席獨立董事，從選前兩陣營股權來看，弟弟派張國明、張國政可掌握約34％，哥哥派則在失去長榮國際後，仍可掌握約21％，加上外資與收受委託書等情形，外界預估，雙方選前的陣營與實力相差不遠，當日股東會出席率也高達97.28％，但原先握有逆轉情勢的「弟弟派」，卻因兩大失誤而慘遭滑鐵盧。

首先，長榮鋼鐵股權分布中，不能忽視握有高達12％股權的第三方大股東｜欣陸投控董事長殷琪，尤其在長榮兄弟勢均力敵的狀況下，殷琪自然成為兩方都亟欲拉攏的關鍵角色。

失誤一〉沒掌握殷琪股權

「弟弟派」大失所望

從選前提名來看，哥哥派的名單中，全為長榮鋼鐵的現任董事，這也包括殷琪原先在董事會的席次，此舉被外界解讀為大哥一方釋出善意，但據了解，直到改選前，張國華始終沒有找上殷琪尋求支持，僅由長榮鋼原團隊彼此互動。

但另一方鄭深池就相對積極，他過去因高鐵一案與殷琪交情深厚，長榮鋼鐵改選前，鄭深池主動拜訪殷琪，積極爭取盼能拔刀相助；但具相關人士轉述，兩人見面時，殷琪回應：「我們年紀都不小了（鄭深池72歲），還要這麼拚嗎？」，殷琪話說得委婉，卻也讓鄭深池錯估情勢，「對殷琪的助陣始終還抱有一線希望。」欣陸投控回應，對此事並不清楚。

事實上，選前殷琪不只一次透露投票意向，除了欣陸投控執行長張方欣表示，「從欣陸的角度，會選擇最維護股東權益的那邊。」殷琪也在欣陸股東會上指出，會以欣陸股東的權益為最大考量。

當時外界普遍認為，殷琪應會支持原有經營團隊，從投票狀況來看，熟悉經營權人士也指出，殷琪最終有參與哥哥派配票，董事會應該續挺哥哥。但她或許囿於情面，選前始終沒有把話說死，成為弟弟派樂觀判斷的第一大失誤。

其次，就是配票策略的失誤。從改選結果來看，哥哥派以「三董一獨」的過半席次取勝，當選人包括一般董事繪公司代表人林耿立、繪公司代表人柯麗卿、維達開發代表人李孟玲外，獨董則有雙榜法律事務所主持律師連元龍。

弟弟派則以「一董二獨」的局面落敗，當選人為一般董事凱明投資，及中菲行前執行長林天送、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲兩席獨董。

失誤二〉配票過度樂觀

搶「雙過半」反落敗

熟悉經營權之爭的律師指出，弟弟派股權應該有實力再多搶一席，也就是拿下「一董三獨」或「三董一獨」的取勝局面，但選前委託書收得超乎預期，此舉也讓弟弟派陣營太過樂觀。在研擬配票策略時，不僅要取勝，還希望一般董事與獨董能「雙過半」，也就是走險棋爭取「二董二獨」席次。不料配票策略並未奏效，弟弟派掉了一席董事，才會出現長榮國際與凱明投資在普通董事的票數相同，需要抽籤決定當選人的局面。

兩大判斷失誤，讓鄭深池憤而離場，他深知丟了長榮鋼鐵的主導權，弟弟派下一步將走得更艱辛。按照長榮航目前股權來看，哥哥派掌握長榮航19.49％，弟弟派加計張國煒持股約22.29％，只相差不到3個百分點，若要穩拿長榮航經營權，雙方陣營在股權實力上，都得再加把勁。

不過，哥哥派雖然守住長榮鋼鐵經營權，但弟弟派拿下兩席獨立董事，也意味著掌握審計委員召集權。若雙方彼此協商不來，兩陣營都有權力能召集臨時股東會解任，重新改選董事席次，因此改選雖然落幕，兄弟兩陣營還不能卸下心防，得時刻顧及彼此長榮鋼鐵的股權變化。

張國華首戰雖告捷，但下一仗長榮航恐怕也是苦戰，可想見的是，這一連串經營權之戰才剛開始，若要一路廝殺，對長榮集團經營團隊與股東而言，都是最不樂見的結局。

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