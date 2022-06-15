2017年川普才上任 台積已接觸亞利桑納州 但「他說」張忠謀2005年就規劃赴美設廠

【文．劉煥彥】

台積電海外布局動見觀瞻，特別是耗資120億美元（近3600億台幣），興建中的美國亞利桑納州鳳凰城5奈米晶圓廠。

根據當地媒體披露，在2017年川普上任美國總統的那一年，台積電已經派一組人考察當地環境，並且見到亞州州長杜希（Doug Ducey），但不清楚在這之前，華府是否已開始在背後使力，遊說台積電赴美設廠。

然而時間往回推12年，早在時空環境完全不同的2005年，時任台積電董事長張忠謀已經擘劃赴美設廠，但因為當時華府有特定考量而未成功。

州長杜希2014年底上任 說當時已注意到台積電

亞利桑納州鳳凰城商業報（Phoenix Business Journal）日前刊出了台積電赴當地設廠的時程表，整理出這宗數千億台幣投資案，多年來是如何從無到有。

最早可以回溯到2014年11月，杜希在亞州州長選舉中勝出，他說當時台積電已經在他的「雷達範圍」，希望有朝一日可以促成投資案。

到了2017年，台積電派了一組人參訪亞利桑納州，並接觸州長杜希在內的地方政商領袖。

杜希回憶說：「我得以坐下來向他們推銷（亞利桑納州），說明亞州將是個適合做生意的好地方、低稅環境，且州政府會排除企業成長的障礙。我總是說這是個免費的特別優惠、大家都能有的好機會。」

他提到，當時台積電有興趣了解亞州的基礎建設、供應鏈、現有生態系等因素，「他們想知道我們州是否有財力、規畫及能力，把這些東西都串起來」。

鳳凰城女市長2019年上任 首次出訪外國就來台

2019年3月，前鳳凰城市議員蓋耶哥（Kate Gallego）在市長選舉中勝出。該年10月，她首次率團出國訪問，目的地就是台灣。

根據當時總統府聲明，時任副總統陳建仁接見了蓋耶哥一行人，她訪台是考察台灣的科技業、智慧城市與交通建設，做為鳳凰城未來推動市政建設的參考，盼媒合相關領域的台美產業，為雙方共創繁榮。

其實同樣在2019年10月，紐約時報曾報導，在美國國防部使力下，美國政府敦促台積電赴美設廠。

10月底，台積電董事長劉德音在一個公開場合回應，「短期內不會在美國設廠」，現階段也不考慮在美國併購任何廠商。

到了11月初的台積電員工運動會，台積電創辦人張忠謀難得在公開談到政治議題，他認為台積之所以變成地緣政治的兵家必爭之地，就是因為擁有技術優勢。

當時他說：「如果（台積電）沒有公司優勢，也不會是地緣政治的必爭之地。我寫的十大經營理念，就是以誠信及正直為首，相信是代表世界的主流價值。」

2020年4月底，台積電通知鳳凰城市政府負責經濟發展的廳長麥麗婷（Christine MacKay），確定在鳳凰城建廠；台積電並於5月中正式對外宣布這個投資案。

張忠謀：不贊成台積電去海外設廠

台積電的鳳凰城新廠，從去年4月動工至今，國內雜音不斷，特別是張忠謀多次提到，美國人想重新在本土建立完整的半導體供應鏈，「不會是個可能的任務」。

他直言，不贊成台積電去海外設廠，因為台灣人從台灣管理海外晶圓廠的成效及權威，都不可能比得上以前美國人從美國管理海外事業的程度。

曾任台積電法務長達12年的美國智慧財產律師杜東佑博士（Richard Thurston）兩年前透露，台積曾五度考慮買下IBM在紐約州的晶圓廠，但卡在美國國防部及IBM擔心高階技術外流亞洲而未成功，因為當時華府的思維看待「台灣就是中國」。

前台積電法務長：曾五度考慮收購IBM微電子事業

2020年5月台積電宣布赴美建廠的震撼彈後不久，杜東佑接受美國科技新聞媒體EE Times訪問提到，台積電不是近幾年才考慮在美國設廠，2005年起他就與張忠謀一起尋找在美國的製造據點，「我們曾在五次不同時間考慮收購IBM微電子事業」，當時考慮過的IBM工廠包括在紐約州東南部、位於紐約市北邊約70公里的East Fishkill的晶圓廠，以及在附近小鎮Poughkeepsie的工廠。

不過，當時洽談障礙之一，在於IBM晶圓廠是美國國防部旗下國防先進研究計畫局（DARPA，類似美國版的國家中山科學研究院）的可信賴晶圓廠（Trusted Fabs），獲得軍方授權可接單生產軍用晶片。

杜東佑說：「IBM與DARPA想確定，這些（機密）技術不會未經他們同意，就外流到亞洲。當時華盛頓的認知，就是台灣即中國」。

後來IBM不想繼續經營自有晶圓廠，曾與英特爾、台積電及格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）等半導體業者洽談，最後於2014年10月宣布賣給格羅方德。

消息出來隔天，張忠謀接受國內媒體訪問時表示，IBM是一年多前跟台積電洽談，後來因為價格等條件談不攏而沒有結果。他認為格羅方德很需要工程師，技術上也落後台積電一大截，能否吸收IBM人才與技術也是很大問題，因此對台積電影響並不大。

2014年4月，華爾街日報曾引述多位知情人士的說法報導，當時台積電已退出IBM晶圓廠的收購談判，因為台積電只想要IBM的研發單位，不太想買下更多晶圓廠產線。

從2005年台積電評估買下IBM在美國本土的晶圓廠，到2022年歐美日都來「追求」台積設廠，國際地緣政治變化帶來的半導體產業秩序大翻轉，17年前的台灣恐怕無人能夠預見。

本文授權自今周刊，原文見此。

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