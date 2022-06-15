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租金一次漲15萬逼走麥當勞！11年後仍空屋 他默默降回原租金卻為時已晚

聯合新聞網／ 今周刊
圖取自國史館、高雄市立圖書館
圖取自國史館、高雄市立圖書館

【文．林依榕整理】

租金調漲、生意銳減，不少店家因為商業考量紛紛吹熄燈號，高雄澄清湖11年前曾有間麥當勞門市，因為特殊的庭園風格暴紅，同時也是許多人兒時美好的回憶；無奈最後難擋房東高租金的壓力，經營了24年後宣布關店，沒想到自此之後舊址乏人問津，就算房東悄悄將租金從40萬調降回當年的25萬，該地還是光禿禿的一片。

圖取自國史館
圖取自國史館

位於高雄鳥松的麥當勞澄清店，過去曾是麥當勞進駐高雄的第二間門市，由於庭園餐廳風格加上當時澄清湖為主要風景區，家長們帶孩子到澄清湖遊玩後都會到此用餐，是許多高雄人的兒時美好回憶。

而麥當勞澄清店也曾在用餐尖峰時刻，創下1小時服務1200位顧客紀錄，用餐民眾絡繹不絕。當時，麥當勞以每月25萬元承租24年，不過到了2011年，房東卻一口氣將租金調漲到40萬元，麥當勞不堪龐大的租金壓力決定閉店退租。

雖然之後有２家餐飲業者進駐，但經營時間都不長，該店面如今雜草叢生，自2018年起閒置已久，據《591房屋交易網》顯示，房東默默將租金40萬元又降回當初租給麥當勞25萬元的價格，卻依舊找不到租客。

臉書粉專《高雄點 Kaohsiung.》先前也曾PO出許多高雄麥當勞的舊照，看著當時澄清湖店的黑白照片，掀起在地人一陣回憶殺，網友紛紛留言「好可惜，澄清湖點如果當初房東不要亂漲房租的話，還會留下來，那是我們小時候很美好的回憶」、「小時候爸媽帶去澄清湖那家都會超開心！超愛去」、「年輕的回憶～澄清店的奶昔、大鳥姐姐歡樂船」。

本文授權自今周刊，原文見此

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