台積電擁「3優勢」三星很難拚得過！三星達人：台灣未來10年仍可大力發揮

【文．彭蕙珍】

半導體成為國家重要產業，美國總統拜登日前出訪韓國，首站拜訪三星。謝金河在《老謝看世界》中邀請三星專家、Digitimes總經理黃欽勇談論三星是否有可能擊敗台積電？黃欽勇強調，台積電有3個優勢，仍有極大優勢，短期內三星不可能拚比得過。

他分析半導體產業競爭力有3個，一是製造能力，「台積電董事長劉德音曾說，去年台積電營收成長24.9%，今年估計約30%，表現得很好，可以說台積電現擁有結構性的優勢，也就是短期間之內不會被打敗的。」

在生產製造部分，台積電進入到3奈米，不會只有技術領先，規模也遠遠大於競爭對手。

二是客戶結構。台積電在全世界晶圓代工市場占53%，有500~600家核心客戶，客戶會告訴它未來市場需求是什麼、結構是什麼，客戶結構是市場競爭優勢裡很重要的條件。

三是生態系問題。台積電導入EUV設備後，資本支出占營業額的比重去年超過50%，今年超過62%，「三星營業額只有台積電的1/3，如果三星想要和台積電做到同樣的規模，要乘以三星營業額的180%才有機會；台積電的營收裡有8%是做研發，三星如果要有同樣的研發規模的話，要投資營業額的24%才有機會，這幾乎是不可能的。」

老謝看世界節目截圖

地緣政治 凸顯台灣半導體關鍵角色

因台積電的角色很重要，凸顯了台灣半導體地位。黃欽勇指出，台灣在未來面對全世界的格局時，不是聽美國人、日本人、德國人的，台灣人要有自己的價值主張，我們的想法到底是什麼？

他以最近半導體產業公布的員工薪資說明，在網路世界裡贏家全拿（Winner takes all），所以在網路世界，所得分配不公平，「很多半導體公司的員工薪資超過300萬、500萬元，台灣不要枉自菲薄、自慚形愧，不要老是講我們毛三到四。」

另外，還可以從空運量看出台灣產業的實力。他說明，全世界貿易有0.21%是走空運，有26%貿易額走空運，台灣是0.23%的重量走空運，以貿易總額來說是47%走空運。這也是為何華航、長榮很賺錢，「台灣在未來10年可以大力發揮。」

南韓親美 三星難挑戰台積電地位

南韓前陣子舉行總統選舉，新上任的總統尹錫銳親美，加上他和三星的關係非比尋常，謝金河指出，這代表三星未來在供應鏈的角色，一定會有很巨大的改變。「如果三星角色改變，對台積電供應鏈會帶來怎樣的影響？」

黃欽勇指出，全世界半導市場總共有5559億美元的規模，其實真正最強大的還是美國，包括英特爾、德儀、NVIDIA、AMD、高通、博通等，在全世界的市場占49.3%，將近一半；第二名是韓國，包括三星、海力士占19.2%，第三名是台灣，占9.7%，有聯發科、瑞昱、聯詠、華邦、旺宏等，中國占6.6%。

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但是，若從產業面來講，生產製造部分台灣為全世界第二名，占比達17.3%，更重要的是，全世界最尖端的技術產品都在台灣製造，這樣美國人就很緊張。這也是為何桃園機場的重要性越來越高，而去年已經躋升全世界前５名貨運機場。

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他分析，若未來產業分散到越南、印尼、印度為主的話，台灣更有優勢，因受惠於地理優勢，台灣成為真正的發貨中心。

韓國只強在記憶體 台積電晶圓代工不可缺

黃欽勇分析，全世界的半導體，1/3是記憶體，2/3是非記憶體，而韓國只強在記憶體。二，在使用手機時，如果記憶體的價格偏高，供應商就會把記憶體容量降低，它很容易調節，但控制IC、微元件IC，基本上缺一不可。

他指出，從結構性來講，韓國更希望擁有晶圓代工系統，因而投資系統半導體（System LSI）。然而，三星想要改變很困難，包括企業結構等問題，要超越台積電很困難。

另外，再來看全世界三家晶圓代工廠，台積電、英特爾、三星連續5年的資本支出，台積電除了相對較高外，資本支出大多集中在晶圓代工。

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對於英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）想要投入晶圓代工，動作頻繁。

黃欽勇指出，真正可怕的是不按牌理出牌的人，他會怎麼做？有幾種可能，把台積電的客戶買走，如汽車半導體業者，包括歐洲的恩智浦、意法半導體，或是英飛淩、安森美。在這部分三星也有這個資金實力。二是買EDA設計公司，如新思科技、益華電腦，或是安謀，台積電會比較需要警惕。

本文授權自今周刊，原文見此。

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