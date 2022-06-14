鋼鐵股紀念品全因「塞港」發不出來...燁輝公告9月再來領 台泥、國際中橡想領也得等

【文．林依榕整理】

隨著今（2022）年股東會紀念品出爐，股民們也陸續兌換贈品，不少熱門紀念品像是中鋼（2002）的環保餐具、開發金（2883）的故宮花鳥碗，引發排隊兌換潮。

但是鋼鐵股燁輝今（6/13）日卻發出公告表示，今年股東會紀念品受到許多因素影響導致出貨延遲，股民們得等到9/12～14才能領取；然而不只有燁輝，台泥、國際中橡也同樣出現紀念品延後發放的狀況。

燁輝（2023）表示，因股東領取踴躍、中國疫情封城、塞港影響物流及近日本土疫情爆發等因素，導致供貨廠商出貨延遲，所以今年股東會紀念品將延後發放。

公告內容指出，採用電子投票之股東（持有不滿仟股股東），請自行列印「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁查詢之「議案表決情形」頁面於111年9月12日起至9月14日止上午9時40分～下午5時，至燁輝台北股東服務課領取。(地址：台北市中正區北平東路30號1樓大廳發放)。

持股仟股以上之股東，請持111年股東常會開會通知第2聯出席通知書正本，於兌換紀念品簽收處簽名或蓋章，亦請於111年9月12日起至9月14日止上午9時40分～下午5時，至燁輝台北股東服務課領取。(地址：台北市中正區北平東路30號1樓大廳發放)。

值得注意的是，如果是燁輝股東會會場當日，僅限親自出席股東領取，非親自出席或代領業者請於上述時間，洽台北股東服務課洽領紀念品；除了公告的領取方式外，燁輝強調紀念品恕不郵寄。

台泥股東紀念品 延至8月底兌領

同樣延後發放股東紀念品的還有台泥（1101）、國際中橡（2104）等。台泥表示，如果是採用電子投票之股東，請依公告規定持相關證明文件，於8月30日至9月1日上午9時~下午5時，至台泥股務代理機構中國信託商業銀行股份有限公司代理部領取。(地址：台北市中正區懷寧街70號)。

如果是純領紀念品之股東，則於9月7日至111年9月14日上午9時~下午5時（例假日除外)，前往上述相同地點領取紀念品。

國際中橡紀念品 延遲到9月初發放

國際中橡說明，採用電子投票之股東，持規定相關證明文件，於9月2日至9月6日上午9時~下午5時，至國際中橡股務代理機構中國信託商業銀行股份有限公司代理部領取。(地址：台北市中正區懷寧街70號)。

如果是純領紀念品之股東，則於則於9月7日至111年9月14日上午9時~下午5時（例假日除外)，前往上述相同地點領取紀念品。

本文授權自今周刊，原文見此。

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